L'hôpital du Soudan du Nord risque de fermer à mesure que la guerre civile meurtrière s'intensifie

Guerre civile entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) a éclaté en avril dernier et s'est intensifiée à El Fasher, la capitale du Nord-Darfour, depuis mai, lorsque le groupe paramilitaire FSR a encerclé la ville.

L'hôpital saoudien soutenu par MSF à El Fasher a subi des dommages importants suite aux bombardements continuels de la ville ces derniers jours, le laissant à peine fonctionnel, a déclaré MSF. Au moins 15 personnes ont été tuées lors de ces attaques et plus de 130 autres ont été blessées, a-t-il ajouté.

Cet établissement est le dernier hôpital public de la ville ayant la capacité de traiter les blessés et d'effectuer des interventions chirurgicales, selon MSF.

Dimanche, une autre attaque contre l'hôpital a touché le service de chirurgie, tuant un soignant et blessant cinq autres personnes.

« L'attaque de dimanche contre l'hôpital Saoudi – qui est le plus grand hôpital de l'État du Nord-Darfour – montre clairement que les parties en conflit ne font aucun effort pour protéger les établissements de santé ou les civils qui s'y trouvent. Les patients ont peur pour leur vie en raison des attaques incessantes », a déclaré Michel Olivier Lacharité, responsable des opérations d'urgence de MSF, dans un communiqué publié mercredi.

Alors que les gens fuient vers le camp de personnes déplacées de Zamzam près d'El Fasher dans l'ouest du Soudan, qui a été touché par des tirs d'obus il y a une semaine, l'hôpital de campagne de MSF est sous « une pression exceptionnelle » avec des blessés qui continuent d'arriver, a déclaré l'agence humanitaire.

Crise touchant les enfants

Les derniers rapports alarmants d'El Fasher surviennent alors que le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a déclaré que la crise humanitaire au Soudan était « la plus importante au monde » pour les enfants en termes de chiffres.

« Des dizaines de milliers » d'enfants sudanais sont menacés de mort si des mesures urgentes ne sont pas prises, a averti James Elder, porte-parole d'UNICEF, lors d'un point de presse mardi.

« Des milliers d'enfants ont été tués ou blessés au Soudan. La violence sexuelle et le recrutement augmentent. Et la situation est encore plus grave là où une présence humanitaire continue est refusée », a déclaré M. Elder.

Cinq millions d'enfants ont été contraints de fuir leur foyer, faisant du Soudan la plus grande crise de déplacement d'enfants dans le monde, a souligné M. Elder, ajoutant que des enfants meurent alors que la famine commence à sévir dans le camp de Zamzam.

« La détermination de la famine ce mois-ci dans une partie du Soudan risque de se propager et de entraîner une perte catastrophique de vies d'enfants », a déclaré le porte-parole.

