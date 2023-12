Faits marquants de l'histoire

L'héritage de Michael Schumacher se perpétue grâce au lancement d'une application à l'occasion de son 50e anniversaire

Lancement d'une nouvelle application Schumacher

La star de la F1 a subi de graves blessures à la tête lors d'un accident de ski en 2013.

Le fils Mick veut suivre son père en F1

Le septuple champion de F1 a subi de graves blessures à la tête lors d'un accident de ski le 29 décembre 2013 et sa famille reste farouchement attachée à ne pas révéler de détails sur son état physique. Il continue de recevoir un traitement spécialisé à son domicile en Suisse.

Le communiqué précise que Michael Schumacher est "entre de très bonnes mains" et que "tout ce qui est humainement possible" est fait pour aider le légendaire champion allemand .

"Veuillez comprendre que nous suivons les souhaits de Michael et que nous gardons un sujet aussi sensible que la santé, comme cela a toujours été le cas, dans l'intimité. Dans le même temps, nous vous remercions pour votre amitié et vous souhaitons une année 2019 pleine de santé et de bonheur", ajoute le communiqué.

Le champion de Formule 1 Michael Schumacher

La famille Schumacher - l'épouse Corinna, la fille Gina-Maria (cavalière de compétition) et le fils Mick - a lancé l'initiative "Keep Fighting" en 2016 dans le but de rassembler les personnes inspirées par le légendaire pilote.

Une application officielle Schumacher - qui sera un "musée virtuel" des réalisations du pilote - a été lancée pour rendre hommage au pilote qui a remporté un record de sept championnats et 91 victoires en course.

"Nous sommes très heureux de célébrer le 50e anniversaire de Michael avec vous et nous vous remercions du fond du cœur de pouvoir le faire ensemble. En guise de cadeau pour lui, vous et nous, la Keep Fighting Foundation a créé un musée virtuel", indique le communiqué.

"L'application est une autre étape importante dans nos efforts pour lui rendre justice, ainsi qu'à vous, ses fans, en célébrant ses accomplissements.

"Nous voulons nous souvenir et célébrer ses victoires, ses records et sa jubilation".

Le fils de Schumacher, âgé de 19 ans, courra en Formule 2 cette année après avoir remporté le championnat européen de Formule 3 en 2018 avec huit victoires en 30 départs. Son père a fait ses débuts en F1 à l'âge de 22 ans.

