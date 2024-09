- "L'héritage de mon père a été effacé" ou "L'impact de l'héritage de mon père a été effacé".

Jamie Bennington (28), fils du défunt chanteur de Linkin Park, Chester Bennington (1976-2017), a lancé des critiques acerbes envers le comeback du groupe. Lors d'une interview avec le magazine Billboard, il a accusé le co-chanteur Mike Shinoda (47) de "effacer l'existence et l'héritage de mon père en direct et en couleurs". Il l'a également qualifié de "senile et sourd".

Choix controversé de la nouvelle vocaliste

Le retour de Linkin Park en septembre a suscité une variété de réactions. Le groupe a annoncé son retour lors d'un concert en direct pour ses fans du monde entier, révélant qu'Emily Armstrong (38), chanteuse principale du groupe de rock Dead Sara, chanterait aux côtés du membre fondateur Mike Shinoda. Cependant, ce choix n'a pas été bien accueilli par de nombreux fans, qui ont critiqué Armstrong en raison de ses liens passés avec la Scientologie et Danny Masterson (48), un criminel condamné. Le 6 septembre, Armstrong a réagi, reconnaissant avoir assisté à l'audience de Masterson, mais se désolidarisant rapidement de lui. Elle a déclaré : "Je n'ai aucune tolérance pour les abus ou la violence envers les femmes, et je me mets à la place des victimes de tels crimes odieux."

"Effacer l'existence et l'héritage de mon père en direct et en couleurs"

Selon Jaime Bennington, Mike Shinoda est à l'origine de l'embauche de la nouvelle vocaliste : "Vous êtes en train d'anéantir la vie et l'héritage de mon père sous nos yeux - en plein mois de prévention du suicide international. Vous ignorez les conséquences des croyances d'Emily sur notre public. Il n'y a pas de déclaration claire de soutien aux victimes de violence au sein de notre communauté. Vous avez abusé de la confiance que les fans et les supporters, y compris moi, vous ont accordée pendant des décennies. Nous vous avons fait confiance pour vous élever au-dessus de la norme, mais maintenant vous êtes devenu un vieil homme sénile et ignorant."

"J'apprécie vraiment quand je l'écoute"

Face aux vives critiques, Mike Shinoda a salué le comeback de son groupe et le nouveau rôle d'Emily Armstrong : "Emily a toujours touché les bonnes notes et livré les parties incendiaires", a-t-il déclaré. Il a admis que les fans pourraient avoir besoin de temps pour accepter ce changement : "La véritable question sera de savoir comment le public accueillera cela. Je ne sais pas comment ils vont réagir, mais j'apprécie vraiment quand je l'écoute." Il sera intéressant de voir comment les fans réagiront au premier album et aux concerts en direct de Linkin Park après le décès de Chester Bennington en 2017. Le premier concert de Linkin Park avec Emily Armington est prévu pour le 11 septembre à Los Angeles, tandis que leur premier album, intitulé "From Zero", sortira le 15 novembre.

Les critiques de Jaime Bennington envers Mike Shinoda ont dépassé le simple choix de la nouvelle vocaliste, car il l'a accusé de chercher à "effacer l'existence et l'héritage de mon père" grâce au comeback de Linkin Park. Malgré cela, Shinoda est resté confiant dans leur décision, exprimant son plaisir pour la nouvelle musique et attendant la réaction des fans.

