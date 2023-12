L'histoire secrète des cartes de tarot les plus populaires au monde

Smith aurait très bien pu décrire la manière d'utiliser un jeu de cartes de tarot. Après tout, c'est elle qui a créé les illustrations du jeu de tarot le plus populaire au monde. En 1909, Smith et le poète et mystique Arthur Waite se rencontrent au sein d'une société secrète connue sous le nom d'"Ordre hermétique de l'Aube dorée". Leur croyance mutuelle dans le spiritualisme, les rituels, le symbolisme et les pratiques psychiques les amène à unir leurs forces et à créer un jeu de cartes de tarot, combinant les concepts de Waite et les illustrations de Smith, de style Art nouveau.

Publiées en 1910, les cartes sont aujourd'hui connues sous le nom de jeu "Waite-Smith" ou "Rider-Waite-Smith" (la contribution de Smith a été largement effacée du titre et éclipsée par Rider, le nom de l'éditeur original, jusque dans les années 1990), mais une nouvelle édition publiée par Taschen, "The Tarot of A.E. Waite and P. Colman Smith : The Story of the World's Most Popular Tarot" (Le tarot d'A.E. Waite et de P. Colman Smith : l'histoiredu tarot le plus populaire au monde), qui comprend à la fois un jeu complet des cartes originales et une série d'essais contextuels sur Smith, Waite et la création du jeu, approfondit l'histoire, l'importance et la popularité dutarot.

Un jeu de tarot se compose d'un paquet de 78 cartes illustrées, chacune représentant des symboles et des personnages spécifiques. Il a vu le jour en Italie au XVe siècle. La création du jeu de Waite-Smith reflète une "jonction culturelle importante" du début du XXe siècle, explique Johannes Fiebig, éditeur de l'ouvrage, dont la propre relation avec l'étude du tarot a commencé il y a plus de 40 ans. "Il y avait un sentiment positif de libération personnelle, de vivre librement, avec plus d'art (à cette époque)", a-t-il déclaré. "Mais ces soulèvements ont été interrompus par la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Dans les années 1970, le tarot a connu un regain d'intérêt et le jeu de Waite-Smith a gagné en popularité parallèlement aux mouvements féministes, anti-guerre et de défense des droits de l'homme, explique M. Fiebig. Aujourd'hui, le tarot est souvent utilisé comme un outil permettant aux gens de se comprendre à un niveau personnel, souvent par le biais de pratiques telles que les lectures, l'interprétation des rêves et la sélection d'une carte du jour.

Fiebig explique que chaque carte peut être interprétée et vue différemment selon l'individu. "Le tarot est une offre pour les gens. C'est plus que de la voyance", a-t-il déclaré dans une interview accordée à CNN. "En tant que lecteur des cartes, vous êtes invité à entrer en dialogue avec l'image (de la carte), qui devient ainsi un miroir.

L'image elle-même est donc cruciale dans tout voyage avec le tarot, et c'est un indice majeur pour comprendre la popularité durable du jeu Waite-Smith. "(Waite et Smith) étaient des génies, mais à l'époque, peu de gens le reconnaissaient", explique Fiebig.

La créativité de Mme Smith a été influencée par la vie colorée et internationale qu'elle a menée. Née et élevée à Manchester, en Angleterre, elle a déménagé avec sa famille en Jamaïque lorsqu'elle était enfant, avant de s'inscrire à l'université de Brooklyn, à New York, lorsqu'elle était adolescente. Elle s'est ensuite installée à Londres et s'est mêlée à la scène artistique de la capitale, comptant les écrivains W.B. Yeats, Mark Twain et Rudyard Kipling, ainsi que le compositeur Claude Debussy parmi ses contemporains et les admirateurs de son œuvre.

Dans un essai sur Smith qui fait partie du nouveau livre, l'auteur Mary K. Greer écrit que le style artistique de Smith - avec ses couleurs vives et audacieuses et ses détails complexes - a été influencé par des facteurs tels que son exposition aux contes folkloriques jamaïcains et aux estampes japonaises, ainsi que sa participation à des représentations théâtrales et à la conception de décors. Greer écrit que Waite et Smith ont probablement visité une exposition d'un jeu de tarot italien du XVe siècle au British Museum en 1907, qui les a tous deux inspirés.

Les cartes, créées durant les mois d'été 1909, représentent des personnages, des motifs et des symboles sur des fonds souvent associés au paysage anglais, tels que des collines ondulantes et des côtes. Selon M. Fiebig, la beauté des illustrations réside dans le fait que leur contenu peut être interprété de multiples façons, chaque carte représentant à la fois une recommandation et un avertissement.

Par exemple, la carte du "Pendu" n'est pas nécessairement à craindre, mais peut être considérée comme une occasion de partager, et l'"Étoile" peut représenter non seulement la lumière et la pureté, mais aussi le narcissisme et la rigidité. "C'est la sagesse de Pamela et d'Arthur", a déclaré M. Fiebig, en faisant référence à la qualité d'"ouverture" ou de "blancheur" des illustrations.

Cette ouverture a permis au jeu de Waite-Smith d'être réinterprété à de nombreuses reprises, en particulier au cours de la dernière décennie, parallèlement à un intérêt croissant pour la pratique du tarot. Les créateurs ont créé des jeux de tarot avec des personnages reflétant leurs propres communautés, souvent sous-représentées, en termes de race, de sexualité, de genre, de classe, de handicap, etc. Cependant, comme l'écrit Rachel Pollack, experte en tarot, dans un essai publié dans le nouveau livre, ces réinterprétations sont presque toujours ancrées dans les dessins, le symbolisme et les motifs du jeu de Waite-Smith.

Pour Fiebig, l'attrait durable du jeu de Waite-Smith provient de la capacité des cartes à encourager les gens à rencontrer leurs propres vérités personnelles, en particulier en temps de crise. "De nombreuses personnes ne sont pas satisfaites de l'ordre établi et cherchent de nouveaux modes de vie, de nouvelles identités et de nouvelles valeurs collectives", a-t-il déclaré. "Les gens (veulent) des réponses. Ce sentiment semble correspondre à la manière dont Smith voulait que l'art soit perçu : "Apprendre de tout, tout voir et surtout tout ressentir.

L'ouvrage"The Tarot of A. E. Waite and P. Colman Smith" est publié par Taschen et sort aujourd'hui.

