- L'hymne de l'été 2024 officiellement couronné comme "Belly Legs Po" par Shirin David

Shirin D fait sensation dans l'industrie musicale, avec un nombre inégalé de tubes en tant qu'artiste solo féminine. Elle vient maintenant de décrocher le titre de tube de l'été 2024, selon GfK Entertainment, l'organisation responsable des charts officiels en Allemagne, à Baden-Baden. Son titre "Tummy Legs Po" truste la tête des classements depuis quatre semaines.

Après "Maid on a Horse" (Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian) et "Layla" (DJ Robin & Schürze), c'est le troisième tube de l'été consécutif de Shirin D.

Mais les accomplissements de Shirin D ne s'arrêtent pas là. Selon GfK Entertainment, "Tummy Legs Po", sorti à la fin juillet, est le premier tube de l'été allemand d'une artiste féminine. La chanson a fait ses débuts à la première place, offrant à Shirin D son septième tube numéro un, un record inégalé par une autre artiste solo féminine.

Le succès de Shirin D ne se limite pas à l'Allemagne. En Autriche (Austria Top 40), la chanson a atteint la première place, tandis qu'en Suisse (Official Swiss Hitparade), elle s'est classée à la troisième place. Dans l'ensemble, la chanson a été streamée plus de 30 millions de fois dans les trois pays.

Le succès de la chanson est attribué à ses qualités de tube de l'été, telles que des paroles faciles à chanter, une mélodie accrocheuse qui répand des vibrations positives et un rythme qui encourage la danse.

L'effet viral joue également un rôle important dans l'élévation d'une chanson estivale au rang de tube de l'été. De nombreux fans et artistes comme le groupe Culcha Candela ont imité la chorégraphie de la chanson sur TikTok, contribuant à sa popularité.

Le titre de la chanson a suscité la controverse, les opinions étant divisées sur le fait de savoir s'il célèbre l'adoration inébranlable d'un corps tonique et mince ou s'il s'agit d'un clin d'œil astucieux. Certaines paroles incluent : "Si tu veux un corps, il faut travailler ! Si tu es canon, ils regardent. Va à la gym, mince, fais tourner les têtes. Regarde bonne en bikini. C'est Tummy, Legs, Po."

Que ce soit un clin d'œil ou un culte du corps est un sujet de débat, car certains auditeurs pourraient ignorer le double sens des paroles et la vidéo musicale provocante. Les événements entourant la sortie de la chanson, tels que le partage d'une "recette de latte matcha glacé" de Shirin D et l'organisation d'un cours "Tummy Legs Po" avec une chaîne de studios de fitness, mettant en scène des fans minces et énergiques, pourraient suggérer un accent mis sur la minceur et la forme physique.

Cependant, Shirin D a acquis sa renommée en tant que YouTuber et est une maître de l'auto-promotion, en équilibrant habilement la ligne entre l'embrass

