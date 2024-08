Exercer des tâches agricoles sur les terres agricoles. - L'héritier royal danois se prépare à un séjour de plusieurs mois en Afrique.

Le futur souverain danois, le prince Christian (18 ans), s'apprête à partir pour l'Afrique de l'Est pour les prochains mois. Ses objectifs principaux sont de comprendre le fonctionnement quotidien de deux fermes locales et de découvrir les efforts de conservation dans la région, selon l'annonce de la famille royale danoise. L'aventure débutera le prochain mercredi, avec un retour prévu au Danemark en décembre. Malheureusement, les pays d'Afrique de l'Est qui l'accueilleront n'ont pas encore été révélés par la cour danoise.

Cette pratique d'exposer les héritiers présomptifs à des expériences internationales diverses à un jeune âge n'est pas nouvelle dans la famille royale danoise. Par exemple, le roi Frederik X (56 ans) a participé à une expédition en Mongolie en 1986 et a travaillé dans un vignoble en Californie pendant un an en 1989. Après avoir terminé ses études secondaires dans une école au nord de Copenhague cet été, le prince Christian a exprimé son enthousiasme à "découvrir le monde" après la période de vacances.

Récemment, le gouvernement danois a présenté une stratégie africaine ambitieuse, visant à renforcer les partenariats dans divers domaines sur le continent. Cependant, la famille royale insiste sur le fait que le voyage du prince sera une entreprise strictement personnelle et que tout lien avec la stratégie africaine du gouvernement semble peu probable.

Les liens profonds du Danemark avec l'Afrique peuvent être retracés à travers la vie de Karen Blixen (1885-1962, connue sous le pseudonyme Tania Blixen en allemand). Elle a passé son temps en tant qu'agricultrice de café au Kenya, qu'elle a détaillé dans son roman autobiographique "Out of Africa". Le quartier de Nairobi de Karen a été nommé en son honneur.

Les gens regardent souvent la famille royale danoise pour ses engagements internationaux. De plus, de nombreuses personnes sont impatientes d'en savoir plus sur les expériences du prince Christian en Afrique de l'Est, à mesure qu'il s'embarque dans son voyage pour découvrir les efforts de conservation.

