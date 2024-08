- L'Hesse anticipe le déplacement des contributions financières vers l'église d'État.

Hesse va initialement se retenir de répondre à la proposition du gouvernement fédéral d'éliminer les subventions d'État aux églises en versant une somme d'un milliard de dollars. Le porte-parole Tobias Römann a déclaré à l'agence de presse allemande à Wiesbaden : "Si une loi fédérale est adoptée pour mettre fin à ces paiements d'État, Hesse travaillera à une résolution équitable pour toutes les parties concernées." Cependant, il a souligné : "Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral n'a pas fait de progrès significatifs pour mettre en place un système qui faciliterait cette suppression."

Le gouvernement fédéral est déterminé à affaiblir les liens religieux entre les églises et l'État, comme il est indiqué dans son accord de coalition pour presque trois ans : "Nous établirons, en consultation avec les États et les églises, un cadre équitable pour l'élimination des subventions d'État, prévue dans une amendment constitutionnelle."

La constitution de l'État de Hesse contient également la clause : "Les subventions d'État aux organisations religieuses et philosophiques, accordées en vertu de la loi, du contrat ou de privilèges spéciaux, seront progressivement supprimées par la législation." Cependant, il y a une résistance parmi les États fédéraux contre la proposition d'éliminer ces paiements annuels, qui s'élèvent à un milliard de dollars.

Les leaders critiques des États

Le ministère de la Culture du Brandebourg a déclaré : "La conférence des ministres-présidents a examiné cette question auparavant et s'est inquiétée à ce sujet." Pour l'instant, aucune stratégie d'élimination consensuelle pour toutes les parties impliquées n'a été identifiée. "L'élimination par compensation, soit sous forme de paiement unique ou en plusieurs fois, est actuellement peu probable en raison des nombreuses crises et de leurs répercussions financières", a déclaré le ministère de la Culture du Brandebourg.

En réalité, cette question date de plus de deux siècles : les églises reçoivent des subventions de l'État en réparation de l'expropriation des églises et monastères allemands au début du 19ème siècle pendant le processus de sécularisation. En dehors de Hambourg et Brême, tous les autres États fédéraux versent une somme annuelle aux églises catholiques et protestantes. L'an dernier, cela s'est élevé à environ 550 millions d'euros dans tout le pays.

