L'héliport " mondialement reconnu " situé à Burj al Arab fête son 25e anniversaire.

Le secteur financier et de la construction n'avait pas encore atteint son apogée. La ville n'avait pas encore acquis la reconnaissance en tant que hub pour les personnes aisées et influentes. À cette époque, la structure la plus haute était le premier gratte-ciel construit à Dubaï : le Centre commercial mondial, culminant à une hauteur de 149 mètres.

Cette année-là, le cabinet d'architecture britannique Atkins Global a été contacté par le bureau du dirigeant de Dubaï avec pour mission de concevoir un bâtiment qui laisserait une marque indélébile sur la communauté mondiale, en liant le pays aux Émirats arabes unis. En substance, ils voulaient mettre les Émirats sur la carte mondiale.

Simon Crispe, directeur général d'Atkins pour le Moyen-Orient à l'époque, se souvient avoir été chargé de fournir aux Émirats un symbole visuel de signification, similaire à l'Opéra de Sydney pour l'Australie ou la Tour Eiffel pour la France.

Une équipe internationale d'architectes a passé les sept années suivantes en secret à formuler le concept d'une île artificielle et à construire un bâtiment de 321 mètres de haut.

Le Burj al Arab (signifiant "Tour arabe" en arabe) a été inauguré en 1999, devenant ainsi une attraction pour l'élite internationale. Il est maintenant synonyme d'opulence, allant des suites luxueuses aux espèces marines rares abritées dans l'aquarium.

Cependant, c'est une particularité qui a contribué le plus à la réputation du Burj.

Vue à vol d'oiseau

À 212 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'hôtel peut s'enorgueillir d'un hélicoptère qui dépasse dangereusement de la structure en forme de voile du bâtiment.

Selon Anthony Costa, ancien directeur général du Burj al Arab, qui a partagé son expérience avec CNN en 2019, le principal défi était d'assurer la solidité structurelle de l'héliport tout en respectant la conception architecturale globale de l'hôtel. L'héliport, large de 27 mètres, peut supporter un poids maximal de 7,5 tonnes.

« L'héliport devait répondre à la fois aux exigences structurelles et de sécurité d'atterrissage », a déclaré Crispe à CNN en 2019. « Nous avons cherché à minimiser la visibilité de la structure métallique de soutien, voulant qu'il semble 'flotter' ».

L'héliport sert principalement de service de conciergerie de luxe pour les clients, qui peuvent choisir d'être récupérés à l'aéroport en Rolls Royce ou de prendre un transfert en hélicoptère. Cette option de transport aérien est l'une des plus populaires de l'hôtel, selon Costa, avec de nombreux passagers et départs mensuels en hélicoptère.

Exploits légendaires

Au-delà de sa fonction principale, l'héliport est célèbre pour ses cascades défiant la mort et simplement époustouflantes.

Le joueur de tennis suisse Roger Federer a lancé cette tendance en 2005 en jouant un match d'exhibition contre Andre Agassi sur un court improvisé, filmé depuis un hélicoptère. Federer est revenu sur l'héliport en 2012, cette fois en partenariat avec Novak Djokovic.

L'héliport a même été transformé en mini-golf pour que des légendes du golf comme Tiger Woods et Rory McIlroy puissent jouer au-dessus du golfe Persique.

En 2017, l'héliport a accueilli un ring de boxe improvisé pour que le boxeur britannique Anthony Joshua s'entraîne.

Le stunt le plus audacieux à ce jour s'est produit en 2013, lorsqu'une voiture de course de Formule 1 a été hissée sur l'héliport, permettant à David Coulthard d'exécuter des "doughnuts" sur une surface personnalisée. Les ingénieurs d'Atkins ont de nouveau été appelés pour s'assurer que le spectacle pouvait être exécuté en toute sécurité.

Depuis, l'héliport est devenu une plateforme pour les amateurs de sensations fortes et les cascadeurs, accueillant des sauts de kitesurf records, des cascades de BMX et des sauts en parachute. En 2023, le pilote polonais Lukasz Czepiela a fait l'histoire de l'aviation en becoming the first person to land a plane on the Burj Al Arab's helipad.

De nombreux autres stunts sont refusés, selon Costa : « Chaque stunt proposé fait l'objet d'une évaluation approfondie des aspects logistiques, de sécurité et de faisabilité avant d'être mis en œuvre ».

Lieu de mariage

Les cascades ont propulsé l'héliport sur le devant de la scène internationale, mais l'hôtel a également trouvé des moyens plus sûrs de le découvrir.

Depuis 2014, l'héliport est disponible pour les cérémonies coordonnées par un spécialiste "architecte de mariage", avec un prix de départ de 55 000 dollars, bien que certains événements aient coûté des millions de dollars.

Le lieu est également réservé pour des fêtes privées extravagantes avec des décorations personnalisables. Le moment préféré de Costa sur l'héliport est une fête d'anniversaire de 50 ans en 2018 :

« Nous avons repeint l'héliport pour qu'il affiche 'Joyeux anniversaire' avec son nom, qu'elle pouvait voir depuis l'hélicoptère en atterrissant », a-t-il raconté.

De tels événements et dépenses peuvent sembler frivoles, mais en tant que symbole de la grandeur de Dubaï et de son spectacle, il y a une responsabilité à maintenir ces occasions somptueuses.

Selon Costa, les événements du Burj al Arab « contribuent à l'élévation de Dubaï et à sa réputation pour offrir des expériences inoubliables ».

Les ministères gouvernementaux collaborent souvent avec l'hôtel pour organiser des événements sur l'héliport et l'utilisent lourdement dans les campagnes publicitaires.

Le Burj al Arab a été initialement conçu pour établir Dubaï et les Émirats arabes unis sur la carte mondiale.

Un quart de siècle après son inauguration, cet objectif a été réalisé - en grande partie grâce à l'héliport le plus célèbre du monde.

Après l'ouverture grandiose du Burj al Arab en 1999, il est rapidement devenu un aimant pour l'élite internationale, offrant des expériences luxueuses telles que les transferts en hélicoptère aux clients.

