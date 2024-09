"L'expression 'Aimer toujours' suscite une controverse au siège municipal de Berlin"

Au festival en plein air à la mairie rouge de Berlin, le DJ suscite la controverse en jouant la chanson "L'amour toujours". Les participants, qui étaient là pour célébrer la diversité et l'unité, expriment leur mécontentement et désertent la piste de danse en signe de protestation. Le choix de chanson du DJ a des conséquences majeures.

Interpréter le célèbre tube de fête "L'amour toujours" lors du festival du mardi soir à la mairie rouge de Berlin a suscité la colère parmi le public. La porte-parole du Sénat, Christine Richter, a déclaré : "Compte tenu de l'association de 'L'Amour toujours' avec le mouvement d'extrême droite, il est inapproprié de la jouer lors de l'événement en plein air du maire."

L'ambiance du festival était internationale, inclusive, unie, solidaire et libre. Richter a critiqué : "Le comportement du DJ contredit cet esprit et est indéniablement de mauvais goût." Elle a ajouté que le DJ ne serait pas engagé pour les événements futurs et que la sélection musicale serait plus surveillée lors du processus de planification.

Le maire de Berlin, Kai Wegner, a également considéré les actions du DJ comme de mauvais goût et déplacées à la mairie rouge, selon les médias de Berlin. Il a déclaré : "De telles chansons n'ont pas leur place à la mairie rouge ou ailleurs."

La chanson a été accueillie par des huées, et plusieurs invités, dont l'ancienne maire de Kreuzberg Monika Herrmann, ont quitté la scène en protestation, déclarant : "C'est inacceptable." Le DJ aurait répliqué : "C'est une bonne chanson, je ne la laisserai pas salir par les nazis." La piste de danse est restée vide après cet incident.

La chanson controversée "L'amour toujours" du DJ italien Gigi D'Agostino a été utilisée pour soutenir des slogans racistes. Une vidéo d'une boîte de nuit sur l'île de la mer du Nord de Sylt a suscité l'indignation lorsque les clients ont scandé "Les étrangers dehors" et "L'Allemagne pour les Allemands" en rythme avec la musique. La diffusion de la chanson a suscité des discussions sur les interdictions dans certains scénarios.

L'explication du DJ selon laquelle il défendait la chanson a suscité plus de confusion, avec quelqu'un dans la foule qui a demandé : "- Quoi ? Vous comparez la chanson aux nazis, mais vous la jouez quand même ?" Le festival, initialement rempli de célébrations et d'unité, était maintenant entaché de controverse et de division.

