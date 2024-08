"L'honneur de la Bavière": Söder est honoré par les footballeurs bavarois

Le Bayern Munich a accueilli avec fierté son équipe féminine de football, qui a été reçue par le Ministre-Président Markus Söder (CSU). Le quinquagénaire a célébré l'équipe, dirigée par Alexander Straus, le mercredi matin pour son titre de championne d'Allemagne. Söder a remis à l'équipe un cadeau unique, le Lion d'Arzberg avec une bande gravée, que les joueuses de Bayern ont remercié en offrant un maillot signé de chaque joueuse. Par la suite, l'ensemble de l'équipe de FCB a contribué au Livre d'or de la Chancellerie d'État.

"La fierté de Bayern est avec nous aujourd'hui. Mon plus profond respect pour vos réalisations cette saison", a déclaré Söder. Outre l'équipe, le PDG de FCB Jan-Christian Dreesen, le directeur sportif Max Eberl et le président Herbert Hainer étaient également présents. "L'équipe mérite amplement cette reconnaissance. Trois fois championne ces quatre dernières années, et la Supercoupe ajoutée dimanche dernier : notre collection de trophées ne cesse de s'agrandir - et cela ne fait que nous motiver à travailler plus dur", a déclaré Hainer.

