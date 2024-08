- L'exploitant de terminal GNL poursuit la concurrence

Exploitant du premier terminal allemand terrestre de gaz naturel liquéfié (GNL) à Stade, en Basse-Saxe, attaque les aides d'État pour le terminal prévu à Brunsbüttel

La Hanseatic Energy Hub (HEH), exploitant du premier terminal terrestre de GNL d'Allemagne à Stade, en Basse-Saxe, attaque devant la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. Le recours soutient que l'autorité de Bruxelles a approuvé des aides d'État pour le terminal prévu à Brunsbüttel. L'Allemagne cherche à utiliser le GNL pour compenser la perte des approvisionnements en gaz russe.

Le plaignant : les fonds publics ne sont pas nécessaires pour le projet de Brunsbüttel

HEH affirme que le projet aurait pu être mis en œuvre sans fonds publics. Un participant normal du marché aurait simplement pu facturer des prix plus élevés aux clients et se passer de fonds publics, selon les avocats de HEH. De plus, le soutien inciterait les exploitants à fonctionner moins efficacement.

Le projet de Stade est dirigé par le consortium Hanseatic Energy Hub (HEH), basé à Hambourg. HEH comprend le groupe de logistique basé à Hambourg Buss Group, la société de capital-investissement suisse Partners Group, l'opérateur de réseau espagnol Enagás et la société chimique américaine Dow. La construction du terminal de Stade a officiellement commencé à la fin juin, avec une mise en service prévue en 2027.

Le gouvernement fédéral est impliqué à hauteur de millions d'euros

La Commission européenne a autorisé le gouvernement allemand en juillet 2023 à soutenir le terminal de Brunsbüttel avec une aide d'État de 40 millions d'euros. Ce montant ne correspond pas aux coûts d'investissement, mais est lié aux calculs de rendement et a ainsi été calculé par la Commission européenne, a expliqué le ministère fédéral de l'Économie.

Cependant, le gouvernement fédéral est impliqué à hauteur de plusieurs millions d'euros. Selon une lettre du ministère des Finances au Comité du budget du Bundestag en avril 2022, environ 740 millions d'euros ont été réservés dans le budget 2022. Le gouvernement fédéral détient une participation de 50 % dans la société German LNG, responsable du terminal de Brunsbüttel, via la banque de développement KfW.

Recours déposé devant la Cour de justice de l'UE

Le recours a été déposé suite à la décision de juillet 2023 de la Commission européenne d'approuver l'aide d'État.

HEH estime que le projet de terminal de Brunsbüttel aurait pu être financièrement viable sans avoir besoin d'aides de l'État, car ils estiment que des prix plus élevés pour les clients auraient pu couvrir les coûts du projet. De plus, la fourniture de fonds publics pourrait encourager les exploitants à fonctionner moins efficacement à long terme.

