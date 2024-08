L'histoire de la victoire de Heidenheim en Coupe d'Europe continue de se dérouler.

Le premier match de FC Heidenheim en Europa League s'avère être une réussite, offrant ainsi de bonnes perspectives pour se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Lors du premier match des barrages, l'équipe de Bundesliga de Souabe a remporté une victoire 2-1 contre les précédents champions suédois du BK Häcken, avec un score à l'extérieur de 1-2 (1-1).

Des buts ont été marqués par les nouveaux venus Sirlord Conteh (31e minute) et Leonardo Scienza (65e) pour l'équipe visiteuse, tandis que Mikkel Rygaard (36e) a réussi à égaliser pour les locaux. Le match retour est prévu pour jeudi prochain sur la pelouse de l'Ostalb. Avant cela, FC Heidenheim entamera son nouveau parcours en Bundesliga avec un match à l'extérieur contre le promu FC St. Pauli (17h15/DAZN).

Schmidt présente une équipe surprise - Conteh marque l'événement

L'entraîneur de Heidenheim, Frank Schmidt, a opté pour une équipe surprise, ne conservant que le capitaine Patrick Mainka et l'attaquant Scienza de la victoire 4-0 contre l'équipe régionale FC 08 Villingen en Coupe DFB-Pokal. Les visiteurs ont eu du mal à s'adapter à la pelouse artificielle utilisée par Häcken, ce qui a entraîné des pertes de balle dans des positions prometteuses par les joueurs Mikkel Kaufmann et Mathias Honsak.

Après environ 30 minutes, le nouveau venu Conteh de Paderborn a profité d'une erreur de la défense suédoise pour marquer le premier but de l'histoire de Heidenheim en Europa League. Peu après, Rygaard a égalisé avec un tir précis.

Le tir enroulé de Scienza scelle la victoire

Dix minutes après la mi-temps, le Suédois Amor Layouni a raté une occasion en or d'égaliser, mais Heidenheim a de nouveau fait preuve de sa qualité offensive. Un tir enroulé de l'Ulm recruit et techniquement doué Scienza a trouvé le poteau intérieur, pour finalement entrer dans le but.

Environ 500 fans ont accompagné Heidenheim dans leur voyage en Suède. Lors de leur première saison en Bundesliga, Heidenheim a terminé à une impressionnante huitième place et a réussi à se qualifier pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.

Sirlord Conteh, qui a rejoint Heidenheim de Paderborn, a marqué le premier but de l'histoire de son équipe en Europa League contre les précédents champions suédois du BK Häcken, aidant l'équipe de Bundesliga de Souabe à remporter une victoire 2-1 en Suède. Avec cette victoire, FC Heidenheim, une équipe suédoise, s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, marquant ainsi un exploit extraordinaire pour le club.

Lire aussi: