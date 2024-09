L'extinction de l'humanité coïncide avec celle de l'espèce.

Dans le complexe réseau de la nature, chaque plante, animal et champignon joue un rôle essentiel. La disparition d'une espèce peut avoir des conséquences à l'échelle planétaire, même pour les humains. Une récente enquête a suscité des préoccupations : plus d'espèces sont menacées d'extinction qu'on ne le pensait auparavant.

La vie humaine est étroitement liée à la nature. "De l'air que nous respirons, de l'eau potable propre, de la nourriture, des vêtements, des matériaux combustibles, des matériaux de construction et des médicaments - notre santé, notre nutrition et notre bien-être dépendent de la vaste gamme de ressources que la nature nous fournit", explique le Réseau de recherche Leibniz sur la biodiversité dans un rapport. Cependant, la biodiversité de la Terre est menacée. Plus de deux millions d'espèces de plantes et d'animaux dans le monde sont menacées d'extinction, avec une perte d'une espèce sur cinq en Europe, selon une étude.

Une équipe de recherche, y compris Axel Hochkirch du Musée national d'histoire naturelle du Luxembourg et de l'Université de Trèves, a analysé les espèces vertébrées d'Europe, y compris les amphibiens, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les mammifères, les invertébrés comme les papillons et les abeilles, et diverses espèces de plantes. Ils ont découvert que 19 % des 14 669 espèces examinées sont menacées d'extinction en Europe, avec 27 % des plantes natives en danger et 24 % des invertébrés et 18 % des vertébrés touchés.

L'étude, publiée en novembre 2023 dans la revue "PLoS One", révèle que le nombre d'espèces menacées ne diffère pas significativement entre les différents groupes d'espèces.

En utilisant de nouvelles données, l'équipe a également découvert que le nombre mondial d'espèces menacées est deux fois plus élevé que l'estimation de 2019 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les écosystèmes (IPBES). À cette époque, l'IPBES estimait qu'un million des huit millions d'espèces étaient menacées.

Une perte irréversible

Les systèmes de la nature sont complexes, avec aucune espèce existant en isolation. Chaque espèce joue un rôle dans son écosystème, des arbres et des champignons aux insectes. La stabilité des écosystèmes dépend de leur diversité. Les scientifiques s'accordent à dire que l'extinction d'une espèce augmente le risque d'effondrements d'écosystèmes majeurs et met en danger la survie humaine.

"L'extinction des espèces détermine finalement si l'humanité survivra sur Terre", a déclaré la biologiste Katrin Böhning-Gaese au "Mirror". Carl Beierkuhnlein, directeur de la chaire de biogéographie à l'Université de Bayreuth, partage cette opinion. La biodiversité est cruciale pour protéger contre les inondations, l'eau potable propre, la stabilité des pentes, la pollinisation des cultures et de nombreux autres services écosystémiques essentiels à la survie. "Aucune société ne peut se permettre de remplacer ces services naturels par des solutions technologiques", déclare Beierkuhnlein.

Plus des deux tiers des cultures agricoles mondiales, y compris de nombreux fruits et légumes, le café et le cacao, dépendent de prédateurs naturels comme les insectes. Sans ceux-ci, l'approvisionnement alimentaire humain pourrait devenir considérablement rare. Actuellement, un tiers de toutes les espèces d'insectes dans le monde sont menacées d'extinction. Pour la médecine, une perte supplémentaire de la biodiversité biologique serait une catastrophe, car de nombreux médicaments proviennent de la nature - près de 70 % dans le traitement du cancer seul.

"Dans la biodiversité se trouve la connaissance de 3,5 milliards d'années d'évolution naturelle", déclare Klement Tockner, professeur de sciences écosystémiques et directeur général de la Société Senckenberg, à l'onde allemande. "La perte actuelle de notre capital naturel représente la plus grande menace pour l'humanité - une fois perdue, elle est perdue pour toujours."

"Ce qui nous manque, ce sont des actions"

Les causes de l'extinction des espèces sont nombreuses, l'utilisation intensive des terres et des mers étant la plus grande menace, selon l'étude. "Bien que l'on ait reconnu auparavant que les changements d'utilisation des terres agricoles représentent une menace

