- L'homme perd quatre chiffres dans le messager

Même si la police met en garde contre cette arnaque depuis longtemps, les escrocs continuent de réussir en utilisant des messages Messenger, prétendant qu'un enfant a un nouveau numéro de téléphone et a besoin d'argent. Un homme d'Eisleben (Mansfeld-Südharz) est tombé dans ce piège le vendredi soir, comme l'ont rapporté les policiers de Halle.

Il a reçu un message indiquant que son enfant avait un nouveau numéro et a ensuite été prié de faire un virement. Il a ensuite transféré un montant à quatre chiffres sur un compte inconnu. L'escroquerie a été signalée le lendemain.

Selon la police, les escrocs exploitent la confiance de leurs victimes, la communication via les services Messenger comme WhatsApp donnant l'impression d'être très privée. Ils utilisent des numéros de téléphone familiers, prétendant être des proches qui ont perdu leur téléphone. Quiconque reçoit de tels messages devrait bloquer le numéro, signaler l'incident à la police et supprimer la conversation et le numéro de l'escroc. La suspicion est de mise lorsque l'on vous demande de faire un virement via Messenger.

