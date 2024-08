"L'homme de ma vie" - Les proches de Lugner disent au revoir

Le businessman autrichien Richard Lugner s'est éteint à l'âge de 91 ans. Outre les adieux publics des politiques autrichiens à un "Viennois original", les premières ex-partenaires de "Concrete" prennent également la parole. Le regret se mêle ici et là à leur chagrin.

La cinquième épouse de Lugner est "sous le choc" depuis qu'elle a appris la mort de son ex-mari, comme elle l'a déclaré à RTL lors d'une interview en Zoom. En 2014, Richard Lugner a épousé Catherine "Cathy" Schmitz, 57 ans sa cadette, qu'il appelait affectueusement "Spatzi". Le mariage n'a duré que deux ans, et la dernière appréciation de Lugner était brutale : "Elle a été mon plus grand flop." Que les deux ne se soient pas séparés en bons termes et n'aient pas fait la paix avant sa mort attriste maintenant Cathy Lugner : "Je suis très triste que nous n'ayons pas pu enterrer la hache de guerre, j'aurais aimé que cela se produise."

Même s'ils n'ont pas été ensemble aussi longtemps "que l'on aurait souhaité", Lugner a été une personne qui a beaucoup influencé sa vie, a déclaré Cathy Lugner à RTL. Il a également été une figure paternelle pour sa fille, qu'il a rencontrée lorsqu'elle avait environ cinq ans. "Bien sûr, il faisait aussi partie de sa vie. Et quand nous allions à Vienne rendre visite à des amis, elle demandait souvent : 'Maman, on peut aller voir Richard ?'" Depuis le divorce, elle et le défunt n'avaient que peu de contacts, qui étaient malheureusement souvent accompagnés de disputes.

Sur Instagram, Cathy Lugner adopte un ton conciliant. Elle publie une photo avec "Concrete" de meilleurs temps et écrit : "Richard, tu semblais immortel aussi. Ta détermination, ton courage étaient inspirants et contagieux. Je te remercie du fond du cœur pour les moments magnifiques à tes côtés, pour tout ce que tu m'as appris sur la vie."

L'ex-femme de Lugner, Christina "Mausi" Lugner, avec laquelle il était marié pendant 16 ans, est également choquée par la mort de son ex-mari. Elle avait encore discuté avec lui au téléphone hier, a-t-elle déclaré à RTL. Il était son "grand modèle et partenaire de vie", à qui elle devait beaucoup : "Repose en paix, cher Richard, tu laisses un grand vide, nous te manquons infiniment." Le couple a une fille ensemble, qu'elle veut maintenant soutenir.

"Ta loge est maintenant au paradis"

Le chagrin est grand non seulement dans l'entourage privé de Lugner, mais aussi chez plusieurs politiques autrichiens qui ont déjà exprimé leurs condoléances dans les médias. "Ta loge est maintenant au paradis", a écrit le président du Conseil national Norbert Hofer sur X.

"Richard Lugner n'était pas seulement un entrepreneur hors pair et une personnalité colorée, mais avant tout une personne avec un grand cœur. Son engagement, son énergie et sa croyance inébranlable en la bonté des gens ont touché de nombreuses personnes", a déclaré Hofer à "Heute.at". Le défunt était un "original incontestable, un morceau de l'histoire culturelle viennoise".

Lugner était déjà une "légende de son vivant".

Le leader du FPÖ Herbert Kickl s'est exprimé sur Instagram, écrivant : "Richard Lugner était déjà une légende de son vivant. Avec une acuité économique sans précédent, il a créé et construit de grandes choses. Il a renforcé le bal de l'Opéra en tant que navire amiral international de l'Autriche chaque année avec des invités célèbres du monde entier. Avec Richard Lugner, l'Autriche perd non seulement un grand entrepreneur, qui a vraiment atteint la grandeur avec sa Lugner City, mais aussi une personne qui, avec son énergie inépuisable et son appétit de vie, était une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Nous allons le regretter."

