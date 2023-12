L'histoire d'amour européenne qui dure depuis 50 ans

Carolyn, alors âgée de 30 ans, travaillait pour la Southern Pacific Railroad, un réseau ferroviaire américain qui a depuis été absorbé par la compagnie ferroviaire Union Pacific. Il y a 50 ans, la Southern Pacific Railroad comptait plusieurs milliers d'employés et le club des employés de l'entreprise organisait régulièrement des voyages internationaux, affrétant des avions et des bus pour transporter les cheminots à travers l'Europe.

En plus de son travail régulier, Carolyn s'occupait de l'organisation de ces excursions. Elle passe des heures en réunion pour aider à coordonner les plans. L'arrivée en Europe est toujours un peu angoissante : si quelque chose se passe mal, elle se sent responsable. Bien sûr, ils s'amusaient, mais Carolyn était toujours, au moins en partie, en "mode travail".

Lors du voyage de 1971, Carolyn et ses collègues ont été accueillis à l'aéroport dans un bus jaune vif. Alors que Carolyn dirige ses collègues, les aide à charger leurs bagages à bord et à s'installer dans leurs sièges, elle n'a pas conscience que le directeur du voyage l'observe de loin avec admiration.

"Je me tenais à l'extérieur du bus", raconte Chris De Vreeze, le directeur du voyage, à CNN Travel. "Et je dois dire qu'elle m'a semblé très belle".

Chris avait une vingtaine d'années et venait des Pays-Bas. Il venait de terminer son service militaire néerlandais, alors obligatoire, et s'était lancé dans une aventure sac au dos à travers l'Europe.

De retour aux Pays-Bas, il avait décroché un poste de guide touristique qui satisfaisait, du moins en partie, sa soif d'aventure : il travaillait comme guide et organisait des voyages dans les pays scandinaves, ainsi qu'en Espagne et au Portugal.

"Nous étions chargés d'aller chercher les touristes à l'aéroport de Schiphol, puis de voyager en bus à travers la Scandinavie pendant environ trois semaines", se souvient Chris. "C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Amsterdam.

"Au début, je n'ai pas vraiment remarqué Chris", dit Carolyn. Elle était épuisée par le vol et se concentrait sur le bon démarrage du voyage.

Le premier jour, le bus de Chris s'est rendu à Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, afin que les voyageurs transatlantiques fatigués puissent se reposer avant le trajet du lendemain.

La première étape du voyage s'est déroulée sans encombre. De là, le groupe a pris un car-ferry de l'Allemagne vers le Danemark, puis vers la Suède et la Norvège.

C'est au cours d'un de ces voyages en ferry que Chris et Carolyn se sont entretenus pour la première fois.

"Je me souviens que nous étions assis sur la passerelle d'un ferry de nuit", se souvient Chris. "Nous parlions et buvions.

Assis à la belle étoile, ils discutent de leur vie jusque-là - les voyages de Chris, le travail de Carolyn aux chemins de fer. Ils parlent des États-Unis et des Pays-Bas, des différences et des similitudes entre leurs pays.

"Nous avons commencé à nous entendre de mieux en mieux", dit Chris.

La nuit est claire et la plupart des passagers dorment dans leur cabine. Assis sur le pont, Chris et Carolyn regardent l'horizon. Au loin, ils aperçoivent des points lumineux turquoise qui dansent au-dessus de l'eau. Ils n'en croient pas leurs yeux : on dirait une aurore boréale.

Ce moment, dit Chris, est "très romantique et émouvant".

"Même si", ajoute-t-il, "à ce jour, je ne suis pas sûr que ce soit le cas". "Aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il s'agissait d'une aurore boréale ou d'une autre lumière provenant peut-être d'une ville ou de Dieu sait quoi.

Sans le vouloir, Chris et Carolyn sont restés éveillés toute la nuit sous les étoiles, à regarder l'eau, à discuter et ont fini par s'assoupir.

Lorsque le ferry a accosté, les autres passagers sont retournés au bus, mais Chris et Carolyn étaient introuvables. L'un des autres voyageurs est descendu du bus pour aller les chercher. Chris et Carolyn sont retrouvées encore endormies, assises côte à côte sur le pont.

Carolyn est mortifiée. Mais elle avait adoré parler à Chris avec pour toile de fond le ciel étincelant de la Scandinavie.

Exploration de l'Europe

Carolyn a tenu un journal sur son voyage de trois semaines en Europe, qu'elle possède encore aujourd'hui. Elle y raconte que la plupart des nuits, Chris et elle ne se couchaient pas avant 3 ou 4 heures du matin, passant la nuit à discuter, à faire la fête et à apprendre à se connaître.

Mais alors que les deux se rapprochaient, Carolyn sortait avec quelqu'un d'autre en Californie. Elle ne pensait pas que leur relation durerait plus longtemps que son séjour en Europe.

Vers la fin du voyage, Chris, Carolyn et quelques autres voyageurs se détendaient dans le bar d'un hôtel hollandais lorsque Carolyn a été informée par le personnel de l'hôtel qu'un appel international l'attendait.

Le voyage était censé avoir été payé intégralement à l'avance. Mais au téléphone, Carolyn a appris qu'il y avait des divergences de paiement. Apparemment, le voyagiste externe avait omis de payer certaines chambres d'hôtel et certains billets d'avion.

Carolyn s'est retrouvée au siège de la compagnie aérienne, Transavia, pour essayer de comprendre ce qui se passait et de trouver une solution. Chris l'a accompagnée, pour la soutenir moralement et pour voir quelles solutions pratiques ils pourraient trouver.

Il s'est avéré qu'il manquait quelque 5 000 dollars. Pire encore, personne ne savait où ils étaient allés et, tant que la situation n'était pas résolue, Carolyn et ses collègues étaient bloqués à Amsterdam, leur vol charter interdit.

Avec le soutien de Chris, Carolyn a pris contact avec la Southern Pacific Railroad, qui s'est arrangée pour que les fonds soient virés, mais cela n'a pas été instantané. Un accord a été conclu : le vol charter pourrait partir le lendemain, mais Carolyn et Chris resteraient sur place et remettraient leurs passeports en garantie en attendant que l'argent arrive. C'est ainsi que le reste du groupe de Carolyn s'est envolé.

Les collègues de Carolyn ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Certains d'entre eux pensaient qu'elle trouvait juste une excuse pour rester avec Chris un jour de plus. Carolyn paniquait intérieurement, mais extérieurement, elle essayait de rester calme.

"Carolyn et moi avons passé la nuit dans un hôtel près de l'aéroport", se souvient Chris. "Le lendemain matin, nous sommes allés chez American Express chercher le chèque de 5 000 dollars et l'avons rapporté à Transavia. Et ils nous ont rendu nos passeports".

De là, Carolyn a pu rejoindre ses collègues à Londres et rentrer en Californie. Ce fut une montagne russe émotionnelle qui n'a fait que rapprocher la touriste américaine et le guide touristique néerlandais.

"J'étais désespérée, j'étais une épave", se souvient Carolyn. "Mon héros est venu à mon secours et s'est occupé de tout. C'est à ce moment-là que je me suis dit que ce type était vraiment gentil.

Chris affirme que cette expérience, et la journée supplémentaire qu'ils ont passée ensemble, "n'ont fait que renforcer notre idylle".

Correspondance à distance

Avant que Carolyn ne prenne son vol, Chris et elle ont échangé leurs adresses. De retour aux États-Unis, elle reçoit sa première lettre d'Europe.

"Nous sommes restés en contact", se souvient Carolyn.

Sa relation californienne s'est essoufflée, mais les lettres en provenance et à destination des Pays-Bas se sont poursuivies et sont devenues de plus en plus fréquentes.

Les deux écrivaient, dit Chris, "à propos de tout et n'importe quoi".

"Il n'était pas rare que nous recevions deux ou trois lettres par semaine", se souvient-il. "Il y avait aussi beaucoup de télégrammes et des appels téléphoniques coûteux à l'occasion, mais pas trop souvent. Mais la plupart du temps, tout se faisait par courrier. Nous avions donc des piles - nous les avons toujours - des piles et des piles de lettres que nous nous envoyions".

Chris et Carolyn attendaient avec impatience l'arrivée des lettres. Et les rares appels téléphoniques étaient très spéciaux.

"Il a une voix merveilleuse, j'adorais lui parler au téléphone", raconte Carolyn.

Si les graines de leur romance ont été plantées sur le ferry scandinave, le couple est tombé amoureux grâce à leur correspondance à distance.

Lorsque Chris a planifié une visite aux États-Unis en décembre, Carolyn a eu un "petit pressentiment". Carolyn a eu le "petit pressentiment" qu'il pourrait la demander en mariage. Son intuition s'est révélée juste.

"J'ai toujours voulu la revoir, bien sûr, et j'avais déjà pris ma décision : j'allais lui demander de m'épouser", raconte Chris.

Pour se rendre des Pays-Bas aux États-Unis, Chris a passé plus de 24 heures en avion - d'Amsterdam au Luxembourg, puis à Reykjavik, en Islande, et de là à New York, avant de traverser les États-Unis jusqu'en Californie.

Chris a beaucoup voyagé, mais il n'avait jamais effectué un voyage aérien d'une telle ampleur. Et il ne s'était jamais embarqué pour un voyage aussi important. Il était à la fois nerveux et excité.

"Mais une fois sur place, j'ai rencontré sa famille", raconte Chris, qui les qualifie de "personnes merveilleuses".

La demande en mariage, dit-il, a été faite "à l'ancienne".

"Je dois admettre que j'étais assez nerveux", dit-il. "La nervosité a disparu lorsque Carolyn a accepté et c'est devenu un moment de joie pour nous deux.

Carolyn affirme que sa famille a aimé Chris dès le départ. Si ses proches avaient des doutes sur le fait qu'elle tombe amoureuse du directeur de voyage européen qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois ("Qui finit avec son directeur de voyage lors d'un voyage en Europe ?", plaisante-t-elle), ils ne les ont pas exprimés.

"J'avais 30 ans à l'époque. À l'époque, c'était un peu tard pour rencontrer quelqu'un", ajoute Carolyn en riant. "Ils étaient donc très heureux.

Carolyn étant beaucoup plus proche de sa famille que Chris, le choix de vivre ensemble aux États-Unis semblait évident. Cela s'est avéré plus compliqué que le couple ne l'avait prévu. Le visa de Chris a été bloqué pendant plusieurs mois, mais Chris et Carolyn se sont finalement mariés en mai 1973 aux États-Unis. Carolyn prend le nom de Chris et devient Carolyn De Vreeze.

Le mariage s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur, en présence de quelque 500 invités.

"C'était une grande fête, avec un orchestre et tout le reste - c'était absolument fabuleux", se souvient Chris.

La plupart des invités étaient des amis et des membres de la famille de Carolyn. "Tous mes amis du travail, tous ceux auxquels je pouvais penser, j'en ai invités", dit Carolyn. Les invités de Chris étaient moins nombreux.

"À la fin des années 60 et au début des années 70, un voyage aux États-Unis représentait un événement considérable", explique-t-il. Mais il dit que cela ne le dérangeait pas.

"Je t'avais toi", dit Chris à Carolyn aujourd'hui. "C'est tout ce dont j'avais besoin.

À la fin du mariage, Chris et Carolyn ont revêtu leurs vêtements d'adieu et sont montés dans leur voiture - une Ford Mustang - pour partir vers le soleil couchant, ou du moins vers le nouveau chapitre de leur vie. Chris a ouvert la porte du siège passager à Carolyn et s'est installé sur le siège conducteur, comme le veut la tradition.

"Je monte dans la voiture et nous partons. Tout le monde saluait et applaudissait, 'Au revoir, au revoir'. Nous avons tourné au coin de la rue, hors de vue, je suis sorti de la voiture et elle s'est mise au volant".

Chris n'ayant pas encore de permis de conduire américain, c'est Carolyn qui a dû conduire.

À partir de là, Chris et Carolyn se sont installés dans leur vie commune à Oakland, en Californie. En 1975, ils ont emménagé dans la maison où ils ont élevé leurs deux enfants et où ils vivent encore aujourd'hui.

50 ans plus tard

Aujourd'hui, Chris et Carolyn se disent fiers d'avoir élevé des enfants internationaux, qui apprécient leur héritage néerlandais et américain, et qui ont également leur propre famille multiculturelle.

"Nous les avons élevés correctement, sans aucun préjugé", affirme Chris.

Les 50 dernières années n'ont pas toutes été faciles pour Chris et Carolyn. Il y a eu des moments éprouvants et déchirants, comme lorsque Carolyn a fait une fausse couche dans les premières années de leur mariage. Et puis, lorsque leurs enfants étaient jeunes, le travail de Chris dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration l'obligeait à travailler jusqu'aux petites heures du matin, et le couple était comme un bateau dans la nuit. Chris et Carolyn affirment qu'ils ont travaillé dur pour surmonter les vagues de la vie ensemble au fil des décennies.

"Il y a toujours des hauts et des bas dans toute relation, et certainement dans la nôtre, qui n'était parfois pas très prometteuse, mais nous avons tenu bon", déclare Chris.

"On survit aux moments difficiles et on est heureux de l'avoir fait", ajoute Carolyn. "C'est un engagement.

Aujourd'hui, le couple chérit les souvenirs de la traversée de la Scandinavie à bord du bus jaune vif, et se réjouit des années qu'ils ont partagées ensemble.

"En repensant à ce qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années, on se rend compte que tout est allé si vite. Le temps passe si vite, il est fini avant même que l'on s'en rende compte", déclare Chris.

Mais le couple espère que d'autres joies les attendent, ils adorent leurs petits-enfants et adorent passer du temps avec leur famille. Ils sont impatients de célébrer leur 50e anniversaire de mariage plus tard cette année.

Aujourd'hui, le couple pense que le fait de se croiser lors de l'excursion européenne de Carolyn était le destin.

"Je l'ai aimée dès le premier jour et je l'aime encore aujourd'hui", déclare Chris.

"C'était fait pour durer", dit Carolyn. "C'était fait pour durer.

Source: edition.cnn.com