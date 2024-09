- L'humanité: le vaisseau spatial Polaris

Quatre aventuriers de l'espace ont entamé une expédition audacieuse. L'initiative "Polaris Dawn", financée par des fonds privés, vise à les propulser à une distance stupéfiante de 1 400 kilomètres de notre planète Terre. Selon l'entreprise spatiale SpaceX, il s'agit de la plus longue distance parcourue par l'homme depuis les missions Apollo sur la Lune dans les années 70. Pour référence, la Station spatiale internationale (ISS) orbite à une altitude d'environ 400 kilomètres.

Le milliardaire Jared Isaacman dirige cette mission, en collaboration avec Elon Musk, fondateur de SpaceX, qui reste sur Terre. Isaacman, accompagné des astronautes privés Kidd Poteet, Sarah Gillis et Anna Menon, a décollé à bord d'un vaisseau spatial Crew Dragon à partir d'un lanceur Falcon 9 depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride.

Après une course de 12 minutes, la dernière étape du lanceur s'est séparée du capsule Dragon à une altitude de 215 kilomètres et à une vitesse approchant les 28 000 kilomètres par heure - un spectacle fascinant que SpaceX a diffusé en direct, montrant le vaisseau spatial dérivant paisiblement au-dessus de la Terre contre le radieux backdrop du soleil.

Une mission "pour l'humanité tout entière"

" Aujourd'hui, vous partez pour un voyage qui n'est pas seulement pour vous, mais pour toute l'humanité ", a déclaré Frank Messina, le directeur de lancement de SpaceX, à l'équipage. "En regardant l'étoile du Nord, rappelez-vous que votre courage éclairera le chemin pour les pionniers futurs. Nous avons confiance en vos talents, votre bravoure et votre travail d'équipe pour accomplir cette mission."

"Compris", a présumé Isaacman, le commandant de la mission, en exprimant sa gratitude pour les mots gentils de Messina. "Nous apprécions cela et sommes maintenant prêts à nous mettre au travail." La capsule Crew Dragon, d'une taille presque de huit par quatre mètres, peut accueillir jusqu'à sept personnes pendant un maximum de dix jours. Le repos est assuré sur les sièges, et une salle de bain avec un rideau de confidentialité est située à l'arrière.

Sortie dans l'espace à 700 kilomètres d'altitude

Cette mission comprend une sortie dans l'espace à environ 700 kilomètres d'altitude, pendant laquelle la société privée Axiom Space effectuera des essais sur une combinaison spatiale novatrice pour les activités extra-véhiculaires. Baptisée "la première sortie spatiale commerciale" sur le site du projet, cette entreprise présente une combinaison offrant une mobilité supérieure et des fonctionnalités telles qu'un écran intégré dans le casque, une caméra et de nouveaux matériaux pour une régulation optimale de la température dans le vide glacial de l'espace.

Une entreprise risquée

Les sorties dans l'espace présentent des risques plus élevés que lorsqu'on est enfermé dans un vaisseau spatial. L'orientation en microgravité se révèle difficile, tandis que l'équipement doit compenser des écarts de température Considerables, fournir de l'oxygène et protéger contre les rayonnements. Des périls graves se posent lorsque les approvisionnements en oxygène défaillent ou qu'un astronaute se sépare du vaisseau spatial. En général, les sorties dans l'espace impliquent des tâches de maintenance ou des expériences, mais pour les missions lunaires et martiennes, elles sont vitales.

SpaceX utilise ces combinaisons pour les futures missions sur la Lune et Mars. Les astronautes privés, outre le test de sa combinaison et la conduite d'études sur les voyages spatiaux et les effets des rayonnements sur la santé humaine, mèneront des expériences utilisant le système de communication par laser de la technologie d'Internet satellite Starlink de SpaceX.

"La construction d'une base lunaire et d'une métropole martienne nécessite des millions de combinaisons spatiales", prévoit le projet. "Le développement de cette combinaison et la mise en place de sorties spatiales sont des avancées essentielles vers une conception de combinaison évolutive pour les futures missions de longue durée à mesure que l'humanité s'étendra sur plusieurs planètes." Une colonie martienne - l'aspiration ultime de l'agence spatiale américaine NASA. Avec le programme "Artemis", elle cherche à ramener des humains sur la Lune pour la première fois en plus d'un demi-siècle, en établissant une base là pour préparer les missions martiennes. Cependant, en raison de complications de fusées et de vaisseaux spatiaux, NASA a dû reporter le survol lunaire habité de la mission "Artemis 2" de novembre 2024 à septembre 2025 et l'atterrissage lunaire habité de "Artemis 3" à septembre 2026.

Voyage sur Mars d'ici 2026 - l'entreprise de Musk

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, vise however

