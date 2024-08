- L'extravagance du jeu, Gamescom, a commencé; un afflux énorme d'environ un demi-million de personnes est prévu.

Après avoir lancé l'événement le plus vaste du monde dans le domaine des jeux vidéo et du divertissement, Gamescom à Cologne, le secteur cherche à surmonter ses récents obstacles. Les coûts qui augmentent et la demande des consommateurs qui diminue ont mis de nombreux studios de jeux dans une situation difficile, entraînant plus de pertes d'emplois dans l'industrie du jeu vidéo à l'échelle mondiale en raison de la récession économique que lors de l'année précédente. Certains petits studios en Allemagne ont également fermé. Malgré cela, Gamescom vise à insuffler de l'optimisme et à mettre en avant le potentiel de croissance de l'industrie jusqu'à dimanche.

L'événement, qui a attiré environ 320 000 visiteurs dans les halls d'exposition de Cologne l'année dernière, a commencé avec l'événement "Opening Night Live" le mardi soir, présentant une profusion de bandes-annonces pour de nouveaux jeux. La présentation a proposé des excursions visuelles dans le passé, les circonstances actuelles difficiles ou des scénarios apocalyptiques où le mal doit être vaincu. Parmi les bandes-annonces présentées figuraient celles du jeu de rôle médiéval "Kingdom Come Deliverance II", du jeu de tir "Call of Duty: Black Ops 6" et du massacre de zombies "Dying Light: The Beast".

Dans "Dune Awakening", les joueurs cherchent d'abord à survivre sur la planète désertique Arrakis avant de se battre pour l'influence et le pouvoir. Les créateurs de ce jeu visuellement attrayant cherchent probablement à rallier les fans de la franchise cinématographique, qui sont déjà familiarisés avec les vers des sables à l'écran.

Des entreprises technologiques américaines de premier plan ont honoré l'événement, avec plus de 4 000 spectateurs. La série Amazon Prime "Secret Level" et le jeu Netflix "Squid Game: Unleashed" figuraient parmi les présentations. Pour le jeu d'action "Batman: Arkham Shadow", basé sur la série de bandes dessinées, le casque de réalité virtuelle Quest 3 de Meta est nécessaire. Après le spectacle du soir, les portes des autres halls d'exposition s'ouvriront le mercredi matin, offrant accès aux stands de différentes entreprises.

Gamescom est un événement ouvert au public, avec des billets en vente. Cependant, de nombreux représentants de l'industrie assistent pournetworker et explorer les opportunités commerciales. Les amateurs de jeux peuvent tester de nouveaux jeux, et les cosplayeurs en costumes de personnages de séries et de jeux sont attendus sur le site de l'exposition. Le samedi est déjà complet, et l'événement se termine le dimanche.

Gamescom a connu son année la plus prospère en 2019 avec 373 000 visiteurs, mais la fréquentation a diminué en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, cette année, l'avenir semble prometteur, avec plus de 1 400 exposants de 64 pays présentant de nouveaux jeux vidéo et ordinateurs, ainsi que d'autres innovations techniques et services – une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente.

Le studio Rockfish Games, basé à Hambourg, créateur du jeu d'action spatial "Everspace 2", est l'un des exposants. L'entreprise a reçu une subvention de 1,65 million d'euros du ministère fédéral de l'Économie pour le jeu, sorti l'année dernière. Le PDG de Rockfish Games, Michael Schade, participera à un événement sur scène le mercredi soir aux côtés du ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Les Verts) et du ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU). Rockfish Games sert de cas d'étude pour l'efficacité des incitations fédérales aux jeux.

Cette politique de financement est en examen. Game, l'association de l'industrie, affirme que le gouvernement fédéral ne fournit pas suffisamment de fonds pour compenser les désavantages concurrentiels du marché allemand par rapport à des nations étrangères comme la France et le Canada.

Le ministère fédéral de l'Économie n'accepte plus de nouvelles demandes de financement depuis mai 2023, bien que 50 millions d'euros soient attendus cette année, qui ne serviront qu'à soutenir les demandes approuvées. Le développement de jeux est généralement long, avec des fonds versés par tranches sur plusieurs années.

Un nouveau fonds de financement inexploré

Bien que la commissaire fédérale pour la culture Claudia Roth (Les Verts) ait établi un nouveau fonds de financement d'environ 33 millions d'euros pour les jeux – une décision prise par un comité parlementaire en novembre 2021 – aucun paiement n'a encore été effectué. L'équipe de Roth affirme qu'ils sont toujours en discussions avec le ministère fédéral de l'Économie.

Cela a suscité des mécontentements parmi les États fédéraux. "Les fonds annoncés de plus de 33 millions d'euros [...] doivent être rapidement libérés pour l'industrie", exige le ministre numérique de Bavière Fabian Mehring (Alternative pour l'Allemagne). L'association de l'industrie Game espère également que ce financement débutera enfin et soulage la tension actuelle.

Berlin considère les États comme responsables

Le ministère fédéral de l'Économie prévoit de déléguer le financement des petits studios aux États fédéraux et de se concentrer sur les projets plus importants lui-même. Cela pourrait prolonger l'épuisement du budget annuel.

Cependant, les États fédéraux ne sont pas satisfaits de cela. "Il ne peut pas être la tâche des États de compenser les insuffisances du financement fédéral", déclare le ministère de la Culture de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "Ils peuvent seulement les atténuer". La Bavière signale également qu'elle ne renforcera pas son financement étatique.

