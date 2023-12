L'explosion d'un four dans une usine de nickel indonésienne tue 13 ouvriers et en blesse 38

L'incident s'est produit dans une usine du parc industriel de Morowali, sur l'île de Sulawesi.

L'usine est exploitée par le géant chinois de l'acier et du nickel Tsingshan, qui détient des participations dans l'industrie lucrative de l'extraction du nickel en Indonésie et gère ses activités par l'intermédiaire de sa filiale locale, Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS).

Le porte-parole de la police de Morowali, Ipda Hamid, a déclaré à la chaîne CNN Indonesia que 13 personnes étaient décédées sur les lieux de l'accident et que de nombreuses victimes avaient été transportées d'urgence dans les hôpitaux voisins pour y être soignées. Des membres de la police se sont rendus sur les lieux et une enquête officielle est en cours, a ajouté M. Hamid.

Sur les vidéos, on peut voir une épaisse fumée noire s'élever dans l'air en raison des gigantesques incendies.

Parmi les ouvriers tués figurent huit Indonésiens et cinq Chinois, selon Reuters.

L'explosion se serait produite alors que les ouvriers réparaient un four. "Pendant les réparations, une explosion s'est produite. D'après les premières investigations, il est possible qu'elle ait été provoquée par la présence d'un liquide explosif au fond du four", indique un communiqué publié par l'entreprise et rapporté par Reuters.

Plusieurs bouteilles d'oxygène situées à proximité ont également explosé, ce qui a alimenté les incendies, a déclaré M. Hamid.

L'Indonésie est le premier exportateur mondial de nickel et est également riche en cuivre, en cobalt et en bauxite, utilisés dans la fabrication des batteries des véhicules électriques. Alors que la demande de VE augmente dans le monde entier, l'Indonésie s'est imposée comme un leader mondial de la production de nickel et a fait preuve d'agressivité pour attirer les investissements étrangers dans les fonderies et les usines de traitement de pays tels que la Chine, grâce à ses politiques commerciales favorables aux VE.

Mais les critiques affirment que la précipitation du gouvernement à étendre son traitement du nickel et son marché des véhicules électriques a eu un coût pour l'environnement ainsi que pour des personnes telles que les agriculteurs et les tribus indigènes.

Said Iqbal, homme politique indonésien et militant syndical, a demandé une enquête au ministère indonésien de la main-d'œuvre. "L'opérateur doit prendre en charge les coûts des traitements médicaux et des indemnités d'accident pour les personnes touchées", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"De lourdes sanctions doivent également être prises à l'encontre de ceux qui enfreignent la réglementation", a-t-il ajouté.

Source: edition.cnn.com