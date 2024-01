L'histoire incroyable d'un homme qui a noué un lien improbable avec une pieuvre.

Enchanté, il se mit à suivre cette créature incroyablement timide, essayant de prouver qu'il n'était pas un prédateur en restant immobile en sa présence. Pendant des semaines, elle lui a échappé : elle s'est cachée dans sa tanière, s'est camouflée ou a poussé son corps liquide dans la fissure la plus proche pour s'enfuir.

Et puis, après 26 jours d'une cour presque obsessionnelle, elle a tendu la main et l'a touché.

Dans le nouveau documentaire Netflix "My Octopus Teacher", ce moment de tendresse vous émeut comme vous n'auriez jamais pensé qu'un tentacule de pieuvre enroulé autour d'une main humaine puisse le faire.

Tourné en 2010, "My Octopus Teacher" retrace l'année que Craig Foster a passée à cultiver un lien unique avec une créature extraordinaire. Ce documentaire sur la nature a reçu huit nominations pour le Jackson Wild Media Award et a remporté le prix du meilleur film au EarthxFilm Festival.

Foster a pu saisir des moments intimes de la courte vie de cette pieuvre en passant jusqu'à deux heures à la suivre chaque jour pendant un an. "Si vous gagnez la confiance de cet animal sur une période de plusieurs mois, il vous ignorera jusqu'à un certain point et poursuivra sa vie normale, et vous permettra de pénétrer dans son monde secret", explique Foster à CNN.

Nous la voyons déjouer un requin en faisant de l'auto-stop sur son dos, se faire pousser un nouveau tentacule après avoir survécu à une attaque de requin, et enfin dépérir après avoir pondu une couvée d'œufs.

"La pieuvre m'a montré de nombreux comportements totalement nouveaux pour la science, parce que cet animal me faisait confiance", explique-t-il

Le moment le plus fort pour Foster a été celui où elle l'a autorisé à la suivre lors d'une chasse : "Ce n'est pas comme si vous étiez dans une Jeep et que vous arriviez sur une scène de chasse sur la terre ferme", explique-t-il. "Dans l'eau, c'est intime. Lorsqu'elle choisit de vous laisser entrer dans son monde... c'est un moment très, très spécial, où vous n'êtes pas seulement accepté, mais où votre présence auprès d'elle semble également naturelle, comme si vous apparteniez à cet espace avec elle".

Foster a passé les dix dernières années à plonger dans une forêt de laminaires de l'océan Atlantique, au large de la côte ouest de l'Afrique du Sud, où la température de l'eau peut descendre jusqu'à 8 degrés Celsius.

Connu sous le nom de "Cap des Tempêtes", il décrit cette zone de l'océan comme "la côte la plus dangereuse du monde". Alors que certains nageurs craignent les requins ou d'autres prédateurs, M. Foster affirme que la plus grande menace pour sa vie est d'être projeté sur un rocher par une grosse vague.

Foster a commencé à plonger tous les jours pour lutter contre une dépression qui l'avait laissé à vif et déconnecté. "Je luttais. Mon seul moyen de guérir était de me retrouver dans l'océan, le lieu où je me sentais bien quand j'étais enfant.

Le fait de s'immerger dans ce monde sous-marin a calmé son esprit, dit-il. Au fil des ans, d'autres animaux ont cherché à entrer en contact avec lui, notamment des loutres, des baleines, des seiches et même des requins. "Ils ont choisi de venir vers moi et d'établir ce contact, montrant ainsi un moment de confiance et de vulnérabilité", explique-t-il. "À chaque fois, c'est époustouflant et guérissant.

Mais rien n'est comparable au lien "unique" qu'il a noué avec la pieuvre.

Selon M. Foster, la plus grande leçon qu'elle lui a apprise est que les humains font partie du monde naturel qui nous entoure, et ne sont pas de simples visiteurs.

"Votre propre rôle et votre place dans le monde naturel sont singulièrement le cadeau le plus précieux qui nous ait été donné.

