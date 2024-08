- "L'histoire est faite": les joueurs de basket-ball en demi-finale

Franz Wagner était de bonne humeur, mais son frère aîné Moritz l'a rappelé à l'ordre après la première apparition en demi-finale olympique de l'équipe allemande de basket-ball. "Allez, on doit se mettre en route", a crié Moritz, alors que Franz répondait encore aux questions des journalistes. Mais l'Allemagne championne du monde a encore plus à offrir à Paris, ce n'est pas fini. Le grand objectif reste une médaille, qui est maintenant à portée de main après la victoire 76:63 contre la Grèce en quarts de finale.

"Nous avons déjà fait l'histoire", a déclaré le capitaine Dennis Schroder. "C'est génial d'être dans cette équipe. Nous sommes comme une famille", a déclaré le meneur de jeu des Brooklyn Nets. L'équipe a toujours eu une atmosphère familiale, même à l'époque de Dirk Nowitzki. Mais la qualité de l'équipe actuelle est bien supérieure à celle de la médaille de bronze aux championnats du monde 2002 et de la médaille d'argent aux championnats d'Europe 2005.

L'équilibre, une grande force

Surtout, l'équilibre à haut niveau est ce qui porte l'Allemagne à travers le tournoi, tout comme l'an dernier à la Coupe du monde. "La force, c'est que nous sommes une équipe. Nous avons deux superstars en Dennis Schroder et Franz Wagner, mais surtout, nous sommes une équipe. Chacun accepte son rôle, cela rend l'équipe forte", a déclaré l'entraîneur victorieux Gordon Herbert.

Pour le Canadien, cela pourrait être son dernier match en tant qu'entraîneur national. Herbert rejoint les double vainqueurs allemands Bayern Munich en Bundesliga après les Jeux olympiques. Une défaite en quarts de finale contre la Grèce aurait brutalement mis fin au temps inoubliable du sexagénaire.

Herbert n'a montré aucun signe de cette situation spéciale. Même lorsque son équipe a commencé de manière désastreuse et s'est retrouvée rapidement à 12 points de retard, Herbert est resté calme. "L'entraîneur n'est pas devenu agité. Nous sommes restés calmes. Après le premier quart, nous nous sommes dit que c'était notre mauvais quart, maintenant nous allons commencer", a déclaré le co-capitaine Johannes Voigtmann.

Et ainsi, la fête de basket-ball allemande à Paris continue. Après le coup de maître en or des femmes 3x3, les champions du monde se battent également pour des médailles. Le prochain adversaire est le vainqueur du match entre la France et le Canada jeudi. En finale, le grand favori USA serait probablement en attente.

Après le bronze aux championnats d'Europe à domicile l'an dernier et l'or à la Coupe du monde, une troisième médaille est à portée de main pour les hommes en peu de temps. Mercredi, les femmes allemandes ont également la chance de atteindre les demi-finales. Elles jouent contre les hôtes français à 18h00.

L'Allemagne rate le départ

L'équipe d'Herbert avait encouragé les femmes 3x3 sur leur chemin vers l'or olympique la veille. Franz et Moritz Wagner ont même soutenu le quatuor allemand dans l'arène de la Place de la Concorde lundi soir. "Félicitations aux filles", a déclaré Franz Wagner. "C'était une expérience incroyable et j'étais extrêmement heureux pour elles."

Mais l'équipe allemande n'a pas pu emporter l'euphorie de la première médaille de basket-ball allemande aux Jeux olympiques. Au contraire. Schröder et ses coéquipiers semblaient lents, peu concentrés et lents au début. La défense, qui avait impressionné lors du tour final contre les hôtes français à Lille, a montré des faiblesses inattendues cette fois.

Le deuxième rang brille à nouveau

Surtout, la star NBA Giannis Antetokounmpo a profité de cela pour marquer quelques dunks spectaculaires. Après le premier quart, l'Allemagne était méritoirement derrière de dix points (11:21). Mais ensuite, la sélection allemande a augmenté l'intensité et a rattrapé son retard à la mi-temps (36:36).

La revanche du quart de finale de l'EuroBasket 2022 s'est avérée être un match difficile. Finalement, ce sont les joueurs de la deuxième unité, Isaac Bonga et Johannes Thiemann, ainsi que la jeune star Franz Wagner, qui ont marqué des paniers à trois points cruciaux et de l'énergie pour orienter le match dans la bonne direction.

Comme lors de la victoire en or à la Coupe du monde l'an dernier, Schröder et ses coéquipiers ont réussi à surmonter une performance décevante sans encombre. En 2023, il y a eu une victoire serrée en quarts de finale contre la Lettonie. Moritz Wagner n'était pas surpris : "Ce n'est pas une ligue régionale", a déclaré le joueur NBA des Orlando Magic avant qu'il et son frère ne retournent au village olympique.

