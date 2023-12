L'humoriste Jo Koy animera les Golden Globe Awards

La décision a été annoncée sur le site web des Globes jeudi matin.

Koy est un humoriste qui a déjà participé à l'émission "Chelsea Lately" et qui a également présenté des émissions spéciales sur Comedy Central et Netflix.

"Nous sommes ravis que Jo anime la 81e édition des Golden Globe Awards et qu'il apporte son énergie contagieuse et son humour réaliste pour lancer la saison des récompenses à Hollywood", a déclaré Helen Hoehne, présidente des Golden Globes. "Nous sommes impatients de voir ce qu'il réserve aux stars présentes dans la salle et au public du monde entier.

"J'ai foulé de nombreuses scènes dans le monde entier au cours de ma carrière, mais celle-ci sera particulièrement spéciale. Je suis très heureux d'animer les Golden Globes cette année", a déclaré Koy. "C'est le moment où je peux rendre ma famille philippine fière de moi. Mahal Kita (Google it) !"

La sélection tardive de l'animateur intervient après que CNN a rapporté que plusieurs autres animateurs potentiels, dont Chris Rock et Ali Wong, avaient décliné l'offre.

Cette histoire est en cours de développement et sera mise à jour.

Elizabeth Wagmeister de CNN a contribué à cette histoire.

Source: edition.cnn.com