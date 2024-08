- L'homme derrière Bud Spencer, la légende du synchronisme Brandt, est mort.

Cet artiste a façonné l'humour dans la République fédérale des années 1970 et 1980 comme peu d'autres : l'acteur, conférencier, auteur et directeur de synchronisation Rainer Brandt est décédé. Cela a été confirmé par le producteur audio Heikedine Körting de l'étiquette audio hambourgeoise Europa à l'agence de presse allemande.

"Avec Rainer Brandt, l'un des plus grands acteurs et doubleurs de voix nous a quittés. Nous sommes deeply attristés et pensons à sa famille merveilleuse," a déclaré Körting, qui a travaillé avec Brandt sur les séries audio "TKKG" et "Cinq amis". L'acteur avait 88 ans.

Il a prêté sa voix à Bud Spencer et Terence Hill

Le Berlinois appartenait aux figures les plus importantes de l'industrie de la synchronisation de l'après-guerre. La Base de données de synchronisation allemande répertorie plus de 800 rôles parlés. Il a prêté sa voix à Jean-Paul Belmondo, Tony Curtis, Marcello Mastroianni et Elvis Presley.

Brandt, qui avait étudié le théâtre à l'école Max Reinhardt, a rendu les acteurs italiens Bud Spencer et Terence Hill acceptables en République fédérale d'Allemagne - il a fourni les répliques spirituelles pour la version allemande. Des répliques comme : "Il fait trop bruyant ici, je ne peux pas mâcher correctement !" La direction de dialogue de Brandt a également façonné l'esprit vif de nombreux films avec Louis de Funès, Adriano Celentano et Pierre Richard.

"Votre Seigneurie cause de la douleur"

En tant qu'auteur et directeur de dialogues dans le studio de synchronisation, il a transformé de nombreux dialogues ternes et sans inspiration de films étrangers de crime et de western en joyaux linguistiques qui sont devenus des phrases cultes pour des générations entières, comme "À partir de maintenant, il n'y aura plus de boisson, mais aussi pas moins" ou "Votre Seigneurie cause de la douleur". De nombreux plaisanteries que Brandt avait ramassées de l'esprit toujours prêt à plaisanter des Berlinois de l'Ouest dans la vie quotidienne.

Son chef-d'œuvre est considéré comme la série britannique de crime "Les Persuaders" (1970/71) avec Tony Curtis en tant que playboy américain Danny Wilde et Roger Moore en tant qu'aristocrate britannique raide. Sa popularité en Allemagne est attribuée par de nombreux professionnels du secteur uniquement à la réécriture complète de Brandt. Par exemple, le simple merci "Thanks, Sir Louis, for using the plane" est devenu "Et ramène l'oiseau en sécurité dans son nid !" Un autre classique : "Vous devez parler un peu plus vite, Lord, sinon vous n'êtes plus en synchronisation !"

