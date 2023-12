L'histoire de la longue histoire d'amour entre le Japon et Hawaï

La nourriture, les vêtements et même les festivals organisés dans tout le Japon montrent que l'amour des gens pour les îles ne se limite pas aux plages.

Selon un rapport sur les tendances de voyage pour 2022 de l'agence de voyage japonaise HIS, Hawaï a enregistré le plus grand nombre de réservations de voyages à l'étranger pour les vacances d'été, représentant 20 % des personnes réservant des voyages d'été à l'étranger par l'intermédiaire de l'agence.

Les deux plus grandes compagnies aériennes japonaises, ANA et JAL, ont repris leurs vols quotidiens vers Hawaï en juillet et en juin, respectivement, pour la première fois depuis la pandémie.

"ANA et JAL savent qu'Hawaï est le premier endroit où les touristes japonais retournent lorsqu'ils voyagent à l'étranger. C'est un endroit où ils peuvent se rendre librement sans visa", a déclaré Kotaro Toriumi, analyste japonais spécialisé dans l'aviation et les voyages. "Ces compagnies aériennes sont celles qui renforcent le plus leurs campagnes pour Hawaï... elles ne font que de la publicité pour des voyages à Hawaï.

L'histoire d'amour entre le Japon et Hawaï peut se résumer en un mot : iyashi. Ce mot, qui signifie "guérison" ou "confort" en anglais, résume souvent le sentiment de liberté et de détente que de nombreux Japonais associent aux îles.

Popularité croissante, prix en hausse

Bien que l'amour des voyageurs japonais pour Hawaï remonte à plusieurs décennies, il faudra un certain temps avant que le nombre de voyages ne retrouve son niveau d'avant la pandémie.

Avant la pandémie, les Japonais représentaient le plus grand nombre de touristes étrangers à Hawaï. D'après les données de l'Agence du tourisme d'Hawaï, les touristes japonais étaient également ceux qui dépensaient le plus d'argent par visiteur.

Le nombre de voyageurs japonais a chuté de 95,2 % au premier semestre 2022, avec seulement 34 925 visiteurs contre 734 235 en 2019. Les touristes japonais ont dépensé 86,7 millions de dollars au premier semestre 2022, soit une baisse de 91,6 % par rapport aux 1,03 milliard de dollars de 2019, uniquement à Hawaï.

Et il y a un autre facteur en jeu, qui est le déclin du yen. Il est devenu beaucoup plus coûteux pour les Japonais de voyager aux États-Unis en raison de la baisse du yen par rapport au dollar. La majorité des réservations actuelles pour Hawaï concernent les classes supérieures, comme la classe affaires et la classe économique supérieure.

"Les gens qui veulent partir maintenant sont surtout des gens riches ou des gens qui ont des salaires élevés, parce que c'est normal pour eux. Je pense qu'il n'est pas possible pour les jeunes d'aller à Hawaï en toute décontraction à l'heure actuelle". ajoute Toriumi.

Découvrir Hawaï sans quitter le Japon

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Hawaï, le Japon offre des options locales.

Les festivals sur le thème d'Hawaï - avec des danseurs de hula, des joueurs de ukulélé et des camions de nourriture hawaïenne - sont extrêmement populaires.

Ces festivals se déroulent dans des métropoles comme Tokyo, Yokohama et Osaka, ainsi que dans des zones rurales comme Ikaho Onsen, une ville de sources thermales dans la préfecture de Gunma.

"Au Japon, les gens sont trop pressés, qu'il s'agisse d'aller à l'université ou de se préoccuper d'autres choses comme la guerre ou la politique. Dans la culture hawaïenne, il y a cette culture qui consiste à entretenir son île", explique David Smith, PDG de Leiland Grow, une société basée au Japon qui produit des concerts et des événements sur le thème d'Hawaï.

"J'ai pensé que ces festivals permettraient d'introduire ce type de culture hawaïenne au Japon et de faire connaître aux gens les bienfaits d'Hawaï.

Au-delà des festivals récurrents, il existe des restaurants hawaïens dans tout le Japon.

Punalu'u, un restaurant familial à thème hawaïen situé à Yachiyo, dans la province de Chiba, est orné d'une variété de souvenirs à la fois largement américains et hawaïens. Une moto Harley Davidson en est la pièce maîtresse, près du mur, et une planche de surf portant le nom de l'établissement se trouve au-dessus.

Le propriétaire et chef cuisinier, Yuji Nonaka, 57 ans, a quitté son emploi de salarié pour ouvrir son restaurant il y a 14 ans avec sa femme, Kiyomi Nonaka, 50 ans.

Kiyomi a découvert son amour pour Hawaï, et en particulier pour la danse hula, lors d'un voyage professionnel à l'âge de 18 ans.

"Le hula m'a aidée à surmonter tant de choses dans la vie, que ce soit dans mes relations avec les autres ou si quelque chose ne se passait pas bien au travail. Quand je fais du hula, j'ai l'impression d'être dans une dimension supérieure. Je voulais partager ce sentiment avec les autres et j'ai donc ouvert ma propre école de hula ici il y a 18 ans", a-t-elle déclaré.

Les racines d'une relation

Yujin Yaguchi, professeur à l'École supérieure d'études interdisciplinaires de l'université de Tokyo, s'intéresse à Hawaï et aux relations culturelles entre les États-Unis et le Japon.

Yaguchi note qu'au début du 19e siècle, un grand nombre de Japonais ont immigré à Hawaï, ce qui en a fait un lieu familier et facile à visiter pour les touristes japonais.

Nombre d'entre eux avaient de la famille à qui ils rendaient visite, ce qui a également permis de surmonter la barrière de la langue.

Les données de l'American Community Survey réalisée par le Bureau du recensement des États-Unis indiquent, dans une étude portant sur la période 2016-2020, que 22,3 % des habitants d'Hawaï s'identifient comme Japonais ou partiellement Japonais.

"Aujourd'hui, je pense que les gens (à Hawaï) parlent japonais pour les affaires. Il est très facile d'avoir accès à des personnes capables de comprendre, voire de parler le japonais, et les annonces, la signalisation et tout le reste sont en japonais", explique M. Yaguchi.

Pendant près de 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les voyages d'agrément à l'étranger ont été interdits au Japon, à quelques exceptions près pour des programmes d'études à l'étranger ou des voyages d'affaires.

"Les voyages d'agrément ont été interdits pendant près de vingt ans après la fin de la guerre. La guerre s'est terminée en 1945 et les voyages à l'étranger ont été fortement restreints jusqu'en 1964, mais une fois l'interdiction levée, Hawaï a été l'un des endroits les plus populaires pour les Japonais", ajoute M. Yaguchi.

Même s'ils ne pouvaient pas y aller, ils rêvaient d'Hawaï.

Spa Resort Hawaiians est un parc à thème de sources thermales situé dans la région de Joban, dans la préfecture de Fukushima, et a été l'exemple même d'une simulation d'Hawaï dans les années qui ont suivi l'interdiction.

Alors que l'industrie du charbon se détériorait dans les années 1960, la compagnie minière locale s'est reconvertie dans le tourisme pour sauver des emplois et relancer l'économie locale, en créant le premier centre de villégiature au Japon, avec une piscine chauffée, des palmiers et même des artistes venus d'Hawaï.

L'augmentation de la valeur du yen et de l'économie japonaise dans les années 1980 a permis aux Japonais de visiter Hawaï dans les années 1990, au plus fort de la bulle économique.

"Dans les années 1990, Hawaï est devenu une sorte de paradis de la plage et du shopping pour les Japonais", explique M. Yaguchi. "Ensuite, il y a eu une sorte de reformulation ou de reconceptualisation d'Hawaï, qui n'est plus tant un paradis du shopping (mais plutôt) une sorte de lieu pour l'iyashi.

La paix dans une assiette

L'assiette est un produit du contexte multiculturel d'Hawaï. Il se compose généralement de deux boules de riz blanc, d'une salade de macaronis accompagnée d'une généreuse portion de mayonnaise et d'une protéine au choix, le tout généralement arrosé d'une sauce épaisse et savoureuse.

"Lorsque je suis allée à Hawaï et que j'ai vu les plateaux-repas, j'ai trouvé cela fascinant. C'était une fusion des cultures américaine, japonaise et asiatique. C'était vraiment intéressant pour moi et c'est ainsi que je suis devenue accro aux assiettes-repas. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de restaurants d'assiettes au Japon qui se rapprochaient de ce que je mangeais à Hawaï", a déclaré Akihiro Misono, qui a ouvert son restaurant d'assiettes Da Plate Lunch 808 à Sakura, dans la préfecture de Chiba, l'année dernière.

La station de radio KSSK-FM, basée à Honolulu, est retransmise dans le restaurant depuis Hawaï. Les clients portent souvent des "chemises aloha", appelées chemises hawaïennes aux États-Unis.

Eggs 'n Things, une chaîne de cafés et de restaurants de petit-déjeuner basée à Hawaï, n'a de succursales à l'étranger qu'au Japon. Le premier a ouvert ses portes à Harajuku en 2010.

Kota Matsuda, PDG d'Eggs 'n Things Japan, a évoqué la popularité de la marque auprès des voyageurs japonais qui ont visité Hawaï.

"En ces temps difficiles de crise, les obstacles aux voyages à l'étranger sont encore nombreux pour de nombreuses personnes. Nous offrons à nos clients qui souhaitent se rendre à Hawaï mais ne peuvent pas encore le faire, l'expérience la plus proche de celle qu'ils vivent sur place. Les gens viennent ici non seulement pour la nourriture de style hawaïen, mais aussi pour la "vibration hawaïenne" unique", a déclaré Matsuda.

Porter ses couleurs

Yosuke "Yo-chan" Seki, conducteur et amateur de chemises aloha, surfe tous les week-ends et ne se lasse jamais de retourner à Hawaï - il y va chaque année depuis 2011.

"Depuis que j'ai commencé à porter des chemises aloha, je les porte surtout dans ma vie quotidienne", explique cet homme de 47 ans. "J'espère que les gens me voient les porter et se disent qu'ils ont envie d'en faire autant. En ce moment, je porte une réplique de l'un des modèles les plus chers, qui peut coûter jusqu'à plusieurs millions d'euros. Celui que je porte coûte entre 20 000 et 30 000 yens.

Asami Seki, 40 ans, également adepte des chemises aloha, possède une entreprise d'accessoires appelée 82 of aloha. Il y a un an, elle a commencé à créer des accessoires hypoallergéniques que les gens peuvent porter en surfant.

"Je ne suis allée qu'une seule fois à Hawaï, mais pendant tout ce temps, même lorsque je n'ai pas pu y aller à cause de la pandémie, j'en suis venue à aimer de plus en plus Hawaï", dit-elle.

"J'ai toujours voulu aller à Hawaï et je l'ai toujours admiré, même avant ma première visite. Après mon premier voyage, j'ai commencé à intégrer des aspects d'Hawaï dans mon mode de vie".

Son mari, Yosuke, partage ce sentiment : "C'est devenu une sorte de statut pour moi".

"Quand je veux m'habiller bien, je porte des chemises aloha. J'ai l'impression d'être bien habillée quand je les porte et c'est vraiment excitant de choisir un thème pour la journée et de se coordonner avec les autres en conséquence", ajoute Asami.

Les chemises sont fortement influencées par l'art et le design japonais.

Sun Surf, une marque de chemises aloha appartenant à Toyo Enterprise, qui existe depuis 50 ans, se concentre sur la reproduction de chemises aloha des années 1930-1950. Le directeur de la marque, Yoshihiro Nakano, 47 ans, est un chercheur de chemises aloha qui a commencé à les collectionner lorsqu'il était adolescent.

Selon M. Nakano, les chemises aloha sont nées avec les immigrants japonais à Hawaï.

"Ils portaient des vêtements de style japonais, même à Hawaï. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, des gens ont immigré au Japon et, peu après, ils ont commencé à importer des rouleaux de tissu, dont des vêtements japonais. Les habitants ont vu cela et ont pensé qu'il serait intéressant de fabriquer des chemises à partir de ces rouleaux. Ils ont donc commencé à fabriquer des chemises aloha avec des motifs japonais", explique M. Nakano.

La production de masse a ensuite commencé. Au lieu d'importer du Japon des rouleaux de tissu pour les vêtements japonais, les magasins d'Hawaï ont importé une grande variété de tissus imprimés uniquement pour les chemises aloha.

Aujourd'hui, ces chemises aloha sont également considérées comme des objets de collection.

"De nombreux clients ne les portent jamais et se contentent de les collectionner ou de les encadrer", explique M. Nakano.

C'est tout à fait dans l'esprit de l'iyashi.

