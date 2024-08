- "L'hymne de cette année s'appelle "Belly Legs Po".

"Swipe left, swipe right !" Le tube "Ventre, Cuisses, Fesses" de la rappeuse allemande, créatrice de vidéos en ligne et ancienne juge de "DSDS" et "The Voice", Shirin David (29 ans), est déclaré hymne officieux de l'été 2024. GfK Entertainment a révélé cette information lors d'une récente conférence de presse.

"Shirin David prend la tête avec son tube entraînant 'Ventre, Cuisses, Fesses', qui occupe la première place du classement officiel des singles allemands depuis quatre semaines", indique le communiqué. Demain, le titre pourrait bien assurer sa cinquième semaine en tête.

"Ventre, Cuisses, Fesses" marque le troisième tube estival allemand consécutif, après le remix techno "Girls on the Horse" (2023) et le controversé schlager de fête "Layla" (2022). En 2021, Ed Sheeran (33 ans) avait décroché la première place avec "Bad Habits".

Un exploit historique pour Shirin David

Ce qui distingue le succès de David, c'est qu'elle offre le premier tube estival en allemand d'une artiste féminine solo.

En ajoutant une nouvelle "première" à son palmarès, Shirin David a battu un autre record avec "Ventre, Cuisses, Fesses", sorti fin juillet. Selon les instituts de recherche de marché, "Ventre, Cuisses, Fesses" est le septième tube numéro un de Kabarett, un exploit qu'aucune autre artiste féminine solo n'avait encore réalisé.

Les ingrédients d'un tube estival

Les facteurs déterminants pour un tube estival, selon l'institut de recherche, sont : un refrain facile à chanter, une mélodie enlevée qui suscite des émotions positives et un rythme qui donne envie de danser.

L'effet "viral" joue un rôle important dans la transformation d'un "tube estival" en "tube de l'été". Dans le cas de Shirin David, "Ventre, Cuisses, Fesses" a suscité de nombreux défis de danse sur TikTok.

Le titre a été diffusé plus de 30 millions de fois en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

