L'hologramme de la Reine s'agite depuis un carrosse en or lors de la cérémonie du Jubilé de platine

Le Gold State Coach, qui a transporté pour la première fois la monarque britannique, âgée de 96 ans, du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster le jour de son couronnement en 1953, a mené une procession spectaculaire dans les rues de Londres dans le cadre du spectacle du jubilé de platine dimanche.

Mais la Reine elle-même n'était pas à bord pendant le défilé. Au lieu de cela, des images d'archives de la Reine faisant un signe de la main depuis le carrosse le jour de son couronnement ont été projetées sur les fenêtres.

Construit en deux ans et achevé en 1762, le Gold State Coach est le troisième plus ancien carrosse conservé au Royaume-Uni. Quatre restaurations au cours des siècles ont laissé au moins sept couches de dorure et de retouches sur sa carrosserie.

Orné de sculptures ornées de chérubins et de tritons, en signe d'unité et de force nationales, et de peintures sur panneaux, ce carrosse qui attire le regard est une œuvre d'art émouvante. L'intérieur est tout aussi détaillé et tapissé de velours et de satin.

Conçu par Sir William Chambers, le conseiller architectural du roi George III, et construit par le carrossier Samuel Butler, le véhicule mesure environ 23 pieds de long, 12 pieds de haut et est fait de bois doré. Pesant plus de quatre tonnes, il n'est jamais tiré que par huit chevaux au pas.

Chaque détail artistique du carrosse rend hommage à l'histoire de la Grande-Bretagne. Selon The Royal Collection Trust, un triton massif est sculpté sur chaque roue en signe de puissance impériale. Son corps est orné de palmiers et de têtes de lion, ainsi que d'autres motifs célébrant les victoires navales britanniques. L'un de ses panneaux frontaux représente la guerrière casquée Britannia.

"Partout où l'on regarde, dans les sculptures dorées et les panneaux peints, dans les uniformes des postillons, des palefreniers, des valets de pied, des accompagnateurs et des gardes à cheval, on trouve une tradition et une histoire riches", a déclaré Adrian Evans, le maître de cérémonie du jubilé, sur le site web de la famille royale, à propos de la conception du carrosse.

Le célèbre carrosse a fait sa première grande sortie à l'occasion de l'ouverture officielle du Parlement en 1762, sous George III. Il a ensuite été utilisé pour les couronnements et autres grandes cérémonies royales jusqu'à la mort du prince Albert en 1861. Le roi Édouard VII en a repris l'usage lors de son couronnement en 1902.

Elizabeth II n'a pas été entièrement impressionnée lorsqu'elle est montée dans le carrosse lors de son couronnement, rappelant qu'il n'était "pas très confortable" et qu'il n'était "pas du tout fait pour voyager", dans un documentaire de la BBC datant de 2018. Depuis, la reine n'y est montée que deux fois : pour son jubilé d'argent en 1977 et pour son jubilé d'or en 2002. Le carrosse est normalement exposé au Royal Mews.

Le spectacle du jubilé de platine a marqué la fin d'un week-end de quatre jours en l'honneur du plus ancien monarque britannique. Les célébrations ont donné lieu à une multitude de fêtes de rue, d'expositions spéciales et de défilés, auxquels ont participé plus de 10 000 artistes.

"Ce sera un spectacle unique", a déclaré M. Evans à propos du rôle de l'entraîneur dans le spectacle avant l'événement, ajoutant qu'il "donnerait le ton pour les très nombreuses images spectaculaires à venir".

Cette histoire a été mise à jour pour refléter les détails après le début du concours de dimanche.

Légende de l'image du haut : Une image de l'autocar de l'État d'or au concours du Jubilé de platine.

Zoe Sottile de CNN a contribué à ce reportage.

