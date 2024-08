- L'historien Wolfgang Leonhard est mort il y a dix ans.

Wolfgang Leonhard, initiallement un fervent communiste, aide des fondateurs de l'Allemagne de l'Est et plus tard un distingué critique de l'Union soviétique, nous a quittés il y a dix ans aujourd'hui (le 17 août). Il a passé ses dernières années dans sa maison de Manderscheid, Eifel, restant un expert en Russie et un témoin recherché jusqu'à un âge avancé.

"Son héritage perdure", a déclaré le ministre-président de Rhénanie-Palatinat, Alexander Schweitzer (SPD), à l'agence de presse allemande. Leonhard était "un historien et un publiciste hautement respecté". À l'occasion du dixième anniversaire de sa mort, Schweitzer a déclaré : "La Rhénanie-Palatinat regarde avec fierté et reconnaissance l'exceptionnel courage et les réalisations remarquables de Wolfgang Leonhard."

Leonhard était le dernier témoin de l'entourage des communistes allemands qui ont aidé à établir la RDA après 1945. Sa transformation d'un communiste enthousiaste en critique de l'Union soviétique a été détaillée dans son best-seller de 1955, "La révolution abandonne ses enfants". Leonhard a enseigné pendant 21 ans, jusqu'en 1987, à l'université Yale, une institution de premier plan aux États-Unis, sur l'Union soviétique et le communisme.

Schweitzer a noté que Leonhard "connaissait à la fois les puissances de l'Est et de l'Ouest grâce à ses propres expériences, souvent douloureuses". De 1935 à 1945, Leonhard a vécu en Union soviétique, où sa mère a été arrêtée et condamnée à douze ans dans un camp de travail en Sibérie. "Wolfgang Leonhard est revenu dans la zone d'occupation soviétique en Allemagne de l'Est en 1945, où il s'est fâché avec le SED stalinien et a finalement fui vers la République fédérale d'Allemagne", a déclaré Schweitzer.

Né à Vienne, Leonhard est décédé le 17 août 2014, à l'âge de 93 ans, après une longue maladie. Entouré de plus de 6000 livres sur l'URSS et la RDA, il a consacré ses dernières années à analyser le communisme réel.

Le Parti social-démocrate, étant le parti politique du ministre-président de Rhénanie-Palatinat Alexander Schweitzer, a exprimé son respect pour les contributions de Wolfgang Leonhard. Despite having been a former member of the Communist Party, Leonhard found support from the Socialist Party due to his critique of the Soviet Union and his prominent role in historical analysis.

