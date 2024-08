L'homme arrêté à Berlin n'est pas un terroriste recherché par la RAF.

À Berlin-Spandau, un suspect a été arrêté mardi soir à bord d'un ICE. Un passager a affirmé avoir reconnu un terroriste fugitif de l'ex-RAF. Toutefois, le parquet a donné son feu vert.

Le suspect arrêté à Berlin-Spandau dans le cadre d'une enquête sur un membre présumé de l'ex-RAF n'est pas l'un des fugitifs. "Les investigations ont montré que la personne arrêtée n'est pas l'une de celles recherchées", a déclaré Martin Schanz, porte-parole du parquet de Verden. "La libération de la personne a été ordonnée."

Mardi soir, un suspect a été arrêté avec l'aide de la police fédérale suite à un appel à témoins. Selon un article du journal Bild, un témoin a affirmé avoir reconnu un homme assis dans un ICE comme étant Ernst-Volker Staub. Par la suite, Burkhard Garweg a été mentionné. Cependant, il s'est avéré que ce n'était ni Garweg ni Staub.

Le parquet de Verden enquête depuis 2015 sur les anciens terroristes de l'ex-RAF Staub, Daniela Klette et Garweg pour tentative de meurtre et tentative et réalisation de vols à main armée dans plusieurs affaires. Klette a été arrêtée fin février à Berlin-Kreuzberg. La police, dirigée par le LKA de Basse-Saxe, la recherchait depuis des décennies. La recherche de Staub et Garweg se poursuit. Ils appartenaient à la fameuse troisième génération de l'organisation d'extrême gauche Red Army Faction (RAF). En 1998, la RAF, qui avait causé la mort de plus de 30 personnes, s'est dissoute.

Malgré l'affirmation d'un passager, les autorités ont confirmé que l'individu arrêté à bord de l'ICE à Berlin-Spandau n'est pas l'un des terroristes fugitifs de l'ex-RAF. Au cours de l'enquête, il a été établi que le suspect arrêté mardi soir aux côtés de la police fédérale n'est ni Ernst-Volker Staub ni Burkhard Garweg, deux terroristes fugitifs de l'ex-RAF.

