L'homme le plus riche de Hong Kong inaugure un musée bouddhiste d'une valeur de 380 millions de dollars

Le magnat des affaires Li Ka-shing a une longue tradition de philanthropie, ayant versé des millions à des universités et à des hôpitaux en Asie de l'Est et en Amérique du Nord. Il s'est également engagé à soutenir les efforts de sauvetage après le tsunami de 2004 dans l'océan Indien et le tremblement de terre du Sichuan en 2008.

Aujourd'hui, cet homme de 90 ans, dont la fortune est estimée par Forbes à 33,4 milliards de dollars, s'est tourné vers les arts en ouvrant le musée du monastère de Tsz Shan.

Le musée, qui a coûté environ 3 milliards de dollars HK (382 millions de dollars) selon la Fondation Li Ka Shing, se trouve au pied d'une énorme statue en bronze de Guanyin, la déesse de la miséricorde, qui domine le monastère, que Li a également contribué à construire.

Le musée abrite, entre autres, 100 statues de Bouddha, comme l'indique un communiqué publié par CK Hutchison Holdings Ltd, la société présidée par M. Li.

Le musée, dont l'accès est gratuit pour tous les visiteurs, ouvrira officiellement le 1er mai, mais une cérémonie d'inauguration a eu lieu la semaine dernière. Sa collection permanente vise à "raconter l'histoire du bouddhisme et la manière dont il survit à son environnement au fil de l'histoire", a déclaré la société de M. Li.

La déclaration ajoute que le musée vise à enrichir ceux "qui recherchent la transcendance et la réalisation spirituelle en leur donnant l'occasion d'explorer l'essence du bouddhisme au-delà du symbolisme et de l'art".

La construction du musée a duré trois ans et les reliques qui y sont exposées ont été pour la plupart données par Li ou par sa fondation, qu'il a créée en 1980.

S'adressant à plus de 2000 invités lors de la cérémonie, Carrie Lam, chef de l'exécutif de Hong Kong, a déclaré : "Niché dans le grand opus de la nature, où les collines bordées d'arbres donnent sur des mers apaisantes, l'atmosphère tranquille du monastère Tsz Shan offre au monde occupé une retraite bienheureuse pour laisser derrière soi le monde bourdonnant et se détendre l'esprit.

"La collection inestimable de statues, de peintures, de sculptures et de sutras bouddhistes conservée au musée d'art bouddhiste du monastère de Tsz Shan représente non seulement les idéaux éclairés et la sphère culturelle du bouddhisme zen, mais servira également de base à des programmes et activités culturels", a ajouté l'homme politique.

"La culture visuelle et littéraire du monastère et de son musée servira sans aucun doute d'espace tranquille pour la réflexion et l'appréciation de l'art bouddhiste pour nos citoyens et nos visiteurs.

Source: edition.cnn.com