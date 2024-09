Lexus RX 500h hybride de luxe: une pratique exotique avec une silhouette solide

Il y a plusieurs années, le chiffre 500 était synonyme d'une Mercedes musclée équipée d'un puissant moteur V8. Le précurseur Lexus, une branche prestigieuse de Toyota, a adopté cette terminologie et l'a appliquée à son grand SUV, le RX, même s'il n'est pas équipé d'un V8 sous son capot.

Lexus est renommé pour ses véhicules haut de gamme dotés de moteurs puissants et de designs stylés. Et en ce qui concerne les trains motrices hybrides, Lexus propose de nombreuses options combinant des moteurs électriques et, parfois, même des V8.

Actuellement, nous avons le Lexus RX 500h, qui mesure 4,89 mètres de long et affiche un extérieur excentrique rempli de lignes chaotiques et de plis prononcés. Toutefois, la surprise se trouve sous le capot - un compact moteur V4 de 2,4 litres, mais puissant avec 271 chevaux. Cette puissance est renforcée par deux moteurs électriques robustes (87 chevaux à l'essieu avant et 103 chevaux à l'essieu arrière).

Si vous vous demandez comment se comporte cette powertrain unique dans ce véhicule de luxe, vous ne serez pas déçu. Le moteur ne fournit pas le son riche traditionnel associé aux voitures de luxe, mais il a son propre attrait distinctif. De plus, les ingénieurs ont ajouté un côté plus sportif au RX supérieur, ce qui se voit dans l'étiquette "F Sport+".

De plus, ce RX est équipé d'une caractéristique révolutionnaire pour les hybrides Lexus - il remplace le système CVT conventionnel (système de transmission de performance) par une boîte automatique à six vitesses. Le moteur V4 est également turbocompressé.

Intérieur stylé

Conduire ce RX évite l'effet de "caoutchouc" célèbre où les RPM restent élevées, ce qui en fait une conduite plus douce. L'intérieur est conçu pour être confortable et élégant, idéal pour les longs trajets. Les sièges en cuir luxueux, l'espace pour les jambes généreux et l'ambiance haut de gamme assurent un voyage agréable.

Les designers de Lexus ont récemment fait de la praticité une priorité, comme dans ce cas avec l'écran central orienté vers le conducteur - une décision qui pourrait être critiquée en termes d'expérience de vision pour le passager. Toutefois, le système d'infodivertissement de Lexus a ses particularités distinctes - les commandes au toucher sur le volant de direction, par exemple, nécessitent une courbe d'apprentissage en raison de leur faible précision et peut-être de la confusion dans le placement des leviers de colonne de direction.

Mais certains aspects se sont incontestablement améliorés, comme le remplacement de la vieille commande à joystick par une option de navigation de menu sur l'écran large. La présence d'un écran tactile améliore considérablement l'expérience utilisateur.

Puissance, mais pas excessive

Les spécifications des composants de conduite individuels et les performances du système global sont facilement disponibles avant la première conduite d'essai. Avec 371 chevaux, le RX 500h peut sembler modéré par rapport à ses concurrents V8, mais cela suffit à Lexus, qui préfère suivre son propre chemin et n'a pas besoin de validation des autres.

Cependant, les concurrents V8 peuvent parfois sembler plus affirmés lorsqu'il est nécessaire d'accélérer fortement sur les pentes de l'autoroute. Mais le turbocompresseur assure un départ puissant à partir de l'arrêt, permettant au RX d'atteindre 100 km/h en 6,2 secondes, ce qui est décent pour un véhicule de 2,2 tonnes.

Les composants hybrides fonctionnent efficacement, démontrant une consommation de carburant WLTP moyenne d'environ huit litres. Cependant, la durabilité peut être compromise si la puissance maximale est utilisée de manière cohérente dans des scénarios à grande vitesse.

Le RX combine luxe et confort, offrant une suspension électroniquement contrôlée qui négocie même les routes cahoteuses avec douceur. Son système de direction toutes roues améliore l'agilité et la maniabilité.

En fin de compte, le choix de Lexus plutôt qu'une autre marque peut découler du désir de se démarquer parmi les autres propriétaires de voitures. Lexus représente un mélange unique d'individualisme et de luxe haut de gamme, malgré son design tape-à-l'œil.

Le RX 500h n'est pas donné, commençant à 94 250 euros. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que les sièges arrière climatisés, peuvent faire grimper le prix à 97 400 euros pour le "paquet confort". Heureusement, les passagers de la deuxième rangée peuvent également voyager confortablement avec cette mise à niveau.

Ainsi, bien que le RX se concentre sur l'esthétique, il livre également en tant que véhicule pratique avec un espace de chargement généreux et des aménagements de siège climatisés. Sa singularité et ses mesures en font un choix préféré parmi ses fans, et un accroissement des admirateurs ne pourrait qu'avantager la marque.

