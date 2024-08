- L'humidité et la chaleur augmentent et les vignerons sont de plus en plus " stressés par la moisissure ".

Des températures caniculaires et des averses occasionnelles ont mis les viticulteurs de Thuringe sur les nerfs quant à leurs raisins. En avril, des périodes froides ont entraîné une perte totale des premiers bourgeons, a noté Elke Meinhardt, présidente de l'Association des Vignerons de Thuringe à Bad Sulza. "Maintenant, la pourriture est un problème et nous devons lutter contre l'humidité." Le "danger de moisissure" est élevé.

Le sort de la récolte de raisins de cette année reste incertain. Beaucoup de choses peuvent encore changer jusqu'à juste avant la récolte des raisins. "Nous comptons sur un splendide été tardif pour augmenter les taux de sucre dans les raisins." Cependant, ni une récolte abondante ni une qualité exceptionnelle ne sont prévues, a déclaré Meinhardt.

Cependant, il y a une raison de faire la fête : Bad Sulza accueille le 30e Festival du Vin de Thuringe ce week-end. "Au fil des ans, nous avons assisté à une croissance extraordinaire. Le festival du vin a commencé il y a 30 ans avec seulement deux stands, et maintenant nous attendons des milliers de festivaliers", a déclaré Meinhardt.

La Princessse du Vin de Thuringe pour les années 2024 et 2025 sera également couronnée lors du festival. Contrairement à la Rhénanie-Palatinat, il n'y a pas eu de querelles significatives en Thuringe pour moderniser et élargir ce rôle cérémoniel pour inclure les hommes. "Je pense qu'il est okay d'avoir cette conversation, et je crois qu'il est crucial que cette fonction honorifique continue d'évoluer, mais nous avons toujours un flux régulier de candidates", a noté Meinhardt.

De même, la région viticole de Thuringe s'est étendue : elle couvrait à peine 13 hectares au début des années 1990 et couvre maintenant 147 hectares. Actuellement, il y a quatre grandes entreprises sur 63 hectares, douze exploitations viticoles autonomes, 67 petits viticulteurs et producteurs de raisins dans le secteur secondaire, et six exploitations agricoles produisant des fruits et du vin. Principalement, les vignobles de Thuringe sont situés dans les régions de Bad Sulza et de Weimar.

Le gouvernement de l'État aide la viticulture en fournissant une aide financière pour la plantation de vignes, l'achat d'équipement ou l'assurance contre les dommages liés aux conditions climatiques extrêmes. Cela parce que la viticulture, comme d'autres secteurs agricoles, est également touchée par les conséquences du changement climatique. Cela comprend les épidémies de moisissure dues à la sécheresse prolongée associée à de fortes pluies. Certaines entreprises ont déjà adopté des variétés appelées Piwi, qui sont moins sensibles aux maladies de la vigne telles que l'oïdium et le mildiou.

