- L'exposition de pingouins à Cuxhaven annonce une fermeture temporaire.

Le musée du Penguin à Cuxhaven met fin à ses activités à la fin du mois de novembre. L'équipe derrière lui, Birgit Berends et Stefan Kirchhoff, a annoncé cette fermeture. Lancé en 2009, cet endroit abrite une partie importante de la plus grande collection de pingouins du monde, ainsi que des expositions spéciales et des conférences. Le dernier jour d'ouverture tombe le 2 novembre, un samedi.

Les propriétaires ont pris cette décision à l'automne, en invoquant le temps considérable investi comme principal facteur. Pendant près de seize ans, le duo a fait des sacrifices, comme renoncer à des vacances et du temps personnel, pour assurer le bon fonctionnement du musée, qui est financé uniquement par des dons.

Malheureusement, un remplaçant approprié pour le musée n'a pas encore été trouvé. Il est apparemment le seul de son genre dans le monde. "C'est difficile mais nécessaire – nous ne sommes plus des jeunots et nos circonstances ont changé au fil des ans", a déclaré Stefan Kirchhoff. "Si vous ne pouvez pas gérer efficacement un tel établissement, il est préférable de mettre fin aux opérations."

Les objets de la collection de pingouins seront mis en vente. Plus de 55 000 personnes ont visité le musée depuis son lancement. Les gains du musée ont souvent été versés à des associations et institutions de bienfaisance animales par le biais d'un club.

Les personnes intéressées peuvent acquérir une partie du musée les 4 octobre et 9 novembre. Non seulement la collection, mais aussi le mobilier du musée est mis en vente. En 2021, l'Institut allemand des records a reconnu la collection, comptant plus de 26 000 spécimens, comme la plus grande du monde. À l'époque, le duo avait déjà exprimé son intention de réduire la collection.

Même après la fermeture du musée du Penguin, sa collection de pingouins unique continuera de faire sentir son impact. Malgré les nombreux musées dans le monde, aucun ne peut revendiquer la propriété d'une exposition de pingouins aussi complète que celle-ci.

Lire aussi: