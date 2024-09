L'homicide d'un enfant d'origine japonaise suscite la crainte en Chine

En se rendant à l'école en Chine, un jeune étudiant japonais a malheureusement trouvé la mort après avoir été poignardé. Cet événement tragique pourrait enflammer un différend diplomatique entre les deux nations et a causé de l'inquiétude au sein de la communauté japonaise. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un incident isolé.

Le jeune garçon, âgé de 10 ans et fils d'un père japonais et d'une mère chinoise, était élève à l'école japonaise de Shenzhen. Il a succombé à ses blessures le jeudi matin, selon les autorités japonaises. Son agresseur, un homme chinois de 44 ans, a été arrêté immédiatement par la police locale.

En réponse à cet acte odieux, le Premier ministre japonais Fumio Kishida l'a qualifié de "sans vergogne" et a exhorté Pékin à fournir des explications complètes dans les plus brefs délais. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a confirmé qu'une enquête était en cours et que la Chine et le Japon étaient en communication, la Chine présentant ses condoléances pour l'incident.

Le mobile précis de cette attaque mortelle reste inconnu, selon les rapports de la BBC. Cependant, certains analystes s'inquiètent que le nationalisme grandissant en Chine puisse conduire à d'autres attaques contre les étrangers. En juin, une mère japonaise et son enfant ont été agressés dans la ville de Suzhou, près d'une école japonaise, ce qui a entraîné la mort d'un homme chinois qui a courageusement essayé de les protéger. En juin également, quatre enseignants américains ont trouvé la mort dans une attaque au couteau dans la ville du nord de Jilin. Les autorités chinoises continuent de qualifier ces incidents d'isolés.

Appels à la prudence des entreprises japonaises

Dans la foulée de ces événements, les autorités japonaises ont demandé au gouvernement chinois d'assurer la sécurité des citoyens japonais. Les grandes entreprises japonaises ont également recommandé à leurs employés en Chine de rester vigilants. Toshiba, Toyota et Panasonic, entre autres, ont émis des recommandations pour que leurs employés prennent des précautions de sécurité, tandis que Panasonic offre des vols gratuits pour rentrer chez eux à ses employés.

Tandis que les autorités chinoises sont sous surveillance étroite et cherchent à rassurer les communautés japonaises sur leur sécurité et à éviter une crise diplomatique majeure, les relations entre les deux nations restent tendues, avec des désaccords persistants sur les griefs historiques et les revendications territoriales.

À la suite du poignardage tragique du jeune garçon de 10 ans, des personnes à Shenzhen ont laissé des fleurs à l'entrée de l'école japonaise, selon les sources des médias. De plus, certaines écoles japonaises en Chine ont contacté les parents pour relever leur niveau d'alerte en réponse à l'incident.

La mort tragique du jeune garçon de 10 ans s'est produite à Shenzhen, une ville de Chine, mettant en évidence la sensibilité de cet incident entre les deux nations. Les autorités chinoises ont contacté les officiels japonais, reconnaissant l'incident et présentant leurs condoléances.

