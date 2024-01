L'IA aide les baby-boomers à trouver des enfants qui ont besoin d'un mentor

Une enseignante retraitée de 79 ans tente de rassurer un enfant de 6 ans qui a peur.

Et quelques semaines après avoir pris sa retraite et dirigé sa propre entreprise, une personne de 75 ans apprend à utiliser un programme artistique d'IA pour créer de jolis dessins de chats qui, elle l'espère, feront sourire un élève de première année.

Ils font partie d'un nombre croissant de mentors à travers les États-Unis qui sont jumelés avec des mentorés par Eldera, une plateforme en ligne qui utilise un algorithme d'IA pour jumeler des adultes âgés d'au moins 60 ans avec des jeunes âgés de 5 à 18 ans pour des chats vidéo réguliers.

C'est ainsi que nous annulons le "OK Boomer"", explique Dana Griffin, cofondatrice et directrice générale d'Eldera.

"Lorsque vous réunissez des personnes une à une, elles trouvent le moyen de prendre soin les unes des autres", ajoute-t-elle. "Et c'est ce que nous avons constaté.

L'élimination des stéréotypes générationnels n'est qu'une partie de la mission d'Eldera. Il existe un problème encore plus important que Mme Griffin espère que son entreprise pourra contribuer à résoudre.

La solitude, longtemps déplorée par les experts en santé mentale et récemment définie comme une épidémie par le Surgeon General des États-Unis, frappe de plein fouet les personnes âgées et les jeunes.

Et les conséquences peuvent être désastreuses. Dans un avis publié en mai, le Dr Vivek Murthy, chirurgien général, a déclaré que les risques de la solitude et de l'isolement pour la santé sont aussi mortels que le fait de fumer 15 cigarettes par jour.

Le tableau est sombre, mais Mme Griffin affirme que ce qu'elle a vu depuis qu'Eldera a commencé à travailler dans les premiers jours de la pandémie lui a donné de l'espoir.

"Nous avons créé quelque chose qui a des effets bénéfiques considérables sur la santé des jeunes et des moins jeunes", dit-elle, "et je ne m'attendais absolument pas à cela".

Son mentor l'a aidée à reprendre confiance en elle. Elle a décroché un emploi

Kathleen Zwart s'illumine dès qu'elle voit le visage de sa protégée s'afficher sur l'écran de son ordinateur.

Lara Salem est assise sur son lit, des photos de ses stars K-Pop préférées sont accrochées au mur derrière elle. La jeune fille de 17 ans se prend la tête dans les mains et rit en décrivant la dernière semaine de sa vie : "le chaos, le pur chaos".

Elle s'est occupée de membres de sa famille atteints de la grippe et s'est lancée dans la dernière ligne droite de sa saison de volley-ball universitaire. En plus de cela, elle essaie d'envoyer ses premières demandes d'admission à l'université.

"Les gens disent que la dernière année est si facile. Mais c'est bien pire que la première année. ... C'est la période la plus stressante de ma vie", déclare Salem.

Mme Zwart acquiesce avec sympathie lorsque Mme Salem lui fait part de ses difficultés. Âgée de près de 70 ans, elle se souvient encore de la difficulté de sa dernière année de lycée.

"Ce qu'il faut faire, c'est respirer, se mettre dans le bon état d'esprit avant de commencer, et faire un peu de méditation, un peu de yoga, juste un petit quelque chose pour se détendre, se recentrer et mettre le stress de côté", dit-elle. "Une fois le stress mis de côté, vous êtes dans un bon état d'esprit pour faire quelque chose de difficile, comme remplir un dossier de candidature.

C'est le genre de conseils sur lesquels Salem s'appuie depuis que Zwart a commencé à l'encadrer en janvier. Comme beaucoup d'enfants, elle reçoit le soutien de ses parents, de ses professeurs et de ses entraîneurs. Mais elle affirme que les conversations individuelles avec son mentor lui donnent une perspective différente.

Avant de passer le SAT, elle dit que les conseils de Zwart l'ont aidée à rester calme et concentrée. Et lorsqu'elle avait du mal à trouver du travail, Salem dit que ce sont les encouragements de Zwart qui lui ont donné la confiance dont elle avait besoin pour décrocher son premier emploi.

Elle lui a dit : "Tu dois te regarder dans un miroir. Il faut que tu te dises que tu vas réussir et que tu es géniale. Tu es quelqu'un de bien. Je me suis donc mise devant le miroir pendant cinq minutes chaque jour en me disant : "Tu peux y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas décrocher le poste. Tu es incroyable", a déclaré Salem lors d'une récente interview accordée à CNN. "C'était vraiment gênant au début, mais à un moment donné, cela m'a semblé naturel et j'ai commencé à croire en moi.

Mme Zwart sait à quel point il est important d'avoir quelqu'un qui vous encourage dans les hauts et les bas de la vie. Elle pense à l'un de ses frères aînés, qui lui envoyait des lettres d'encouragement alors qu'il se battait au Viêt Nam. Elle se souvient également de la façon dont son professeur de troisièmeannée s'est occupée d'elle au fil des ans, même lorsqu'elle n'était plus élève dans sa classe. Les enfants d'aujourd'hui ont eux aussi besoin de ce genre de soutien, estime Mme Zwart, surtout compte tenu de la pression qu'ils subissent.

"Ce que j'ai essayé de faire depuis que nous sommes jumelées, c'est de la stimuler un peu, de lui dire qu'elle est assez bonne, et probablement bien meilleure qu'elle ne le pense", a déclaré Mme Zwart à CNN.

Zwart vit à Jacksonville. Salem vit à Miami, de l'autre côté de l'État. Ils ne se seraient jamais rencontrés si Eldera ne les avait pas mis en relation. Mais ils ont été surpris de découvrir tout ce qu'ils avaient en commun. Zwart a envoyé à Salem des recommandations de livres. Salem a envoyé à Zwart un lien vers sa chanson K-Pop préférée.

"Je me sens plus jeune après avoir parlé avec elle", a déclaré Mme Zwart lors d'une récente interview accordée à CNN.

Mme Salem affirme également que les conversations avec son mentor lui procurent un sentiment de fraîcheur.

"Parce que j'ai pu avoir une conversation, comme si je parlais à ma meilleure amie, et aussi apprendre des choses.

Créer un "village virtuel avec une âme humaine

Mme Griffin explique que de telles connexions l'ont aidée à voir le potentiel de croissance d'Eldera, bien au-delà des milliers d'utilisateurs actifs que compte actuellement la plateforme.

"Si nous débloquons vraiment les adultes plus âgés à grande échelle, chaque enfant aux États-Unis pourrait avoir son propre mentor qui se présenterait à lui", dit-elle.

Le nom Eldera décrit une réalité que Mme Griffin espère contribuer à faire revivre, "l'ère des aînés".

Mme Griffin raconte qu'elle a été élevée par ses grands-parents en Transylvanie et qu'elle s'est sentie chanceuse de grandir en bénéficiant des conseils de personnes plus âgées. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis en tant qu'étudiante, elle a continué à chercher des mentors plus âgés.

"Je pensais que tout le monde s'en remettait à des adultes plus âgés pour naviguer dans la vie, simplement parce que c'est ainsi que j'ai grandi", dit-elle. "Plus j'avançais en âge, plus je me rendais compte que j'avais beaucoup de chance.

Selon Mme Griffin, les personnes âgées sont trop souvent considérées comme moins utiles lorsqu'elles prennent leur retraite, alors qu'elles ont encore de la sagesse à partager.

"Ils sont en quelque sorte mis à l'écart de la société, ce qui n'a aucun sens, car nous vivons beaucoup plus longtemps que jamais", dit-elle.

Sur son site web, Eldera se présente comme un "village virtuel avec une âme humaine". L'entreprise a vu le jour en mars 2020, à une époque où de nombreuses personnes de tous âges étaient coincées chez elles et avaient besoin de se connecter. Mais Mme Griffin affirme que l'impact de la plateforme n'a pas faibli, même si une grande partie de la société est revenue aux rassemblements en personne.

Elle ajoute que son algorithme d'intelligence artificielle, qui aide à mettre en relation des personnes en utilisant environ 200 variables différentes sur la base de leurs réponses à un questionnaire détaillé, s'est encore amélioré au fil du temps. Outre la vérification des antécédents criminels des mentors potentiels, l'entreprise utilise également l'IA pour surveiller les conversations Zoom entre mentors et mentorés, qui sont enregistrées, afin de s'assurer que les interactions sont sûres et respectueuses.

Si un comportement inapproprié ou un contenu préjudiciable est détecté, le modèle d'IA alerte l'équipe d'Eldera "pour qu'elle prenne des mesures immédiates", explique M. Griffin.

Mme Griffin est bien consciente des inquiétudes que suscite le rôle croissant de l'IA dans la société. Elle souligne que les humains sont toujours les décideurs chez Eldera, l'IA ne faisant qu'accroître l'efficacité et offrir des suggestions utiles.

"L'IA n'est pas l'objectif principal, mais plutôt un outil que nous utilisons pour améliorer et protéger la connexion humaine", dit-elle.

Elle ajoute qu'un conseil de mentors jouant le rôle de conseillers, ainsi qu'un site web où les mentors peuvent se connecter les uns aux autres et échanger des idées, jouent un rôle important dans la façon dont la communauté prend forme. Plus récemment, un groupe de mentorés a commencé à organiser des réunions intergénérationnelles avec le conseil des mentors et à discuter de questions telles que la solitude et la santé mentale.

Eldera permet aux mentors et aux parents de mentorés de s'inscrire sur son site web. Les enfants âgés de 13 ans et plus peuvent s'inscrire eux-mêmes, mais doivent également fournir une autorisation parentale.

La plateforme offre un accès gratuit et payant. Pour 10 dollars par mois, explique Mme Griffin, les participants peuvent avoir accès à des ressources communautaires supplémentaires, comme le forum en ligne pour les mentors. En fin de compte, elle espère que les prestataires de soins de santé et les assureurs couvriront les coûts lorsqu'ils constateront les avantages d'Eldera pour les patients pédiatriques et gériatriques.

Selon Mme Griffin, les adultes plus âgés se sentent liés à la communauté et ont un but à atteindre lorsqu'ils essaient de soutenir leurs mentors plus jeunes, tandis que les enfants acquièrent des compétences sociales précieuses qui les aident à nouer des relations et à faire preuve de résilience.

"Aider les jeunes à devenir des adultes résilients et performants, ce n'est pas seulement aider la prochaine génération", explique Mme Griffin. "C'est aussi apprendre aux adultes plus âgés ce qui est important pour cette génération.

Une enseignante à la retraite a demandé à l'enfant de 6 ans qu'elle encadre de lui faire part de ses objectifs. La réponse l'a choquée

Constance Morton Belsi, enseignante retraitée de 79 ans vivant dans le centre de l'État de New York, a été ravie dès qu'elle a rencontré son élève.

"Dès que nous nous sommes connectées via Zoom pour chaque session, j'ai ressenti de la joie", dit-elle.

La petite fille de 6 ans au Texas était intelligente et drôle, avec des opinions délicieusement tranchées sur tout ce qu'elle voulait faire ce jour-là. Parfois, elle montrait à Belsi ses colliers et ses barrettes. Parfois, elle se déclarait sirène. Parfois, elle courait chercher son sac à dos et revenait avec une pile de poèmes à lire.

Mais une fois, la petite fille semblait plus distante que d'habitude. Belsi a alors posé une question qui, pensait-elle, permettrait d'engager la conversation : "Quels sont tes objectifs ?"

"Elle m'a regardée très sérieusement", raconte Belsi. D'habitude, elle est toute souriante et rieuse, et elle m'a dit : "Je ne veux pas mourir".

Belsi a été stupéfaite d'entendre des mots aussi sombres de la part de sa mentorée, d'habitude si pétillante. Mais en les entendant, elle n'avait aucun doute sur la raison pour laquelle elle les avait partagés. Une récente fusillade dans une école a fait la une des journaux. Et même les écoles qui n'avaient pas été directement touchées par la violence armée organisaient des exercices pour se préparer.

La mère de la fillette de 6 ans, qui était assise à ses côtés, est intervenue en prononçant des paroles rassurantes, auxquelles Belsi a fait écho. Puis, aussi vite que la fillette a abordé le sujet, elle est passée à autre chose.

Mais le moment est resté gravé dans la mémoire de Belsi.

"Je me suis sentie très triste qu'elle soit manifestement effrayée par quelque chose que la plupart des enfants de cet âge, à une époque différente, n'auraient jamais eu à craindre", dit-elle.

L'enseignante à la retraite a été tellement ébranlée qu'elle a raconté l'histoire au conseil des mentors d'Eldera. Selon Mme Griffin, il s'agit d'un exemple révélateur du type de sujets que les mentors découvrent à travers les yeux des enfants.

"Le mentor est un soutien pour ... ce que les enfants vivent, ce qui est probablement ce qu'il y a de plus difficile à vivre pour une génération", dit-elle.

Les mentors lisent "Harry Potter", apprennent à jouer aux jeux vidéo et utilisent l'IA pour faire de l'art.

Les défis auxquels sont confrontées les jeunes générations ne sont pas les seules choses que les mentors apprennent par l'intermédiaire d'Eldera.

Certains mentors ont formé un club de lecture pour commencer à lire les livres d'Harry Potter, explique Mme Griffin. Nombre d'entre eux acquièrent également de nouvelles compétences et trouvent de nouvelles façons de se connecter à la technologie.

"Mon impression des jeux vidéo était très négative. ... Les enfants s'asseyaient devant l'écran toute la journée et se coupaient du reste du monde. ... C'était faux", explique Andrew Weinrich, un New-Yorkais de 69 ans qui a pris sa retraite il y a cinq ans après avoir travaillé dans le secteur de la publicité directe et qui est bénévole depuis plusieurs années en tant que mentor d'Eldera.

Mais lorsque l'un de ses mentorés a commencé à partager son écran lors de leurs appels Zoom hebdomadaires, Weinrich a appris que les jeux qu'il avait auparavant écartés n'avaient rien d'anodin.

"Il existe tout un monde de jeux super éducatifs et amusants", explique M. Weinrich.

Il a aidé son protégé à concevoir des schémas de circulation pour les villes, à décider où forer des puits de pétrole et à élaborer une stratégie de survie sur un astéroïde aux ressources limitées. M. Weinrich affirme que cela l'a aidé à s'ouvrir l'esprit et à se rapprocher de son élève de 16 ans.

Ce mois-ci, quelques semaines après avoir pris sa retraite de l'entreprise qu'elle a dirigée pendant des décennies, la New-Yorkaise Karen Korman, 75 ans, a mis de côté ses craintes et s'est inscrite sur Midjourney après avoir entendu dire qu'un autre mentor utilisait le programme d'intelligence artificielle pour créer des œuvres d'art avec son protégé.

"Je m'en tenais à l'écart. Cela me paraissait très intimidant", explique Mme Korman. Mais après l'avoir testé elle-même, elle a hâte de l'utiliser lors de sa prochaine session avec son mentoré de 6 ans à Washington, DC.

"Je suis très contente pour nous deux", dit-elle, "nous apprenons en quelque sorte ensemble".

Elle prévoit de demander à son élève de lui raconter une histoire à propos de l'œuvre qu'ils auront créée. Elles apprennent encore à se connaître, dit-elle, après avoir été jumelées il y a quelques mois.

"J'espère que nous continuerons à faire cela pendant un certain nombre d'années", dit-elle, "et que cela se développera".

Source: edition.cnn.com