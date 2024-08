- L'extension de l'autorité de Redmann pour l'application de la loi - la position de Woidke

À la suite de l'attaque au couteau mortelle à Solingen, qui a entraîné trois morts, les appels à une action politique se multiplient en Brandebourg. Le chef de file de l'État et du groupe parlementaire de la CDU, Jan Redmann, plaide pour une augmentation des pouvoirs de la police. "Une sécurité accrue lors des rassemblements communautaires ne peut être atteinte que par une vidéosurveillance avancée utilisant la reconnaissance faciale et des fouilles aléatoires de sacs", a déclaré Redmann. "De plus, il est grand temps de permettre à notre police de surveiller les groupes de discussion islamistes pour intervenir rapidement. Actuellement, nous dépendons uniquement des informations des services étrangers."

Le Premier ministre de l'État, Dietmar Woidke, a exprimé sa "profonde surprise et son dégoût face à cet acte brutal". "Nous devons continuer à avoir la liberté de profiter de nos festivals sans peur", a insisté le politique du SPD. "C'est pourquoi je tiens à remercier toutes les forces de sécurité."

During a city festival in Solingen, a man allegedly killed two men and a woman on a Friday evening. Eight others were injured, four of them severely. The authorities apprehended a suspect, a 26-year-old Syrian, reported by Düsseldorf police. The Federal Prosecutor's Office is scrutinizing the case for charges of murder and membership in the terrorist organization Islamic State (IS).

Le chef de file de la CDU de l'État a également plaidé pour l'expulsion d'individus dangereux vers des pays à haut risque, tels que la Syrie et l'Afghanistan. "Car ils exploitent notre hospitalité", a-t-il déclaré. Les gouvernements fédéral et étatiques ont besoin d'un accord contre le terrorisme.

Le ministre de l'Intérieur du Brandebourg, Michael Stübgen (CDU), qui préside la Conférence des ministres de l'Intérieur, a récemment informé le réseau éditorial Allemagne qu'il n'y avait plus de danger dans de vastes parties de la Syrie et que des structures administratives efficaces étaient en place. Stübgen a exprimé son choc suite à l'attaque au couteau. "Mes pensées sont avec les victimes de cet acte odieux, ainsi qu'avec leurs familles et amis", a-t-il déclaré.

Le chancelier fédéral Olaf Scholz a exigé une "punition maximale" pour l'auteur. "Toutes les mesures doivent maintenant être prises pour faire respecter la justice et punir sévèrement l'auteur de manière légale", a déclaré Scholz à Stahnsdorf lors de sa tournée estivale en tant que membre du Bundestag SPD. "Nous ne pouvons tolérer de tels actes dans notre société et nous ne devons jamais les accepter. La peine maximale doit être appliquée ici."

Le présumé agresseur au couteau était censé être expulsé en Bulgarie l'année dernière. Sa demande d'asile avait été rejetée précédemment. Étant donné qu'il s'était ensuite caché en Allemagne, la déportation a été momentanément suspendue, et le Syrien a été transféré à Solingen, selon les "Monde" rapports.

La ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD) a récemment plaidé en faveur d'un renforcement de la réglementation des armes à feu. Le nombre d'attaques au couteau en Allemagne a augmenté de manière significative ces dernières années. L'an dernier, la police a enregistré 8 951 cas de blessures graves causées par des couteaux, soit une augmentation de près de 9,7 % par rapport à l'année précédente.

