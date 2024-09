L'hippopotame miniature Moo Deng, qui vit en Thaïlande, a récemment gagné en notoriété sur Internet.

Le nouveau-né miniature du Khao Kheow Open Zoo, situé à l'est de Bangkok, est devenu une sensation sur internet depuis que les employés du zoo ont commencé à partager des aperçus de sa vie quotidienne en ligne.

Lorsqu'elle ne grignote pas des raisins, elle se roule joyeusement ou se rafraîchit dans la chaleur étouffante de la Thaïlande.

Il est également évident des vidéos sur les réseaux sociaux qu'elle aime mordiller les genoux de ses soigneurs pendant le temps de la douche, attirant des millions de vues.

"Son adorabilité et ses habitudes particulières attirent les touristes", a déclaré Narongwit Chodchoy, le directeur du zoo, à CNN.

Selon les réseaux sociaux, Moo Deng a augmenté le nombre de visiteurs du zoo d'au moins 30 %, selon Narongwit. Cependant, sa célébrité a également apporté des perturbations dérangeantes dans sa vie, incitant le directeur à émettre une déclaration de mise en garde.

"Certains touristes ont manifesté un comportement inapproprié. Un individu a versé de l'eau sur elle, tandis qu'un autre a jeté une coquille sur Moo Deng alors qu'elle était couchée", a-t-il fait remarquer.

Il a exhorté les touristes à faire preuve de sensibilité et a prévenu de toute action légale contre toute personne blessant la petite star hippopotame.

Malgré les appels en personne continuels, la plus grande célébrité de Moo Deng est venue en ligne.

Une vidéo très populaire publiée sur Facebook - montrant qu'elle s'étire et semble apprécier une caresse sur son menton de la part de son gardien - a déjà été vue plus de 5,8 millions de fois.

"C'est une star", a écrit un fan énamouré, Aom Worawan, sur Facebook.

Un autre admirateur, Napatsawan Balee, l'a décrite comme une "superstar réincarnée en hippopotame".

"Elle est devenue célèbre dès sa naissance", ont-ils écrit. "Haha, tellement mignonne !!"

Le nom de Moo Deng se traduit par "porc sautillant" en thaï et est un plat de porc connu pour sa texture caoutchouteuse. Le nom a été choisi par 20 000 utilisateurs de Facebook lors d'un sondage en août à sa naissance, a révélé le zoo.

Moo Deng est née le 10 juillet de la mère Jona et du père Tony, qui avaient déjà donné naissance à Moo Toon et Moo Warn, tous deux nommés d'après des plats thaïlandais populaires.

Les hippopotames nains sont des parents miniatures de l'hippopotame de taille normale et sont originaires d'Afrique de l'Ouest. Environ 2 000 hippopotames nains continuent d'habiter à l'état sauvage, principalement au Liberia, en Sierra Leone, en Guinée et en Côte d'Ivoire, selon la Fondation pour les hippopotames nains du Royaume-Uni.

Narongwit recommande de visiter Moo Deng pendant ses moments les plus actifs au zoo. Les meilleurs moments pour la voir en action sont entre 8 h et 9 h, lorsque son enclos est nettoyé, et l'après-midi, lorsque sa mère est nourrie, incitant Moo Deng à la suivre. Narongwit explique qu'elle est extrêmement affectueuse envers sa mère, Jona.

Les visiteurs partagent souvent leur excitation concernant leurs voyages, y compris un voyage au Khao Kheow Open Zoo pour voir l'hippopotame célèbre sur internet, Moo Deng.

La célébrité de Moo Deng a conduit à une augmentation des voyageurs au zoo, faisant de lui une destination populaire pour ceux qui souhaitent witness

