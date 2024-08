L'expédition royale des jeunes du Danemark se poursuit

- L'héritier royal se lance dans un voyage à l'étranger

Le palais danois a annoncé le 30 août que le futur roi Christian (18) du Danemark s'apprête à entreprendre un voyage international important sans ses parents, qui débutera le 4 septembre. Ce voyage en Afrique de l'Est devrait durer plusieurs mois.

Le communiqué de presse indique que le prince héritier sera impliqué dans les opérations quotidiennes de deux fermes. Ces tâches vont de la main-d'œuvre manuelle au travail administratif, offrant au prince héritier une expérience de première main de la conservation locale.

Cette tradition de la famille royale danoise envoyant leurs héritiers en excursions internationales prolongées pendant leur jeunesse est une pratique ancrée. Cette tradition leur permet de grandir et d'élargir leurs horizons. Le roi Frederik lui-même a entrepris une expédition en Mongolie en 1986 et a travaillé dans un vignoble en Californie pendant une année entière en 1989, avant de commencer sa carrière militaire. La reine Margrethe (84), dans sa jeunesse, a entrepris de longs voyages en Asie et en Amérique du Sud.

Le voyage de Christian reste privé

La famille royale danoise a choisi de rester silencieuse sur les détails du voyage, y compris l'emplacement et la durée exacts. Cette décision vise à maintenir la vie privée du prince de 18 ans pendant son voyage. Le prince est prévu pour revenir au Danemark en décembre.

Né en tant qu'enfant aîné du roi Frederik et de la reine Mary, le prince Christian est devenu l'héritier apparent à la suite de l'abdication de sa grand-mère et de l'accession de son père au trône en janvier 2024. En juin 2024, il a terminé ses études dans un lycée public à Ordrup. Son anniversaire tombe le 15 octobre, marquant sa 19e année.

La décision de garder les détails du voyage privés est en ligne avec l'expérience du roi Frederik X lors de son expédition en Mongolie et en Californie, où il a également gardé un profil bas.

Ce voyage privé pour le prince Christian suit les pas de son arrière-grand-père, le roi Frederik, qui a acquis des expériences précieuses lors de ses propres expéditions internationales lorsqu'il était jeune prince.

Lire aussi: