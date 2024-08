- L'exploration de la navigation en ligne émerge comme la principale recherche de loisirs dans l'étude

"L'importance d'Internet dans nos vies continue de grimper", selon le professeur Ulrich Reinhardt, selon le "Moniteur des Loisirs 2024" présenté aujourd'hui. Cela ne surprend pas vraiment, étant donné que l'Internet est constamment à nos côtés - que ce soit sur le canapé, dans le lit ou en déplacement. Il est devenu une partie intégrante de notre temps libre, nous permettant de le personnaliser selon nos préférences, a déclaré le professeur. L'enquête, menée par la Fondation d'études sur l'avenir de British American Tobacco (BAT) depuis 1986, appuie cette affirmation.

"La navigation sur Internet" est restée l'activité de loisir la plus populaire, conservant sa première place par rapport aux années précédentes. Sur 100 répondants, 97 ont confirmé qu'ils s'y adonnaient régulièrement (au moins une fois par semaine). Elle a été suivie de "regarder la télévision" (84), "écouter de la musique" (82), "utiliser un ordinateur, un portable ou une tablette" (78) et "utiliser un smartphone pour jouer, naviguer ou discuter" (78). "Lire ou écrire des e-mails personnels" (77) et "écouter la radio" (71) ont suivi, avec des activités régénératives comme "réfléchir à ses pensées" (69) arrivant seulement à la huitième place. Les activités sociales comme "discuter de sujets importants" (65) et "passer du temps avec son partenaire" (64) ont suivi.

"La peur de rater quelque chose" - un dilemme moderne

Reinhardt a souligné que les temps prospères et sous pression ont influencé la nature des activités de loisirs régénératives. Alors que le soin de soi et le sommeil excessif étaient autrefois courants, de nombreuses personnes ralentissent maintenant consciemment en ne faisant rien. Cependant, cette stratégie ne fonctionne pas toujours. "Les gens s'inquiètent souvent de rater quelque chose pendant leur temps libre", a déclaré le directeur de la fondation, en référence au phénomène de "FOMO" (peur de rater quelque chose).

Les activités en plein air traditionnelles comme "aller au bar" et "les visites au centre commercial" ont diminué, tandis que les sorties d'une journée et les week-ends à l'extérieur ont gagné en popularité. Les scientifiques ont observé une augmentation des activités comme "manger dehors", "les visites aux marchés aux puces" et le travail bénévole (de 18 à 32 pour cent), indiquant un désir d'activités expérientielles. "C'est un signe positif", a déclaré l'expert, indiquant que les Allemands deviennent plus engagés dans leur société.

L'activité physique pour l'équilibre est cruciale

Reinhardt a mis en évidence un glissement vers un mode de vie plus actif et conscient de la santé au cours de la dernière décennie. "Les promenades régulières ou les activités sportives comme la course à pied et les visites à la salle de sport sont devenues des loisirs courants pour de nombreuses personnes", a déclaré le professeur, mettant en évidence le désir croissant d'exercice physique. L'expert a également souligné la nécessité d'une activité de loisir contrastée par rapport à l'exposition prolongée aux écrans et au temps passé devant les écrans.

D'un autre côté, "rencontrer des amis et des voisins" et "passer du temps avec son partenaire" ont diminué, reflétant les demandes croissantes et le rythme trépidant de la vie moderne. L'expert a également noté un glissement vers des formes de socialisation plus individuelles et souvent numériques, qui est en contradiction avec le souhait des Allemands d'avoir plus d'activités sociales. "De nombreuses personnes aspirent à plus de proximité, de rires partagés, d'expériences et de conversations tranquilles", a conclu l'expert.

