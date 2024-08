L'exploitant portuaire de Hambourg HHLA augmente fortement ses bénéfices

Après un premier trimestre décevant, le géant de la logistique HHLA annonce un bénéfice solide. Malgré les détournements autour du canal de Suez, le commerce des conteneurs prospère. Cependant, les objectifs ambitieux pour 2025 sont peu probables, et l'entrée de MSC n'est pas encore définitive.

À l'approche de l'entrée du géant suisse du transport maritime MSC chez HHLA, la société de logistique basée à Hambourg a significativement augmenté son chiffre d'affaires et son bénéfice. HHLA a annoncé que sa filiale cotée, HHLA Hafenlogistik, avait vu son bénéfice d'exploitation (EBIT) augmenter de 72 % à 38 millions d'euros au deuxième trimestre, tandis que le chiffre d'affaires augmentait de presque 10 % à 387,5 millions d'euros.

Le commerce des conteneurs a connu une croissance. despite les ajustements nécessaires en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement, la PDG d'HHLA, Angela Titzrath, a mis en avant que l'entreprise avait réussi à augmenter les volumes de fret entre Hambourg et d'autres ports européens en raison des détournements autour du canal de Suez. L'opérateur de terminaux leader du plus grand port maritime d'Allemagne a également bénéficié de durées de séjour plus longues des conteneurs, ce qui a augmenté les revenus de stockage.

Une fois de plus, le terminal de Tallinn a brillé, tandis que Trieste a subi les conséquences de la crise dans la mer Rouge. À Odessa, les opérations d'HHLA sont restées au point mort en raison d'instructions réglementaires.

HHLA a maintenu son prévisionnel pour un EBIT annuel de 70-100 millions d'euros pour la filiale Hafenlogistik et de 85-115 millions d'euros pour le segment immobilier. Cependant, l'objectif de l'entreprise d'atteindre 400 millions d'euros d'EBIT pour l'ensemble du groupe d'ici 2025 semble maintenant hors de portée en raison de conflits en cours, tels que la guerre en Ukraine, et des changements du marché. HHLA s'attend désormais à atteindre cet objectif d'ici 2027 au plus tard.

D'ici là, HHLA, si les plans du gouvernement rouge-vert de Hambourg se déroulent comme prévu, aura probablement le plus grand armateur maritime du monde, MSC, comme deuxième actionnaire majeur aux côtés de la ville hanséatique. L'accord, qui a suscité la controverse à Hambourg, où se trouve le plus grand armateur maritime de conteneurs d'Allemagne, Hapag-Lloyd, a été critiqué non seulement pour des raisons économiques, mais aussi en raison de l'identité forte de la ville liée au port. Il y a eu plusieurs grèves de travailleurs.

Avant que l'entrée de MSC ne puisse être finalisée, elle doit être approuvée par le Parlement de Hambourg et la Commission européenne. Si les deux donnent leur feu vert, l'accord devrait être finalisé cette année. Cependant, il y a eu des retards, car le Parlement n'a pas fourni son approbation complète comme prévu en début de juillet. Le sujet sera réexaminé lors de la première séance parlementaire après les vacances d'été le 4 septembre, suite à une initiative de l'opposition.

La perspective de partenariat d'HHLA avec MSC a eu un impact positif sur ses performances financières, comme en témoigne la forte augmentation du bénéfice d'exploitation et du chiffre d'affaires de sa filiale cotée.

