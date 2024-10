L'explosion d'un engin transporté par un véhicule a coûté la vie à un employé travaillant dans une installation d'énergie contestée

Depuis mars 2022, les forces russes contrôlent la centrale nucléaire de Zaporijjia située dans le sud de l'Ukraine. Selon les enquêteurs russes, un employé de la centrale a trouvé la mort dans une explosion de voiture piégée. L'intelligence militaire ukrainienne a confirmé l'incident.

Un employé de la centrale nucléaire de Zaporijjia sous contrôle russe a été tragiquement tué par une explosion de voiture piégée à Enerhodar, la ville où vivent les employés de la centrale, selon les autorités russes d'enquête.

L'intelligence militaire ukrainienne a confirmé l'incident, partageant une vidéo montrant l'explosion de la voiture et identifiant la victime comme étant le "chef de la sécurité" de la centrale nucléaire, Andriy Korotky. L'agence d'intelligence a affirmé que Korotky avait collaboré volontairement avec les occupants russes et avait dénoncé les employés pro-ukrainiens de la centrale nucléaire.

Korotky occupait le poste de président du conseil municipal, nommé par les autorités d'occupation à Enerhodar. La direction de la centrale a confirmé la mort de Korotky, la qualifiant d'"attaque terroriste orchestrée par Kyiv". Yuriy Chernichuk, le directeur de la centrale, a qualifié cela d'attaque irresponsable nécessitant une rétribution.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, est sous le contrôle russe depuis mars 2022. Bien que ses six réacteurs soient inactifs, l'entretien et le refroidissement sont toujours nécessaires. Les deux parties se sont mutuellement accusées de plusieurs explosions survenues à et autour de la centrale. Les employés de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) continuent de surveiller la situation sur place.

