- L'expert voit la Saxe comme pionnière en hydrogène vert

La Saxe joue un rôle central dans l'évaluation du Conseil national de l'hydrogène du gouvernement fédéral pour cette technologie en Allemagne. "La Saxe a apporté une contribution significative à l'établissement d'une économie de l'hydrogène dans notre pays et est bien partie pour se positionner en tant qu'acteur national de premier plan pour les technologies vertes de l'hydrogène", a déclaré la présidente du Conseil, Katherina Reiche, après une réunion du Conseil de l'innovation de Saxe à Dresde. Ce qui est particulier, c'est que l'ensemble de la chaîne de valeur pour l'hydrogène est présent ici. Avec ses sites industriels forts, la Saxe est excellente pour profiter de la croissance de l'hydrogène.

Le Conseil de l'innovation de Saxe a été créé par le ministre-président Kretschmer en août 2019. Il se compose de 18 membres issu·e·s de la politique, de l'économie, de la science et de l'administration. Le Conseil doit aider la Saxe à exploiter le potentiel d'innovation et soutenir le gouvernement dans le développement structurel des régions de la lignite ainsi que dans les processus de transformation. Le Conseil a dressé un bilan intermédiaire positif. La Saxe a étendu son rôle de moteur des technologies futures au cours des cinq dernières années. L'implantation de deux grands centres de recherche et de nouveaux investissements dans l'industrie des semi-conducteurs ont été mentionnés comme exemples.

La Saxe, terre des inventeurs et des découvreurs

La Saxe a toujours été une terre d'inventeurs et de découvreurs pour lui, a déclaré Wolfgang A. Herrmann, qui dirige le Conseil de l'innovation. "En même temps, ma confiance a grandi à chaque réunion que la Saxe a les meilleures conditions pour devenir une région modèle pour une transformation réussie en Allemagne et en Europe, si les bonnes décisions politiques sont prises et que les conditions-cadres appropriées sont créées à l'avenir." Il a souligné l'importance de l'ouverture dans ce contexte. La Saxe a besoin d'immigration. Les gens vont où ils peuvent vivre bien et respirer librement.

Kretschmer : Mettre en œuvre les innovations et ne pas en parler à mort

"Le comité montre comment les idées clever peuvent grandir en initiatives concrètes. Grâce aux connaissances spécialisées du Conseil, nous en tant que gouvernement de l'État avons pu faire avancer des projets importants en et pour la Saxe", a déclaré le ministre-président Michael Kretschmer (CDU). Le réseau a développé une grande puissance. Le Conseil et le gouvernement continueront d'avoir pour objectif de mettre en œuvre avec succès les innovations et de ne pas en parler à mort à l'avenir. "Au lieu d'obstacles bureaucratiques pour les nouvelles idées et les investissements, nous avons besoin d'ouverture technologique et de flexibilité." Kretschmer veut continuer le comité pendant la prochaine législature. "Il faut toujours regarder au-delà de son propre horizon."

