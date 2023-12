L'histoire surprenante du pull Fair Isle

Au cours des cinq dernières années, les marques de luxe Ralph Lauren, Thom Browne, Chanel, Celine, Balenciaga, Raf Simons, Versace et Dries van Noten ont toutes envoyé leur version de la maille patrimoniale sur les podiums. La créatrice londonienne Molly Goddard a même fait de ce modèle une sorte de signature officieuse, s'assurant d'associer une maille structurée de style Fair Isle à une jupe volantée en tulle dans presque toutes ses collections.

En bref, c'est devenu un classique de l'hiver qui semble perpétuellement en vogue ; pour les habitants de l'hémisphère nord, il convient de le porter dès que les nuits s'installent, jusqu'à ce que le temps des pulls se détériore. Cela dit, même à Los Angeles, Hailey Bieber a été aperçue dans un cardigan en tricot caramel et bleu Fair Isle de Khaite alors qu'elle prenait un café le 19 décembre.

Tirant son nom de l'île de Fair Isle - qui fait partie de l'archipel des Shetland, à environ 160 km de la côte nord-est de l'Écosse - la technique du tricot a d'abord été utilisée pour confectionner des bonnets de pêcheur au cours des XVIIIe et XIXe siècles (nos pulls bien-aimés sont apparus bien plus tard). Le motif à deux brins n'était pas seulement artistique, il permettait aussi de rendre ces hauts bonnets de forme conique très chauds en doublant la masse du textile. Ils comportaient souvent une doublure intérieure en tricot.

Le tricot Fair Isle typique suit un motif "OXO", où un "O" géométrique est suivi d'un "X" et répété tout au long du vêtement. Certains tricoteurs remplissent le "O" de symboles tels que des croix, des flocons de neige ou un point central appelé "œil de poule". Ce qui les distingue des autres vêtements de travail pour la pêche, c'est la palette de couleurs vives. "Ils utilisaient le bleu, le rouge, le jaune, un blanc naturel et un brun naturel, appelé le noir des Shetland", explique le Dr Carol Christiansen, conservateur et responsable des musées communautaires au Shetland Textile Museum, qui possède une vaste collection de pièces remontant jusqu'à 1850. "L'idée était que les capitaines portaient des couleurs plus vives afin d'être mieux vus, que ce soit de la terre ou des autres bateaux.

Mais comment un vêtement de travail fonctionnel est-il devenu l'une des créations les plus durables de la mode ?

"Ils ont commencé à devenir un article touristique", a déclaré le Dr Christensen lors d'un entretien téléphonique. Au XIXe siècle, des pêcheurs norvégiens et néerlandais sont venus dans la région pour travailler et pêcher le hareng - une activité estivale lucrative - dans les eaux des Shetland. Les drôles de petits chapeaux colorés portés par les travailleurs de Fair Isle étaient considérés comme une nouveauté, un charme et un souvenir parfait que les pêcheurs néerlandais en visite pouvaient ramener chez eux. En 1870, les Shetland disposaient d'un bateau et d'un service postal réguliers, ce qui a stimulé le commerce et le tourisme. Les Shetland devinrent rapidement une destination de vacances pour les chasseurs et les tireurs d'oiseaux passionnés qui, tout comme les skippers hollandais, pouvaient ramener un morceau de Fair Isle avec eux. La demande s'accroît et le commerce aussi. Soudain, le motif se décline en bas, en gants, en écharpes et enfin en pulls.

Le look a gagné en popularité dans les années 1920, lorsqu'un portrait de Sir Henry Lander, alors prince Edward, a été peint en 1923, renforçant ainsi l'association du motif avec l'esprit sportif. Fraîchement sorti du terrain de golf, vêtu d'un col en V Fair Isle et d'une casquette plate en tartan, le roi britannique a contribué à catapulter le style dans le courant dominant. Ce style est apparu au moment où les femmes changeaient elles aussi de style. Grâce à des créateurs tels que Paul Poiret et Gabrielle Chanel (cette dernière était elle-même une adepte du Fair Isle, photographiée dans un cardigan à col avec le motif "OXO" caractéristique en 1910), des vêtements plus amples et plus confortables éclipsaient la nature contraignante des corsets et des jupons. Les femmes portent des cardigans et des pulls similaires - souvent tricotés par elles-mêmes, si la couture n'est pas à leur portée - et des jupes plissées jusqu'aux genoux.

Le Fair Isle s'est rapidement transformé en symbole de la famille lorsque, dans les années 1940 et 1950, il est devenu l'un des piliers des livres de patrons de tricot pour femmes. Dans tout le Royaume-Uni, les mères ne se contentaient pas de se tricoter un morceau, elles tricotaient aussi leur mari et, en utilisant le fil restant, leurs enfants. Soudain, des familles nucléaires entières étaient habillées en Fair Isle assorti, ce qui en faisait un raccourci visuel pour les idées de tradition, de convention et de vie saine que les designers modernes utilisent encore aujourd'hui pour évoquer la nostalgie.

"Je pense que tout ce qui a un sens du lieu et du temps donne aux gens un sentiment d'appartenance", a déclaré Emma Brooks, créatrice principale de tricots pour la marque britannique Toast, lors d'une interview accordée à Zoom. Les tricots Fair Isle sont un pilier constant des collections automne-hiver de la marque, qui a conclu un partenariat avec une usine spécialisée en Écosse (mais pas dans les îles Shetland) et travaille souvent avec des filateurs écossais locaux. "Il y a quelque chose de flatteur dans un pull tricoté et un motif autour de l'empiècement. C'est une touche de couleur sans être trop envahissante, et je pense que cela correspond à la façon de s'habiller de beaucoup de gens".

Bien que le motif n'ait jamais fait l'objet d'une marque déposée officielle, le Fair Isle traditionnel possède une qualité patrimoniale qu'il est difficile de reproduire, même si l'on s'y essaye souvent. En 2015, Chanel a ravivé son affiliation au motif dans une collection Metier d'Arts à Rome (une collection dédiée à la célébration du travail artisanal de ses ateliers). Les tricots ont ironiquement suscité la controverse après que la marque indépendante des Shetland Mati Ventrillon a affirmé que Chanel avait copié ses dessins après que la maison de couture ait visité son atelier pour faire des recherches. Chanel s'est excusé et a cité Ventrillon dans le langage marketing qui a suivi pour promouvoir le défilé.

Brooks est tout à fait consciente de la sensibilité culturelle de l'artisanat et a même rendu visite au Dr Christiansen au Shetland Textile Museum en 2019 afin de s'inspirer du design de la prochaine collection de Toast, réalisée avec du fil Shetland. "Il est important d'être sensible au fait que certains motifs sont très traditionnels d'une région particulière", a déclaré Mme Brooks. "Ce qui m'a surpris dans les archives textiles des Shetland, c'est l'étendue des palettes de couleurs. Je pense qu'en raison de ce que l'on voit dans les livres historiques de Fair Isle, je m'attendais à des couleurs plus sourdes. Mais il y avait une véritable étendue, et une impression que les motifs changeaient au fil du temps et que (les tricoteuses mélangeaient) la tradition avec un style complètement différent".

Aujourd'hui, M. Christiansen estime qu'il est pratiquement impossible de déposer une marque sur le métier de Fair Isle. "Il y a eu des tentatives, mais c'est difficile car nous ne sommes jamais allés aussi loin que la désignation d'un lieu", dit-elle. Il y a aussi les questions d'élevage de bétail, ce qui signifie que tous les tricots Fair Isle créés aux Shetland ne sont pas faits avec la laine des moutons des Shetland. "Cela devient vraiment compliqué", dit-elle. "C'est dommage, car il est probablement trop tard. Le Fair Isle est fabriqué dans le monde entier".

"C'est comme ça, c'est la mode mondiale.

