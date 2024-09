L'hôpital a été témoin d'une augmentation du nombre de patients admis.

L'année écoulée a connu une augmentation significative du nombre de patients hospitalisés, totalisant environ 17,6 millions, soit une augmentation d'environ 390 000 par rapport à l'année précédente. Cette augmentation représente une hausse de 2,4 %, selon l'Office fédéral de la statistique, vendredi. Cependant, ce chiffre est encore inférieur au niveau d'avant la COVID-19 de 19,4 millions en 2019, soit une baisse de 12,1 %.

Les statisticiens de Wiesbaden ont rapporté qu'il y avait environ 1 874 hôpitaux en Allemagne en 2023, avec environ 476 924 lits, dont 26 158 pour les soins intensifs et 7 800 pour les soins intermédiaires. En ce qui concerne la disponibilité des lits, il y a eu une légère baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente.

Le taux d'occupation des hôpitaux a augmenté, avec 71,2 % des lits utilisés. Cela représente une augmentation de 3,1 % par rapport à 2022, mais est encore de 7,8 % inférieur à celui de 2019.

Étrangement, en 2023, la durée moyenne de séjour à l'hôpital est restée inchangée à 7,2 jours, comme en 2018.

À la fin de 2023, il y avait un total de 211 994 médecins et 1 083 000 personnel non médical employés dans les hôpitaux. Cela représente une augmentation de 2,2 % des médecins et une augmentation de 2,5 % du personnel non médical par rapport à l'année précédente. Dans le service de soins infirmiers, compté séparément, l'effectif a augmenté de 3,7 %, pour atteindre 528 323 employés, soit un gain de 19 034 employés par rapport à la fin de 2022.

Le nombre total de jours de lit d'hôpital en 2023 était d'environ 13,1 millions, équivalent à environ 1 874 millions de lits-jours.

Le coût des soins hospitaliers en 2023 s'est élevé à environ 131,5 milliards d'euros, représentant environ 1 874 millions d'euros d'hôpitaux en fonctionnement.

