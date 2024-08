- L'héritier royal suédois assiste à la cérémonie de mariage de Martha Louise

Présence royale au mariage norvégien : la princesse héritière Victoria de Suède (47) et son époux le prince Daniel (50) se rendent aux noces de Martha Louise. Ils seront rejoints par le frère de Victoria, le prince Carl Philip (45), et sa partenaire la princesse Sofia (39), comme l'a confirmé un porte-parole de la Cour suédoise à l'agence de presse allemande.

Les membres de la famille royale suédoise font partie des invités internationaux les plus remarquables aux noces de Martha Louise et de son partenaire autoproclamé guru Durek Verrett (49). Avant cette annonce, la famille royale norvégienne, y compris le roi Harald V, la reine Sonja (tous deux 87), le prince héritier Haakon et la princesse héritière Mette-Marit (51), avait déjà confirmé sa participation.

Martha Louise, quatrième dans l'ordre de succession au trône norvégien, est la fille de Harald et Sonja. Haakon, quant à lui, est son frère.

Polémique autour des droits exclusifs

Le mariage, qui aura lieu samedi dans l'enchantant fjord de Geiranger, a été entouré de plusieurs controverses. L'une de ces controverses a été causée par le magazine people britannique "Hello!" qui a obtenu les droits exclusifs pour la cérémonie et la réception, suscitant un tollé. La Maison royale norvégienne a exprimé ses préoccupations concernant la séance photo exclusive.

Le service de streaming Netflix a également annoncé qu'il travaille sur un documentaire sur l'histoire d'amour de Martha Louise et de Verrett. Selon les rapports des médias, Netflix a également acquis les droits télévisés pour les festivités du mariage.

