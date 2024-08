L'humeur générale du public s'est considérablement détériorée en août.

Il semble que l'excès de joie suscité par la participation de l'Allemagne à la compétition de football de l'Euro ait maintenant diminué, selon l'expert en consommation de NIM, Rolf Bürkl. Même une légère augmentation de l'habitude d'épargne supposée de 2,7 points a ajouté à l'inquiétude générale des consommateurs.

Les pertes d'emplois en hausse, les faillites d'entreprises et les licenciements à venir ont suscité une anxiété accrue parmi les travailleurs, selon les résultats d'un sondage. Ainsi, l'attente d'une reprise économique à long terme et stable doit être "mise en suspens", a déclaré Bürkl.

Le sondage a révélé que les ménages allemands étaient moins optimistes quant à leur situation financière au cours des douze prochains mois par rapport au mois précédent. L'indice des attentes de revenus a chuté de 16,2 points pour atteindre un modeste 3,5 points. La dernière fois qu'une telle baisse significative a été observée en un mois, c'était il y a deux ans, selon NIM et GfK.

Cette pessimisme s'est également reflété dans la tendance de consommation. "Pourtant, les dégâts ne sont pas importants, à 2,5 points", a expliqué les sondés. L'indicateur a maintenu une valeur négative de -10,6 %. Malgré cela, il y a encore une croissance de plus de 6 points par rapport à la même période de l'année dernière.

Les attentes économiques ont connu une tendance volatile en août, après une forte hausse de 7,3 points en juillet, pour chuter de 7,8 points, maintenant à 2,0 points.

GfK et NIM interrogent régulièrement environ 2 000 consommateurs par mois pour leurs sondages. Pour cette étude, les interviews ont été menées entre le 1er et le 12 août. Le climat de consommation englobe toutes les dépenses de consommation personnelles, y compris le détail, les services, les voyages, le loyer et les soins de santé.

