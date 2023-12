L'héritage durable de La couleur pourpre

Elle a donc loué un cinéma à Dothan, en Alabama, le jour de Noël, pour que 165 membres de sa famille puissent regarder le film ensemble. Elle a demandé à tout le monde de porter du violet.

"C'est une excellente occasion pour nous de présenter ce classique culturel à une nouvelle génération et de le réintroduire d'une manière différente à ceux qui l'ont déjà vu", a déclaré Mme Brock.

Alors que les spectateurs de tout le pays se pressent dans les salles de cinéma en ce week-end de vacances, de nombreux Noirs américains espèrent renouer avec une histoire qui est devenue une pierre angulaire de la culture de la communauté noire.

Au cours des quarante années qui ont suivi la publication de "La couleur pourpre" par l'auteure Alice Walker, le roman a été adapté en film, en spectacle à Broadway et maintenant en comédie musicale. Mais les fans et les universitaires disent à CNN que ce sont les thèmes de la sororité, de l'autonomisation des femmes et de la victoire sur les abus et les épreuves qui continuent de résonner à travers les décennies.

Mme Brock, présidente émérite de la NAACP, a déclaré qu'elle souhaitait que ses proches - jeunes et moins jeunes - s'intéressent aux thèmes du film et en parlent. Elle estime que l'histoire continue d'attirer de nouveaux publics parce qu'elle parle de la force des femmes noires.

"Les femmes noires ont vraiment été celles qui ont défendu nos communautés, qui nous ont aidées à rester unies, qui ont prié pour nous et qui ont été le pont qui a permis aux familles noires de continuer à survivre", a déclaré Mme Brock.

"Nous célébrons nos hommes. Nous devrions toujours les soutenir, mais ce sont les femmes noires qui ont été au bas de l'échelle et qui s'élèvent encore.

La richesse de la féminité noire

Alice Walker a publié "La couleur pourpre" en 1982. Ce roman raconte l'histoire de Celie, une jeune femme noire qui grandit dans la Géorgie rurale du début des années 1900, à travers les lettres poignantes qu'elle adresse à Dieu. Celie et de nombreuses femmes dans le roman subissent des décennies d'abus de la part des hommes dans leur vie, mais elles finissent par trouver la force et l'autonomie dans les liens de la sororité, de l'amitié et de la famille.

"La couleur pourpre a été à la fois louée et critiquée pour sa représentation crue des violences domestiques, des violences sexuelles et des relations entre Noirs homosexuels.

Salamishah Tillet, auteur du livre "In Search of The Color Purple : The Story of an American Masterpiece", a déclaré à CNN que le roman présente les femmes noires comme étant complexes et nuancées et qu'il célèbre des relations profondes et intenses.

"Beaucoup de femmes noires peuvent trouver des parties d'elles-mêmes à encourager, à identifier, à aimer, à espérer. Nous voyons des parties de nous-mêmes ou de nos mères, de nos grands-mères, de nos sœurs, de nos filles dans ces personnages", a-t-elle déclaré.

"Parce que (Walker) a été capable de voir la richesse de la féminité noire dans la vie de ces personnages, nous pouvons également voir notre ampleur, notre potentiel, notre douleur et notre espoir.

En 1983, Walker est devenue la première femme noire à remporter le prix Pulitzer de la fiction pour ce roman. La même année, "La couleur pourpre" a également remporté le National Book Award dans la même catégorie.

Le réalisateur Steven Spielberg a adapté le roman en un film du même nom en 1985, avec Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey et Danny Glover. Le film a reçu 11 nominations aux Oscars, mais n'a remporté aucun prix.

Le film a également été largement critiqué à l'époque par certains Noirs américains, qui lui reprochaient de perpétuer des stéréotypes néfastes tels que la violence des hommes noirs à l'égard des femmes.

La représentation de la relation entre Shug Avery et Celie a également fait l'objet de critiques anti-LGBTQ à peine voilées, certains estimant qu'elle "sapait l'unité de la famille noire", a ajouté M. Tillet.

Alice Randall, auteur et écrivain en résidence pour les études afro-américaines et de la diaspora à l'université Vanderbilt, a déclaré à CNN que malgré les critiques du film et du roman, le message de l'histoire est celui de la résilience comme forme de résistance.

"Celie endure tant de choses difficiles venant de tant de directions. Parfois, nos ennemis se trouvent dans notre propre maison", a déclaré Mme Randall. "Et pourtant, nous devons nous relever. Et pourtant, nous méritons la joie ... toujours à notre meilleur, nous nous connectons à l'amour et à la beauté. Nous ne prétendons pas qu'ils sont là où ils ne sont pas, mais nous les trouvons là où ils sont.

L'histoire, dit-elle, parle en fin de compte de la recherche de soi et de l'équilibre entre la communauté et les autres.

"Ce double objectif est au cœur de la vie de tant de femmes noires. Cet équilibre, le fait de servir la communauté, de s'engager avec elle, tout en conservant son identité individuelle - mais pas au prix d'une rupture des liens", a-t-elle déclaré.

Une source de guérison

Pour certains, le roman de Mme Walker a mis en évidence l'expérience des femmes et des jeunes filles qui ont survécu à des abus sexuels et physiques.

Mme Tillet a déclaré qu'elle avait lu le roman pour la première fois à l'âge de 15 ans et qu'elle s'en était servie comme source de guérison après avoir été victime d'une agression sexuelle à l'université.

"Nous avons un personnage qui traverse tout l'arc de l'expérience du traumatisme, qui trouve sa voix, qui redéfinit sa sexualité et qui s'intègre ensuite dans cette communauté. Et dans ce processus, elle aide aussi d'autres personnes à guérir", a-t-elle déclaré.

L'histoire de Celie a incité Mme Tillet à écrire publiquement sur l'agression dans le journal de son université. En 2003, elle a créé avec sa sœur une association à but non lucratif, A Long Walk Home, qui s'efforce d'utiliser l'art pour faciliter la guérison et sensibiliser à la violence à l'égard des filles et des femmes.

"L'histoire de sa transformation de victime en survivante a vraiment inspiré le travail que nous faisons en tant qu'organisation", a-t-elle déclaré.

Oprah Winfrey est passée du statut de covedette dans le film original à celui de productrice du remake musical de La couleur pourpre en 2023. Le film est une production de Warner Bros. Pictures, qui, comme CNN, fait partie de Warner Bros. Discovery.

Mme Winfrey a parlé de l'impact durable que le tournage de "La couleur pourpre" a eu sur sa vie lors d'une récente discussion avec le réalisateur du film, Blitz Bazawule, avant la sortie du film.

"Ce film est devenu le fondement de ma façon de gérer ma vie : faire tout ce que l'on peut, puis s'en remettre à Dieu", a déclaré Mme Winfrey. "La couleur pourpre est devenue le fondement de cette leçon de vie et de cette guérison pour moi.

Mme Winfrey a également remercié les Noirs américains et les leaders de la communauté d'avoir soutenu le film, qui met en vedette Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson et d'autres.

Elle s'est montrée très émue en évoquant le soutien que le film a reçu jusqu'à présent.

"Le fait que nous nous soyons rassemblés en tant que communauté et que nous ayons pu constater ce soutien et voir tous ces cinémas qui ont déjà fait salle comble... nous sommes venus en force et nous sommes venus avec une telle grâce et une telle puissance", a-t-elle déclaré. "Le fait que tout le monde soit réuni est une chose magnifique.

Mme Brock a déclaré qu'elle se réjouissait de pouvoir réunir quatre générations de sa famille - la plus jeune ayant neuf ans et la plus âgée 95 ans - pour la projection du film.

Les membres de sa famille viennent de tout le pays pour passer les fêtes ensemble et voir le film. Elle encourage les autres à aller voir le film le jour de la première.

"Je veux que chacun des membres de ma famille regarde le film et en tire ce qui le touche", a-t-elle déclaré. "Ce qu'ils peuvent en retirer, ce qu'ils peuvent y voir comme des paroles de sagesse, des pierres précieuses qu'ils peuvent utiliser.

