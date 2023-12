L'hiver est là, mais il perd de sa fraîcheur

Jeudi, à 22 h 27, l'hémisphère nord de la Terre sera à sa plus grande distance du soleil, marquant ainsi le solstice d'hiver : le jour le plus court de l'année et le début officiel de la saison la plus froide.

Mais l'hiver se réchauffe rapidement en raison du changement climatique causé par l'homme et cela a un impact sur la neige, le tourisme, les sports d'hiver, les économies locales, les assiettes et même les allergies.

Selon une analyse des données de température de la NOAA réalisée par Climate Central, un groupe de recherche sur le climat à but non lucratif, la période hivernale allant de décembre à février est désormais celle qui se réchauffe le plus rapidement parmi les trois mois de la saison pour près de 75 % des États-Unis.

L'analyse a porté sur les températures hivernales moyennes dans 240 localités des États-Unis et a révélé que la tendance au réchauffement hivernal s'étendait à tous les coins de la carte - les températures se sont réchauffées dans 97 %, ou 233, des localités depuis 1970.

Les températures hivernales ont augmenté de 3,8 degrés Fahrenheit en moyenne depuis 1970 dans ces régions en voie de réchauffement. Les hivers dans les villes qui se réchauffent le plus rapidement ont gagné jusqu'à 7 degrés.

Le Nord-Est et le Haut-Midwest sont les régions qui se réchauffent le plus rapidement, avec une fièvre hivernale de près de 5 degrés. Ces régions comprennent des villes de ski comme Burlington, dans le Vermont (augmentation de 7,7 degrés) et Concord, dans le New Hampshire (augmentation de 6,6 degrés). À Milwaukee, ville notoirement froide, l'hiver est désormais plus chaud de 6,7 degrés en moyenne.

Pour beaucoup, un peu de chaleur hivernale supplémentaire peut sembler agréable. Mais les hivers plus doux ont des conséquences.

"L'hiver joue un rôle important dans les cycles de vie des plantes, des animaux et des insectes, dans la recharge des réserves d'eau douce et dans le maintien de la neige et de la glace pour les loisirs d'hiver, qui soutiennent les économies locales", explique Lauren Casey, météorologue à Climate Central.

Un hiver plus chaud ne signifie pas qu'il fera aussi chaud que l'été tout au long de la saison - il y aura toujours des journées froides dans un climat plus chaud. Mais le froid de l'hiver deviendra moins fréquent et moins extrême. L'augmentation des températures moyennes laissera moins de place aux vagues de froid extrêmes.

Selon les données de Climate Central, les vagues de froid aux États-Unis durent aujourd'hui en moyenne six jours de moins qu'en 1970. Et bien que les températures froides puissent encore occasionnellement établir des records, il est beaucoup plus probable qu'elles soient dépassées par les records de chaleur.

En 2023, il y a deux fois plus de records de températures chaudes que de records de températures froides. La nuit, l'écart se creuse, et il y a trois fois plus de records de températures basses chaudes que de records de températures froides, selon les données de la NOAA .

Les températures minimales nocturnes se réchauffent plus rapidement en hiver qu'à n'importe quelle autre saison depuis le début des relevés en 1896. Les températures nocturnes de l'hiver se sont réchauffées à un rythme de 1,78 degré par siècle depuis 1900, soit 25 % plus rapidement que les températures maximales de la journée, selon l'analyse des données de la NOAA par CNN.

Une analyse distincte de Climate Central portant sur les basses températures nocturnes dans 231 villes américaines a révélé que 88 % d'entre elles, soit 204 villes, ont connu une diminution à long terme du nombre moyen de nuits glaciales chaque année depuis 1970.

Reno, dans le Nevada, compte aujourd'hui 91 nuits de gel de moins par an en moyenne, soit plus que n'importe quelle autre ville de la liste. Les villes du Nevada, d'Arizona, de Californie et de Floride qui connaissaient des nuits occasionnelles en dessous du point de congélation ne connaissent plus du tout le froid.

Même les villes connues pour leurs vagues de froid, comme Buffalo, New York, Chicago, New York City, Boston et Detroit, ne connaissent plus deux à trois semaines de nuits glaciales par an.

Ces changements sont une mauvaise nouvelle pour plusieurs industries qui dépendent d'un froid prévisible.

Selon une étude du Comité international olympique, la hausse des températures pourrait retarder le début de la saison de ski d'un mois et l'avancer de trois mois, ce qui risque de priver l'économie américaine d'un milliard de dollars, d'après une étude réalisée en 2018 par le groupe de défense du climat POW et REI.

Dans les fermes américaines, l'industrie des fruits et des noix, qui pèse 27 milliards de dollars, perd du temps de refroidissement à mesure que les hivers se réchauffent - une exposition nécessaire pour les cultures à des températures fraîches qui leur permettent de bien fleurir au printemps, a révélé une autre analyse de Climate Central .

Par exemple, le temps de refroidissement viable dans la vallée centrale fertile de la Californie, où sont cultivés 40 % des fruits et des noix des États-Unis, pourrait diminuer de 25 % d'ici la fin du XXIe siècle, selon le ministère américain de l'agriculture.

Avec moins de temps de refroidissement, il pourrait y avoir moins de produits comme les noix, les pistaches et les cerises à distribuer, et ce qui reste risque d'être de moins bonne qualité, selon le ministère de l'agriculture des États-Unis.

"Bien entendu, cela pourrait avoir des répercussions sur les entreprises alimentaires et entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui pourrait contribuer à l'insécurité alimentaire ou l'aggraver", a déclaré M. Casey à CNN.

La saison de croissance plus chaude et plus longue augmente également l'exposition aux parasites et au pollen, ce qui aggrave les allergies.

Pire encore, pour les amoureux de l'hiver : La saison des reniflements et des éternuements sera également là plus tôt que vous ne le pensez - les hivers plus chauds font que le printemps commence avec des semaines d'avance.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com