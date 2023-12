L'héritage de Gustav Klimt et son "Baiser" durable

Aujourd'hui connu sous le nom de Villa Klimt, le bâtiment a subi d'importantes modifications depuis sa construction au début du siècle.

À l'intérieur, cependant, les pièces ont été restaurées dans leur disposition d'origine sur la base de photographies historiques. Des croquis de Klimt, des gravures sur bois japonaises et des sculptures africaines côtoient des meubles Art nouveau reproduits.

L'atelier d'origine, inondé de lumière par le jardin extérieur, permet d'imaginer l'artiste au travail. La blouse de peintre bleu foncé de Klimt - un vêtement fluide pour un homme de grande taille - est drapée sur le lit qu'il y gardait. Une photo candide du peintre, prise en 1912, le montre souriant en tenant l'un de ses chats bien-aimés.

Des reproductions de deux des œuvres les plus connues de Kilmt sont également exposées, bien qu'aucune ne puisse égaler la renommée mondiale du "Baiser".

Un héritage artistique

Le "Baiser" est devenu l'une des œuvres d'art les plus reconnues au monde. Installé au musée du Belvédère de Vienne, à quelques kilomètres de la Villa Klimt, le chef-d'œuvre attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année.

Le musée prépare un programme d'événements commémorant le centenaire de la mort du peintre. Il en va de même à Vienne. Dans toute la ville, des dizaines d'expositions sur Klimt et son œuvre sont en cours ou prévues.

L'héritage de Gustav Klimt

Mais la vie du peintre n'est pas la seule à être honorée à Vienne cette année. Trois autres géants de la création qui ont défini l'ère du Wiener Moderne (ou "modernisme viennois") - l'architecte Otto Wagner et les artistes Egon Schiele et Koloman Moser - sont également décédés en 1918.

Tous les quatre ont laissé un héritage remarquable à ce qui était déjà un centre artistique dynamique. Pourtant, c'est Klimt qui s'est avéré le plus rentable. Si "Le Baiser" n'est pas prêt d'être mis en vente, d'autres œuvres du peintre ont atteint des prix très élevés ces dernières années, selon Franz Smola, conservateur au Belvédère.

"Les œuvres de Klimt se sont toujours classées dans les catégories de prix les plus élevées, ce qui était déjà le cas du vivant de l'artiste", a-t-il déclaré lors d'un entretien par courrier électronique. "Les portraits de Klimt étaient extrêmement chers (et) aucun autre peintre, même selon les normes européennes, n'a pu obtenir de telles sommes pour des portraits. Mais, bien sûr, ces prix ne sont pas comparables aux sommes actuelles que les acheteurs des salles de vente sont prêts à payer pour (ses) tableaux.

"Mais ce n'est pas seulement le succès financier qui compte. Ses tableaux satisfont, à l'évidence, un désir de romantisme et d'esthétique raffinée que l'on retrouve, notamment, dans les portraits et les paysages de Klimt."

En 2016, Oprah Winfrey a vendu l'œuvre d'art de 1907 "Portrait d'Adele Bloch-Bauer II" pour 150 millions de dollars, après l'avoir payée moins de 90 millions de dollars en 2006. Quelques mois plus tôt, l'investisseur milliardaire russe Dmitry Rybolovlev avait vendu les "Serpents d'eau II" de Klimt à un collectionneur privé pour 170 millions de dollars.

De la controverse au succès mondial

Né dans les environs de Vienne en 1862, Klimt est le deuxième fils d'un graveur d'or (qui a sans doute eu une influence déterminante sur la "phase dorée" de l'artiste, au cours de laquelle il a utilisé des feuilles d'or dans un grand nombre de ses tableaux). Après l'université, son frère et lui ont travaillé sur diverses commandes artistiques, notamment les plafonds et les peintures murales de bâtiments publics tels que des églises, des théâtres et le Kunsthistorisches Museum de Vienne.

La mort du frère et du père de Klimt, tous deux en 1892, a eu une profonde influence sur son œuvre. Il commence à rejeter le style classique qui lui avait valu la reconnaissance, au profit d'une approche plus personnelle. Il finit par démissionner de l'association conservatrice des artistes viennois et, avec un certain nombre d'artistes partageant les mêmes idées, il fonde le mouvement de la Sécession viennoise en 1897.

En 1900, Klimt expose une nouvelle peinture murale controversée, "Philosophie". Première des trois peintures créées pour le grand hall de l'université de Vienne, elle présente des personnages nus et un symbolisme sombre, suscitant l'indignation du personnel de l'université qui lance une pétition contre les œuvres d'art en raison de leur nature prétendument pornographique.

La controverse a plutôt servi la cause de Klimt. Les peintures murales rejetées sont ensuite exposées à Paris, où l'une d'entre elles, "Médecine", remporte le Grand Prix de l'Exposition universelle. Ce succès marque le début de la "phase d'or" de Klimt, au cours de laquelle il réalise les œuvres qui feront de lui un artiste de renommée mondiale.

Parmi elles, le célèbre "Portrait d'Adele Bloch-Bauer I", qui a été saisi par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien des années plus tard, la nièce de Bloch-Bauer, Maria Altmann, a fait campagne avec succès pour qu'il soit restitué à la famille. En 2006, la famille a vendu l'œuvre aux enchères au magnat des cosmétiques Ronald Lauder pour 135 millions de dollars, ce qui en a fait le tableau le plus cher du monde à l'époque.

La naissance d'un chef-d'œuvre

La phase d'or atteint son apogée en 1908, lorsque Klimt réalise "Le Baiser". Représentant deux amoureux enlacés, l'œuvre est achetée par le gouvernement autrichien le premier jour de son exposition pour la somme exorbitante de 25 000 couronnes à l'époque (soit environ 185 000 dollars en monnaie d'aujourd'hui, selon Franz Smola). L'historien de l'art Alfred Weidinger a suggéré que l'œuvre représentait Klimt avec sa petite amie de l'époque, Emilie Flöge, mais il n'y a pas de consensus sur l'identité des sujets.

Voir le tableau en personne au Belvédère est une expérience extraordinaire. Mesurant un peu moins d'un mètre quatre-vingt-dix sur un mètre quatre-vingt-dix, il s'agit d'une œuvre substantielle, bien plus imposante que ne l'imaginent de nombreux visiteurs. Pourtant, malgré sa notoriété et sa popularité, le tableau est rarement envahi par les visiteurs, ce qui laisse au spectateur le temps d'en apprécier la splendeur.

Comme la plupart des œuvres de Klimt, "Le Baiser" est indéniablement érotique, mais il est aussi profondément tendre. Inspiré par les mosaïques japonaises et l'attrait universel de l'amour romantique, le tableau utilise la feuille d'or caractéristique de l'artiste avec un effet vertigineux.

"Le baiser incarne les sentiments de tendresse et d'amour et s'adresse à toutes les générations", a déclaré M. Smola.

Klimt est mort d'une attaque cérébrale à l'âge de 55 ans, une dizaine d'années après avoir peint "Le Baiser". Mais, comme les autres chefs de file du modernisme viennois, il restera dans les mémoires pour ses remarquables prouesses d'expression artistique et intellectuelle.

Un siècle après sa mort, l'héritage de Klimt est plus vivant que jamais.

Source: edition.cnn.com