L'histoire complexe des nouilles de longévité, un plat populaire du Nouvel An lunaire

Après avoir vu des tables vides ces deux dernières années en raison de la pandémie, le propriétaire du restaurant Hop Lee de New York affirme que les affaires reprennent lentement.

Mui a rejoint l'établissement de 48 ans du quartier chinois en 2005 en tant qu'employé - après avoir tout perdu à cause de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans - et en a pris la direction en 2018.

Ces jours-ci, il est occupé à discuter avec des fournisseurs pour s'assurer qu'il dispose de tous les ingrédients nécessaires pour répondre à la demande de l'un des plats les plus populaires de Hop Leepour le Nouvel An lunaire : Le Yi Mein de homard au gingembre et à l'échalote, également appelé "nouilles de longévité", est un des plats les plus populaires de Hop Lee pour le Nouvel An lunaire.

"À chaque Nouvel An lunaire, presque toutes les tables commandent nos nouilles de longévité", explique-t-il. "Plus belles et plus savoureuses, elles symbolisent aussi la chance.

Qu'est-ce que les nouilles de longévité ?

Cette année, le Nouvel An lunaire tombe le 22 janvier, mais les célébrations s'étalent sur plusieurs jours et sont appelées collectivement la Fête du printemps. Les rituels traditionnels, y compris la nourriture, sont chargés de symbolisme.

Les nouilles de longévité symbolisent une longue vie. Selon la tradition, le chef ne peut pas couper les nouilles, et chaque nouille doit être mangée entière - il n'est pas question de la casser avant de la manger.

Mais le consensus s'arrête là.

Demandez à des personnes d'origine chinoise quels types de nouilles doivent être consommés et vous obtiendrez probablement des réponses différentes.

Chez Hop Lee, les nouilles de longévité sont synonymes de yi mein, également connues sous le nom de nouilles e-fu. Ces nouilles cantonaises de blé aux œufs, moelleuses et spongieuses, sont séchées, frites et consommées tout au long de l'année, en particulier lors d'occasions spéciales telles que les anniversaires et la fête du printemps.

La recette des nouilles de longévité au homard de Hop Lee est transmise depuis des décennies. Les nouilles yi mein sont braisées avec des assaisonnements et des champignons shiitake. Les homards sont sautés avec des haricots noirs salés fermentés, des œufs, des viandes hachées, du gingembre et des échalotes.

"Nous déposons ensuite les homards sur les nouilles et le jus coule. C'est vraiment délicieux. Même mon fils l'adore - il me demande de préparer ce plat pour ses fêtes d'école", raconte Mui.

Chez Xi'an Famous Foods - un modeste restaurant de Flushing, à New York, qui, en moins de vingt ans, s'est transformé en une chaîne prospère de cuisine chinoise du nord-ouest - le PDG Jason Wang a son propre point de vue sur les nouilles de longévité, qu'il a grandi en mangeant. Selon lui, toute nouille allongée compte.

"Nos nouilles biang biang en font partie", déclare Jason Wang.

Fabriquées à partir de farine de blé et d'eau, la pâte est étirée et découpée en nouilles longues, plates et larges, semblables à des ceintures.

"La méthode la plus traditionnelle consiste à mettre des aromates tels que des échalotes et de l'ail, ainsi que du piment rouge fraîchement moulu sur les nouilles, à les saisir avec de l'huile végétale et à les assaisonner avec de la sauce soja et du vinaigre de riz noir. Nous appelons ces nouilles "Spicy Hot-Oil Seared Hand-Ripped Noodles" (nouilles déchiquetées à la main, saisies à l'huile épicée)", explique Wang à CNN Travel.

Les premiers immigrants chinois aux États-Unis étaient principalement cantonais, ce qui explique pourquoi les yi mein sont souvent ce que de nombreux Américains d'origine chinoise considèrent comme des nouilles de longévité.

Mais les cuisines régionales, comme les plats de Xi'an, ont fait leur apparition et diversifié les options au cours des dernières décennies.

"Les yi mein sont des nouilles cantonaises, donc différentes de celles que nous mangeons, mais le symbolisme de la longévité est le même", explique Wang.

Le type exact de nouilles varie, mais l'idée reste "des nouilles longues pour une vie longue", et toutes les nouilles longues répondent à cet objectif.

L'usine de nouilles Aberdeen Yau Kee de Hong Kong, fondée dans les années 1950, augmente sa production à l'approche de la fête du printemps. À cette époque de l'année, le propriétaire de l'usine affirme que la demande augmentera de 20 à 30 %.

"C'est avant le Nouvel An lunaire que nous sommes le plus occupés, parce qu'il y a plus de fêtes et de rassemblements à cette époque, et que les gens mangent des nouilles e-fu, ou nouilles de longévité, à ces occasions", explique Tang Pui-sum, directeur de la deuxième génération de l'entreprise familiale.

Pour expliquer pourquoi les nouilles e-fu sont un choix populaire chez les Cantonais, Tang explique que c'est une question de qualité.

"Dans la région de Guangdong, les gens utilisent les nouilles e-fu pour gâter leur famille et leurs amis lors d'occasions spéciales parce qu'elles sont considérées comme meilleures : il faut plus d'étapes pour les fabriquer et les ingrédients sont meilleurs. Elles sont également uniques parce que les nouilles e-fu sont frites, ce qui les différencie des autres nouilles du nord de la Chine".

Les origines des nouilles de longévité

Maintenant que la question de savoir ce que l'on entend par "nouilles de longévité" est réglée - réponse courte : à peu près n'importe quelle nouille pourvu qu'elle soit, eh bien, longue - une question importante reste posée : qui a décidé que manger des nouilles longues pouvait prolonger la vie d'une personne ?

La plupart des blogs et des sites web, sinon tous, font remonter l'histoire des nouilles de longévité à l'empereur Wu de la dynastie Han (qui régna de 141 à 87 avant notre ère), qui déclara à ses ministres qu'il avait entendu dire que si l'on avait un long visage, on aurait une longue vie.

Comme il ne pouvait pas changer la longueur de son visage, l'empereur décida de manger des nouilles longues, car le mot "nouille" ressemble au mot "visage" en chinois. La coutume s'est ensuite répandue au-delà du palais, dans le reste du pays.

Nous avons demandé à deux historiens de l'alimentation ce qu'ils pensaient de ce conte populaire - et ils ne croient pas à cette histoire.

"La dynastie Han a été l'époque où la culture des nouilles s'est développée en Chine", explique Zhao Rongguan, un éminent spécialiste de la Chine qui écrit sur l'histoire et la culture de l'alimentation chinoise depuis quarante ans.

"C'est l'époque qui a jeté les bases et les techniques des nouilles modernes. Mais dire que l'empereur Wu est à l'origine des nouilles de longévité, je dirais que c'est une hérésie ridicule sur internet".

Chen Yuanpeng, professeur à l'université nationale Dong Hwa de Taïwan et spécialiste de l'histoire de l'alimentation chinoise, a décidé de consulter lui aussi ses collègues lorsque CNN Travel lui a demandé de partager son point de vue sur les nouilles de longévité.

"J'ai appelé M. Wang Renxiang (archéologue chinois spécialisé dans la culture alimentaire) et M. Naomichi Ishige (historien de l'alimentation et anthropologue japonais). Tous deux sont des spécialistes des nouilles chinoises ; aucun ne sait comment les nouilles de longévité et l'histoire sont nées", explique M. Chen.

Le professeur explique qu'il a passé plusieurs jours à parcourir des textes et des livres anciens. Finalement, il a trouvé un texte soulignant la conversation entre l'empereur Wu et son ministre, Dong Fangshuo, dans l'un des textes historiques Dunhuang bianwen - une série de contes populaires mélodiques écrits sous la dynastie Tang (618 à 907) pour diffuser les enseignements du bouddhisme.

"Dans le bianwen, la discussion sur la longueur du visage entre l'empereur Wu et son ministre se termine sans mentionner les nouilles. La corrélation entre les nouilles et la longue vie a probablement été ajoutée et fabriquée plus tard", suppose Chen.

"Mais nous ne pouvons pas rejeter l'histoire, même s'il ne s'agit probablement que d'un mythe. Elle a été diffusée si souvent que beaucoup y croient ; elle fait également partie de la culture et de l'histoire des nouilles de longévité, qui sont documentées depuis plus de 1 000 ans."

Même les modes de consommation des nouilles de longévité varient considérablement en fonction du lieu.

Elles sont également consommées dans d'autres pays asiatiques qui célèbrent le Nouvel An lunaire, comme le Viêt Nam, la Corée du Sud, Singapour et la Malaisie.

Pendant le Nouvel An lunaire, les Sud-Coréens préfèrent manger des japchae (nouilles en verre sautées à la coréenne). Leurs nouilles de longévité, appelées janchi-guksu, sont réservées aux mariages et aux anniversaires.

Les communautés chinoises de Singapour et de Malaisie utilisent souvent les misua (vermicelles de blé) comme nouilles de longévité, mais le "prosperity toss" (mélange de légumes colorés râpés et de poisson cru) est un plat plus populaire pour le Nouvel An lunaire.

Bien que le Japon suive le calendrier grégorien et non le calendrier lunaire, il a lui aussi pour coutume de manger des nouilles pour le nouvel an. Les Toshikoshi Soba, ou nouilles soba qui traversent l'année, sont consommées le soir du Nouvel An pour porter chance.

"Dans le nord de la Chine, certaines personnes suivent encore l'ancienne méthode consistant à manger des nouilles de longévité", explique Zhao.

"Lorsque les nouilles arrivent, les invités se lèvent. Ils prennent quelques nouilles dans le bol, les tirent théâtralement au-dessus de leur tête à l'aide d'une paire de baguettes, les portent à leur visage et les engloutissent d'un seul coup en affichant une mine réjouie. C'est une façon d'exprimer sa gratitude à l'hôte".

Il ajoute que les nouilles de longue conservation doivent avoir la longueur et la ténacité nécessaires pour survivre à une forte traction des baguettes.

Pourquoi sont-elles si populaires en Amérique du Nord ?

Maintenant que nous avons établi que les styles de nouilles de longévité varient considérablement et que leur histoire est pour le moins obscure, tout le monde est sûrement d'accord sur le moment où elles doivent être consommées ?

Non. Si les nouilles de longévité - quel que soit leur type - sont un plat populaire du Nouvel An lunaire dans les communautés chinoises d'Amérique du Nord, certains affirment qu'elles ne sont même pas un aliment traditionnel de la fête du Printemps en Chine.

Cela ne devrait pas surprendre, compte tenu de la taille du pays et de ses nombreuses cuisines et traditions régionales.

"Je ne pense pas que ma famille ait mangé des nouilles de longévité pendant le Nouvel An lunaire", déclare Chen, dont la famille a quitté Tianjin, dans le nord de la Chine, pour s'installer à Taïwan.

"Mais j'ai préparé un bol de da lu mian (nouilles braisées de style nordique avec de la viande hachée, des champignons et un œuf) en guise de nouilles de longévité pour l'anniversaire de ma mère l'année dernière. J'ai toujours associé les nouilles de longévité aux anniversaires, mais pas au Nouvel An lunaire".

D'un autre côté, Zhao affirme que les nouilles sont toujours une coutume populaire du Nouvel An lunaire, en particulier dans le nord de la Chine.

"Les nouilles de longévité font partie de la culture traditionnelle des célébrations chinoises [...]. Pendant l'important festival du Nouvel An lunaire, nous devons bien sûr manger des nouilles", explique-t-il.

"La tradition veut que l'on mange des boulettes le premier jour et des nouilles le deuxième jour (du calendrier lunaire). Ensuite, nous mangeons des nouilles les 7e, 17e et 27e jours (du mois lunaire), qui représentent respectivement les grands jours pour les enfants, les adultes et les personnes âgées.

Quant à savoir pourquoi de nombreux Américains d'origine chinoise associent principalement la tradition au Nouvel An lunaire, Zhao propose cette théorie : "Lorsque les gens s'éloignent de leurs racines ancestrales, ils peuvent ne pas ressentir leur identité pendant le reste de l'année, mais pendant les festivals, l'amour pour leur culture explose".

"Souvent, le degré de continuité et de symbolisme de la culture d'une communauté de la diaspora dépasse celui de la communauté locale.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com