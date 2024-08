- L'hôpital regrette les erreurs commises en libérant un criminel condamné.

Après une évasion temporaire d'un détenu lors d'une permission de sortie à Plattling, en Basse-Bavière, l'hôpital du district de Deggendorf regrette les erreurs commises. Le jeune homme de 24 ans, condamné pour homicide, s'était évadé pendant une visite au cinéma jeudi dernier. "L'absence d'un accompagnateur masculin et donc le manque d'escorte lors de la pause toilette s'est avérée, a posteriori, être la principale erreur dans la planification", a déclaré le médecin-chef Johannes Schwerdtner. Tous les processus de la clinique sont en cours de révision pour éviter de telles erreurs à l'avenir.

Erreur de dangerosité surévaluée

Une deuxième erreur a été "une évaluation du danger excessivement élevée et donc incorrecte signalée à la police", a déclaré Schwerdtner. La police avait classé l'évadé comme "très dangereux", après une communication erronée de la part du personnel de la clinique. Cette évaluation a suscité une grande incertitude parmi la population, a déclaré le médecin-chef de la clinique de psychiatrie et de psychothérapie forensic à Mainkofen. "Notre but ultime est toujours d'assurer la sécurité de la population dans le cadre de notre mandat légal." Il regrette profondément que la sécurité des citoyens ait été compromise par des erreurs de planification. "Nous travaillons intensivement pour améliorer les conditions pour les mesures de détente."

Aucune relaxation supplémentaire pour le jeune homme de 24 ans

Le Somali a été appréhendé et ramené à la clinique environ huit heures après son évasion. La police a recherché le jeune homme avec un important déploiement d'officiers, un hélicoptère, un drone et un maître-chien. Il n'y aura pas de relaxations supplémentaires pour le jeune homme de 24 ans pour le moment.

Toutefois, les personnes responsables considèrent toujours la décision d'accorder une permission de sortie accompagnée la semaine dernière comme étant fondamentalement correcte, a déclaré un porte-parole du district de Basse-Bavière. À ce moment-là, il n'y avait pas de danger pour la population. Bien que l'homme ait tenté de s'évader sans succès il y a environ trois ans, son traitement a été positif depuis.

Homme condamné à l'hôpital psychiatrique pour homicide

En 2022, l'homme a été condamné à une détention dans un hôpital psychiatrique par le tribunal régional de Deggendorf pour homicide. Il avait tué un autre résident avec au moins 111 coups de couteau et avait décapité le corps en juillet 2021. Selon les déclarations du district, des mesures de détente ont été accordées depuis 2023 en raison d'un parcours thérapeutique réussi jusqu'à présent. Le but du traitement est la réintégration dans la société et la vie quotidienne.

La police a été informée du statut d'"extrêmement dangereux" de l'évadé en raison de l'évaluation du risque incorrecte de la clinique, ce qui a accru l'inquiétude et l'incertitude du public.

La catégorisation erronée du jeune homme de 24 ans comme "très dangereux" par la clinique a entraîné une réponse policière renforcée.

Lire aussi: